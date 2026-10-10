Face au projet NBA Europe, l’EuroLeague envisagerait de prendre le contrôle de l’ABA League

L’EuroLeague pourrait franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de développement. Selon les informations du média serbe SportKlub, publiées ce vendredi 9 octobre, les dirigeants de la compétition européenne auraient présenté leur intention d’entrer au capital de l’ABA League, voire d’en devenir les propriétaires majoritaires à terme.

Cette possibilité aurait été évoquée lors d’une réunion organisée ce vendredi entre les responsables de l’EuroLeague et les représentants des clubs propriétaires de la Ligue adriatique. SportKlub affirme avoir recoupé cette information auprès de plusieurs interlocuteurs.

À ce stade, il ne s’agirait toutefois que de discussions préliminaires. Aucun accord n’aurait été conclu et les modalités d’une éventuelle prise de participation resteraient à définir.

La réunion aurait également rassemblé des représentants de Dubai Basketball et de Cluj-Napoca, deux clubs qui ne figurent pas parmi les propriétaires de l’ABA League. Leur présence aurait été souhaitée par les responsables de l’EuroLeague, qui les considéreraient comme des partenaires potentiels dans leur développement à long terme.

Une réponse stratégique à l'arrivée de NBA Europe ?

Cette initiative interviendrait dans un contexte particulièrement tendu entre l’EuroLeague et la NBA, cette dernière poursuivant son projet de création d’une nouvelle compétition européenne.

Le 6 octobre, les clubs actionnaires de l’EuroLeague ont rejeté une proposition de collaboration avec la NBA, sans fermer définitivement la porte à de futures discussions. Deux jours plus tard, la NBA et la FIBA ont réaffirmé leur volonté de lancer leur compétition en 2027.

De son côté, l’EuroLeague travaille à son propre développement, avec notamment la perspective d’un élargissement de 20 à 24 équipes et une évolution de son modèle économique vers un système de franchises.

Dans cette stratégie, un rapprochement capitalistique avec l’ABA League pourrait constituer un levier supplémentaire. La compétition adriatique entretient déjà des liens étroits avec l’EuroLeague, notamment à travers la présence du Partizan Belgrade, de l’Étoile Rouge de Belgrade et de Dubai Basketball au plus haut niveau européen.

Selon SportKlub, cette volonté de rapprochement concernerait également le fonctionnement des compétitions. L’EuroLeague souhaiterait notamment accompagner l’ABA League dans la résolution de ses difficultés liées à l’arbitrage.

Quel avenir pour l’ABA League et ses clubs ?

L'éventuelle opération concernerait une compétition actuellement détenue par plusieurs clubs, dont le Partizan Belgrade, l'Étoile Rouge, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona ou encore Zadar.

Une entrée de l’EuroLeague dans son capital pourrait faire évoluer les relations institutionnelles entre les deux organisations. Il serait néanmoins prématuré d’en déduire des conséquences sur le format de la compétition, les conditions d’accès à l’EuroLeague ou les droits sportifs des clubs participants.

Cette perspective intervient également alors que l’AS Monaco s’intéressait à la Ligue adriatique. Début septembre, son président Ostoja Mijailović avait expliqué que l’intégration immédiate du club monégasque en ABA League pour la saison 2026-2027 était impossible, tout en évoquant une alternative par l’ABA League 2.

Le 21 septembre, Monaco avait d’ailleurs entrepris de nouvelles démarches afin de faire examiner la faisabilité juridique et réglementaire de son intégration au deuxième échelon.

Si les discussions rapportées par SportKlub se confirmaient, elles illustreraient une nouvelle orientation dans la stratégie de l’EuroLeague : ne plus seulement développer sa propre compétition, mais également renforcer ses liens avec les championnats déjà établis sur le continent.