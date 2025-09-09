Recherche
ELITE 2

Après Gabriel Veras, les Sharks d’Antibes signent le MVP de la finale de Coupe de France U18 2025

ELITE 2 - Après avoir trouvé un accord avec Gabriel Veras pour son premier contrat professionnel, les Antibes Sharks ont annoncé la signature de Tanguy Peyre, MVP de la finale de Coupe de France U18 2025 à Bercy, pour trois saisons en tant que stagiaire pro.
Après Gabriel Veras, les Sharks d’Antibes signent le MVP de la finale de Coupe de France U18 2025

MVP de la finale de Coupe de France U18, Tanguy Peyre signe un contrat stagiaire pro à Antibes après une saison dorée en espoir.

Crédit photo : Dylan Garino

Petit à petit, la “Génération en Or” des Sharks fait son nid. Le club antibois a annoncé dans un communiqué la signature de Tanguy Peyre (1,98 m, 18 ans) pour les trois prochaines saisons, en tant que stagiaire professionnel.

Pur produit de la formation antiboise, Tanguy Peyre est, après Gabriel Veras, le deuxième joueur de la génération vainqueure du Championnat ELITE et de la Coupe de France U18 la saison passée, à faire la passerelle chez les professionnels. L’ailier de 18 ans avait d’ailleurs été élu MVP de la finale de la Coupe de France à Bercy, grâce à son match à 19 points, 5 rebonds et 3 passes et 19 d’évaluation en 30 minutes pour braquer les jeunes manceaux à Paris.

Rédaction

L’entraîneur de l’équipe première JD Jackson, conquis par ce que le jeune a accompli, a déjà un plan précis pour sa saison à venir. “Tanguy a un gros potentiel, reconnaît-il dans le communiqué d’annonce. Il a été l’un des éléments forts de notre équipe U18 l’an passé, et va donc suivre un programme accéléré. Il fera partie du groupe professionnel cette saison, et je pense qu’il est très motivé pour saisir cette opportunité”.

PROFIL JOUEUR
Tanguy PEYRE
Poste(s): Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 18 ans (08/05/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE 2
PTS
12,1
#50
REB
2,7
#154
PD
1,3
#136

“Je n’ai aucun doute sur son comportement et son investissement”

Le joueur s’est quant à lui réjoui de la “continuité” donnée à son parcours, déterminé à saisir la chance qui lui est donnée. “Je vais continuer à me développer, il va falloir que je m’adapte au rythme, et que je trouve ma place et mon rôle au sein de l’équipe. Je vais apporter tout ce que je peux au groupe pour que nous puissions atteindre nos objectifs”.

Décrit comme “un garçon exemplaire” par le responsable de la formation Christian Corderas, sa réussite au contact des professionnels ne fait aucun doute selon ce dernier, qui souligne son attitude : “Je n’ai aucun doute sur son comportement et son investissement, qui seront toujours à 200%”.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
