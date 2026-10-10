Drafté en NBA par les Clippers, Narcisse Ngoy obtient son feu vert pour jouer en NCAA avec Auburn

C'est une incertitude désormais levée pour Narcisse Ngoy. Le pivot français pourra bien porter le maillot des Tigers d’Auburn cette saison. Son entraîneur, Steven Pearl, a annoncé jeudi 8 octobre, à l'occasion du Pro Day organisé à la Neville Arena, que la NCAA avait officiellement validé son éligibilité.

La décision concerne non seulement la saison 2026-2027, mais également une deuxième année universitaire. Le Français dispose ainsi de deux saisons d'éligibilité, une précision importante alors que son avenir avait pris une dimension particulière depuis sa sélection à la Draft NBA.

Cette annonce intervient dans un contexte particulier : Ngoy a été sélectionné en 57e position de la Draft NBA 2026 par les Atlanta Hawks, avant que ses droits ne soient transférés aux Los Angeles Clippers. Un statut qui ne l'empêchera donc pas de poursuivre son développement dans le championnat universitaire américain.

BREAKING: Auburn center Narcisse Ngoy has been cleared by the NCAA with 2 years of eligibility remaining



The 7-foot French center, who committed to Auburn in March, dominated France's Pro B league by sweeping MVP, DPOY, and MIP. pic.twitter.com/pKeGI8Uo81 — AuburnHQ (@auburnnhq) 8 octobre 2026

Du titre de MVP d'ÉLITE 2 à la NCAA

Avant de rejoindre Auburn, Narcisse Ngoy s'est particulièrement distingué sous les couleurs du Poitiers Basket 86 lors de la saison 2025-2026.

Avec 9,9 points, 11,8 rebonds et 2,6 contres de moyenne en 38 rencontres de saison régulière, le pivot français a été l'un des joueurs les plus marquants du championnat. Ses performances lui ont valu les distinctions de MVP et de meilleur défenseur d'ÉLITE 2.

PROFIL JOUEUR Narcisse NGOY Poste(s): Pivot Taille: 214 cm Âge: 22 ans (13/07/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 9,8 #85 REB 11,6 #1 PD 1,2 #158

Passé notamment par les centres de formation du Paris Basketball et de la Chorale de Roanne, puis par Rouen, Ngoy avait rejoint la JL Bourg en 2025 avant d'être prêté à Poitiers. Son exercice avec le PB86 lui a permis de franchir une nouvelle étape, jusqu'à attirer l'attention des franchises NBA.

Sa décision de rejoindre Auburn avait été annoncée dès le 31 mars 2026, avant sa sélection à la Draft. Steven Pearl avait alors souligné les qualités physiques du Français, sa capacité à protéger le cercle et son engagement collectif.

Seven-foot center Narcisse Ngoy, who has been ruled eligible to play for Auburn, discusses his transition into the United States and to Alabama #WarEagle



🎥 @peter_rauterkus pic.twitter.com/yfIS9hbZcO — Auburn Tigers | AL.com (@aldotcomTigers) 8 octobre 2026

Deux saisons possibles pour préparer la suite

La confirmation de son éligibilité permet désormais à Narcisse Ngoy d'envisager son parcours universitaire sans incertitude sur son autorisation de jouer.

Le Français va découvrir la NCAA dans un programme dirigé par Steven Pearl, tout en conservant le statut de joueur drafté en NBA dont les droits ont été transférés aux Clippers.

Les deux saisons accordées par la NCAA ne signifient toutefois pas qu'il restera nécessairement deux ans à Auburn. Elles définissent la durée pendant laquelle il est autorisé à participer aux rencontres universitaires.

Pour l'ancien intérieur de Poitiers, cette nouvelle étape s'inscrit dans une trajectoire particulière : celle d'un joueur déjà récompensé individuellement en France, sélectionné à la Draft NBA et désormais autorisé à poursuivre son évolution dans le basketball universitaire américain.