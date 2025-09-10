Recherche
Présaison

Antibes, Denain et Evreux font le plein de confiance avant la Coupe de France

PRÉSAISON ELITE 2 - Pour leurs derniers matchs amicaux avant l’entrée en lice en Coupe de France, l’ALM Evreux, les Dragons de Denain et les Sharks d’Antibes ont remporté leurs oppositions.
|
00h00
Résumé
Écouter
Antibes, Denain et Evreux font le plein de confiance avant la Coupe de France

Les Sharks d’Antibes terminent leur préparation par une victoire face à Hyères-Toulon.

Crédit photo : Dylan Garino

Gagner et terminer la préparation sur une bonne note, telle était l’ambition des six équipes d’ELITE 2 et de NM1 engagées mardi 9 septembre au soir, alors que le premier match officiel samedi 13 est un match couperet : le 64e de finale de Coupe de France. Portés par cette envie, les Antibes Sharks sont venus à bout de Hyères-Toulon sur le score de 89-75, dans une affiche aux airs de derby de la Côte d’Azur.

Il a fallu attendre le troisième quart-temps pour voir les locaux prendre les devants au score. Les Sharks ont notamment pu s’appuyer sur un Samir Gbetkom Bikantchou inarrêtable offensivement, auteur de 27 points à 7/11 aux tirs dont 5/7 à 3-points, 3 rebonds et 5 passes en 27 minutes.

Le HTV n’a pas démérité mais a payé sa maladresse sur la globalité du match (39% de réussite). Meilleur marqueur toulonnais, Bensley Joseph termine la rencontre avec 19 points mais 6/16 aux tirs, et 7 rebonds en 30 minutes. Pour leurs débuts en Coupe, les visiteurs se déplacent à Fos-sur-Mer, tandis qu’Antibes se rend dans le Pays Salonais.

Champagne Basket réduit à 7 pros

Fort de son succès à domicile face aux Ours de Louvain, Denain est allé s’imposer sur le terrain d’un Champagne Basket en crise (93-89). En effet, le club ne compte plus que sept joueurs professionnels disponibles suite à la blessure de Samuta Avea perdu très tôt dans le dernier amical, après une petite minute de jeu. Châlon-Reims a tout même lutté avec ses armes, à l’image de Maël Hamon-Crespin et ses 25 points à 6/11 aux tirs en 28 minutes.

Mais la défense denaisienne, qui a concédé 15 tirs de moins que celle champenoise, a permis aux Dragons de l’emporter, avec un Romain Parmentelot en très grande forme. Le meneur titulaire a joué 27 minutes pour 27 points, à 9/16 aux tirs, mais aussi 6 passes décisives. Denain se rend à Boulogne pour son premier tour de Coupe de France samedi, quand Champagne Basket aura fort à faire face à Gries-Souffel.

Ben Kovac inarrêtable

Enfin, Evreux termine sa préparation par un succès 83-79 face à Poissy, qui évolue à l’échelon inférieur. Ben Kovac a posé trop de problème à la défense francilienne, qui n’a pas su limiter son impact. L’ailier luxembourgeois signe 25 points à 8/15 aux tirs, 6 rebonds et 6 fautes provoquées, en 27 minutes.

Côté Poissy, Dolapo Olayinka a chèrement vendu sa peau, mais ses 23 points n’ont pas suffi à combler le trop grand nombre de ballons perdus (25) par son équipe. Les Ebroïciens reprennent goût à la victoire trois jours après être tombés à Caen, alors qu’ils se déplacent à Chartres samedi. Poissy débute quant à lui sa saison par un derby d’Île-de-France, face à Val-de-Seine.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
