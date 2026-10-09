Quatre matchs, quatre démonstrations. Le Panathinaïkos AKTOR Athènes impose un rythme dévastateur sur ce début de campagne européenne. En écrasant la concurrence lors de ses quatre premières sorties en EuroLeague, le club grec vient d'égaler un exploit vieux de plus de dix ans. Le Pao est en effet devenu la deuxième équipe seulement dans toute l'histoire de l'EuroLeague à remporter ses 4 premières rencontres de la saison avec au moins 18 points d'écart, selon Opta Jerry. À noter, pour nuancer, que tous leurs matchs ont été joués à domicile.

4 - Panathinaikos AKTOR Athens are only the second team in EuroLeague history to win each of their first four games of a season by margins of 18+ points, after Real Madrid in 2013/14.



Dominance. pic.twitter.com/erMFK0cADo — OptaJerry (@OptaJerry) 9 octobre 2026

Départ historique

Une performance statistique rarissime qui n'avait plus été observée depuis l'exercice 2013-2014, lorsque le Real Madrid avait infligé le même traitement à ses opposants. Les Madrilènes à l’époque du MVP Sergio Rodriguez et de Nikola Mirotic, Sergio Llull ou Rudy Fernandez n’avait cependant pas été titré, perdant en finale du Final Four contre le Maccabi Tel-Aviv.

I’m happy to see Tyrese Rice return to European basketball in a new role. 🙌🏻



And this feels like the perfect opportunity to look back at how he “stole the show” in 2014 and led Maccabi Tel Aviv to the EuroLeague title. 🏆



Rice joined the Israeli team in 2013 after spending the… pic.twitter.com/EOCLuqKFnu — Igor Pavlović (@igor_pavlovicc) 26 août 2026

Cette année, les hommes de Željko Obradović n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires, transformant chaque sortie européenne en une démonstration d'intensité et de maîtrise collective. Il faut dire que leur recrutement XXL y est pour beaucoup, étant donné qu’ils possèdent 5 des 10 plus gros salaires de la ligue cette saison (Kendrick Nunn, Guerschon Yabusele, Nigel Hayes-Davis, Sylvain Francisco et Mathias Lessort). Les blessures qui touchent l’effectif sur ces premières semaines n’ont pas eu grand effet.

Les deux clubs tricolores de l'ASVEL et du Paris Basketball font partie des premières victimes. Une défaite de 23 points pour les Villeurbannais et de 19 pour les Parisiens sur les terres athéniennes, et les voilà inscrits dans un tableau de chasse qui devrait être très long cette saison.

Porté par l'atmosphère bouillante de l'OAKA Telekom Center, le club titré en 2024 n’aborde pas cette compétition avec relâchement. Si la route vers le Final Four reste longue et semée d'embûches, le Panathinaïkos s'affirme déjà comme le grand favori au titre.

La « French Connection » au cœur du rouleau compresseur

Au sein de cet effectif pléthorique, l'empreinte tricolore est prédominante. La colonie française du Panathinaïkos – forte de quatre internationaux de premier plan – constitue la véritable colonne vertébrale du club athénien.

Mathias Lessort (Panathinaikos Athens) - Sylvain Francisco (Panathinaikos Athens) · EuroLeague 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Mathias Lessort Sylvain Francisco MJ 4 4 PTS 13,3 16,3 REB 7 2,5 PD 1,5 4,5 IN 0,8 0,5 CO 1,5 0,3

Dans la raquette, Mathias Lessort continue d'imposer sa puissance athlétique et son énergie contagieuse (22,8 d’évaluation). Sans vraiment forcer, Guerschon Yabusele (12,5 d’évaluation) apporte lui sa maîtrise du jeu, en étant capable d'écarter le jeu tout en verrouillant le rebond.

Sur les lignes arrières, Sylvain Francisco (18 d'évaluation) amène toute sa foudre sur le pick-and-roll, sa création sur jeu placé et une capacité d'accélération décisive dans les moments charnières. Cette colonie se retrouve même renforcée par Moustapha Fall, qui a fait ses débuts cette semaine.