Antony Labanca, acteur de la montée du SLUC en 2022, prolonge trois saisons à Nancy

Antony Labanca, l’un des derniers acteurs de la montée du SLUC Nancy en Betclic ELITE en 2022, va rester en Lorraine. Le club meurthe-et-mosellan a annoncé la prolongation de son arrière shooteur pour trois saisons supplémentaires ce samedi 25 mai.

Une belle adaptation à l’élite

Et un nouveau joueur sécurisé de plus pour le SLUC Nancy, le club de Betclic ELITE le plus avancé dans son recrutement pour la saison prochaine. La formation lorraine est même toute proche de l’avoir bouclé en ayant confirmé un 8e joueur dans son effectif pour la saison prochaine, avec son capitaine, en attendant les signatures des Américains Chris Clemons et Isaiah Washington.

Présent en Lorraine depuis 2020, Antony Labanca a participé à la montée du SLUC en 2022. Avec le départ de Mérédis Houmounou, il fait partie des derniers rescapés, avec Caleb Walker. Pour ses premiers pas dans l’élite ces deux dernières saisons (apparition furtive en 2014 avec le voisin Strasbourg), le shooteur s’y est parfaitement adapté, avec 6 points de moyenne lors du premier exercice en 19 minutes de jeu, puis 8,7 unités en 25 minutes lors du dernier. L’ancien joueur de Souffelweyersheim et de la JA Vichy a même explosé ses compteurs personnels cette saison, avec notamment 29 points au Portel en décembre dernier ou 26 unités à Limoges en toute fin de saison.

