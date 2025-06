Annoncé partant, Yvan Ouedraogo prolonge finalement avec l’ALM Évreux

Le 21 mai dernier, l’ALM Évreux remerciait Yvan Ouedraogo pour sa contribution au maintien du club en Pro B, lui souhaitant « bonne continuation pour la suite de sa carrière ». Mais quinze jours plus tard, les supporters ébroïciens peuvent avoir le sourire : la recrue de la fin de l’exercice 2024-2025 sera encore là pour la saison 2025-2026. L’intérieur français a prolongé son contrat avec l’Amicale Laïque de la Madeleine.

Évreux, le tremplin chez les pros de Ouedraogo

Il faut dire qu’il aurait été fort dommage pour l’ALM Évreux de ne pas poursuivre sa collaboration avec Yvan Ouedraogo (2,06 m, 23 ans), une association gagnante dans les deux sens !

D’abord pour le club normand, encore loin d’être assuré de son avenir en Pro B au moment de la signature du franco-burkinabé début avril. Mais le pigiste de Bangaly Fofana a donné un véritable coup de boost à sa nouvelle équipe, lui permettant notamment de terminer la saison sur trois victoires lors des six derniers matchs, avec un vrai impact dans la peinture de par sa puissance et sa présence au rebond (11,2 points à 54% aux tirs et 7 rebonds en 26 minutes de jeu en moyenne). « Je suis satisfait de mon impact, de mon apport offensif », nous disait-il à l’issue de la saison. « J’ai pu montrer de belles choses mais je peux encore mieux faire en corrigeant mon adresse aux lancers francs notamment. »

La signature de Yvan Ouedraogo avait pourtant tout d’un pari pour Évreux. Depuis la sortie de son cursus universitaire à l’été 2024 (Nebraska, Grand Canyon et California Baptist), l’intérieur n’avait pas réussi à pleinement lancer sa carrière professionnelle. Après deux faux-départs au Canada et en Turquie, en raison de soucis de santé (blessure à l’épaule et malaria), le Bordelais n’avait pas réussi à s’imposer au BBC Bayreuth, club de 2e division allemande, la faute à un contexte peu favorable (rapide retour de blessure du joueur qu’il remplaçait). Mais sous les ordres de Marc Namura, chef de délégation de l’équipe de France U19 en 2021 à Riga où Ouedraogo avait tenu un rôle fondamental dans la superbe campagne des Bleuets, il a enfin pu démontrer toutes ses qualités au niveau professionnel.

PROFIL JOUEUR Yvan OUEDRAOGO Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 23 ans (22/03/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 11,2 #50 REB 7 #10 PD 0,5 #239

Yvan Ouedraogo va donc pouvoir continuer de s’exprimer en Pro B avec l’ALM Évreux en 2025-2026. Son statut de non-JFL (seulement trois années de licence en France), malgré sa nationalité française, n’a finalement pas freiné le club normand. Ce qui va pouvoir lui permettre de pouvoir s’exprimer dans l’Hexagone, avec l’envie de disputer enfin « une saison complète ».