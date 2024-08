Angelo Warner loupera bien le début de saison avec Boulazac

Angelo Warner (1,88 m, 32 ans) loupera bien le début de la saison de Boulazac pour sa 2e saison dans le Périgord. Suspendu cinq matchs en première instance par la LNB suite à sa réaction vis à vis du corps arbitral à l’issue de la finale des playoffs contre La Rochelle, l’appel du BBD n’a rien changé.

Le club boulazacois l’a confirmé via un communiqué officiel ce jeudi 15 août. Le Boulazac Basket Dordogne prend acte de la décision, et « même s’il juge la décision sévère, il n’en est pas moins qu’il regrette les actes de son meneur de jeu et ne tolère sous aucune forme quelconques agissements envers le corps arbitral. »