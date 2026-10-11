Après Maxime Raynaud, les Kings perdent un second joueur

Les Sacramento Kings ont vu deux de leurs jeunes joueurs quitter momentanément le parquet dans des circonstances inquiétantes, samedi 10 octobre, lors de leur troisième rencontre de présaison NBA, disputée sur le terrain des Golden State Warriors. Darius Acuff Jr., septième choix de la Draft 2026, a rejoint le banc en boitant, tandis que le Français Maxime Raynaud a été touché au genou droit.

Ces deux alertes interviennent alors que l'entraîneur Doug Christie poursuit la préparation de son équipe avant la reprise du championnat. Pour l'heure, aucune durée d'indisponibilité n'a été confirmée pour les deux joueurs.

Darius Acuff impressionne avant de rejoindre le banc en boitant

Auteur d'un début de rencontre particulièrement efficace, Darius Acuff Jr. a dû interrompre sa participation au match après avoir montré des difficultés à se déplacer. Le journaliste d'ESPN Marc J. Spears a signalé l'incident sur ses réseaux sociaux.

« Le meneur rookie des Kings, Darius Acuff, boite et est retourné sur le banc », a-t-il rapporté.

Le joueur passé par l'université d'Arkansas avait inscrit 16 points et distribué 5 passes décisives en première période, avec notamment trois tirs à 3-points réussis.

Darius Acuff Jr. starred in tonight's preseason action!



25 PTS (game-high)

4 REB

8 AST (game-high)

4 3PM (game-high) pic.twitter.com/UgAOF7KNiU — NBA (@NBA) 11 octobre 2026

Il a finalement terminé la rencontre avec 25 points, 8 passes décisives et 4 rebonds en 27 minutes, à 8/15 aux tirs. Une nouvelle prestation offensive convaincante après ses 19 points inscrits contre les Los Angeles Lakers, pour ses débuts en présaison.

Maxime Raynaud également touché au genou droit

L'autre inquiétude concerne Maxime Raynaud. Le pivot français s'est blessé au genou droit au cours de cette même rencontre face à Golden State. La nature exacte de son problème physique reste à préciser.

Pour Sacramento, cette situation complique la préparation d'un secteur intérieur dans lequel Raynaud cherche à obtenir du temps de jeu aux côtés de Domantas Sabonis.

Les Kings vont désormais devoir évaluer l'état physique de leurs deux jeunes joueurs. Pour Acuff, qui doit occuper une place importante dans la rotation extérieure, comme pour Raynaud, l'enjeu sera de connaître la gravité de ces alertes avant le lancement de la saison régulière.