Antibes, Denain et Evreux font le plein de confiance avant la Coupe de France

Gagner et terminer la préparation sur une bonne note, telle était l’ambition des six équipes d’ELITE 2 et de NM1 engagées mardi 9 septembre au soir, alors que le premier match officiel samedi 13 est un match couperet : le 64e de finale de Coupe de France. Portés par cette envie, les Antibes Sharks sont venus à bout de Hyères-Toulon sur le score de 89-75, dans une affiche aux airs de derby de la Côte d’Azur.

✅ Nos Sharks s’imposent 89/75 dans ce dernier match de préparation 🦈 🔜 Prochain rendez-vous à l’Azurarena le vendredi 26 septembre pour le premier match à domicile de la saison régulière d’Elite 2 🏀 🎟️ https://t.co/6nTaaya7Az#GoSharks 📸 @Fujito__ pic.twitter.com/PgXtFIEKcC — Antibes Sharks (@AntibesSharks) September 9, 2025

Il a fallu attendre le troisième quart-temps pour voir les locaux prendre les devants au score. Les Sharks ont notamment pu s’appuyer sur un Samir Gbetkom Bikantchou inarrêtable offensivement, auteur de 27 points à 7/11 aux tirs dont 5/7 à 3-points, 3 rebonds et 5 passes en 27 minutes.

Le HTV n’a pas démérité mais a payé sa maladresse sur la globalité du match (39% de réussite). Meilleur marqueur toulonnais, Bensley Joseph termine la rencontre avec 19 points mais 6/16 aux tirs, et 7 rebonds en 30 minutes. Pour leurs débuts en Coupe, les visiteurs se déplacent à Fos-sur-Mer, tandis qu’Antibes se rend dans le Pays Salonais.

Champagne Basket réduit à 7 pros

Fort de son succès à domicile face aux Ours de Louvain, Denain est allé s’imposer sur le terrain d’un Champagne Basket en crise (93-89). En effet, le club ne compte plus que sept joueurs professionnels disponibles suite à la blessure de Samuta Avea perdu très tôt dans le dernier amical, après une petite minute de jeu. Châlon-Reims a tout même lutté avec ses armes, à l’image de Maël Hamon-Crespin et ses 25 points à 6/11 aux tirs en 28 minutes.

Reçu 5/5 🫡 Voltaire s’impose face a Chalons-Reims et termine sa préparation invaincu ✅ Focus sur le premier gros rendez-vous de la saison 🔜 samedi pour les 64e de finales de la Coupe de France à Boulogne pic.twitter.com/OmIIZ66Wv5 — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) September 9, 2025

Mais la défense denaisienne, qui a concédé 15 tirs de moins que celle champenoise, a permis aux Dragons de l’emporter, avec un Romain Parmentelot en très grande forme. Le meneur titulaire a joué 27 minutes pour 27 points, à 9/16 aux tirs, mais aussi 6 passes décisives. Denain se rend à Boulogne pour son premier tour de Coupe de France samedi, quand Champagne Basket aura fort à faire face à Gries-Souffel.

Ben Kovac inarrêtable

Enfin, Evreux termine sa préparation par un succès 83-79 face à Poissy, qui évolue à l’échelon inférieur. Ben Kovac a posé trop de problème à la défense francilienne, qui n’a pas su limiter son impact. L’ailier luxembourgeois signe 25 points à 8/15 aux tirs, 6 rebonds et 6 fautes provoquées, en 27 minutes.

Côté Poissy, Dolapo Olayinka a chèrement vendu sa peau, mais ses 23 points n’ont pas suffi à combler le trop grand nombre de ballons perdus (25) par son équipe. Les Ebroïciens reprennent goût à la victoire trois jours après être tombés à Caen, alors qu’ils se déplacent à Chartres samedi. Poissy débute quant à lui sa saison par un derby d’Île-de-France, face à Val-de-Seine.