Après Marsillon-Noléo, l’Élan Béarnais pourrait être aussi privé de Amadou Sidibé

Amadou Sidibé ne sera pas du voyage à Orléans ce samedi 19 avril avec l’Élan Béarnais. L’international ivoirien s’est blessé aux quadriceps dans la semaine à l’entraînement, et pourrait même rater plusieurs semaines de compétition selon le journal Sud-Ouest. Son absence vient s’ajouter à la fin de saison de Kevin Marsillon-Noléo, victime d’une entorse à la cheville.

Un coup dur pour Amadou Sidibé (2,02 m, 31 ans), qui sortait de sa meilleure performance de la saison avec 20 points et notamment 5/5 à 3-points pour valider la 4e victoire d’affilée de l’Elan Béarnais. Sur la saison, il est à 4,9 points, 3,8 rebonds et 1,1 passe décisive en 18 minutes en moyenne sur 32 rencontres.

Deux mauvaises nouvelles qui ne vont pas faciliter la fin de saison des Palois, eux qui doivent rattraper le match de la 32e journée de championnat contre ni plus ni moins qu’un membre du podium de Pro B. Heureusement, ils vont pouvoir compter sur le retour de Seydou Ndiaye dans le courant de la semaine prochaine, toujours selon Sud-Ouest. Il reste six matchs à disputer pour les Béarnais avant la fin de saison afin de garder leur place dans le top 6, synonyme de qualification directe en playoffs. Ils présentent un bilan de 19 victoires et 13 défaites après 32 matchs.