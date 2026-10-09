Moustapha Fall a enfin fait ses débuts avec le Panathinaïkos !

L'attente est terminée pour Moustapha Fall (2,18 m, 34 ans). Arrivé au Panathinaikos Athens durant l'intersaison, l'international français a enfin pu porter le maillot du club grec en compétition officielle.

Jeudi soir, lors de la victoire face au Fenerbahçe (92-74), l'ancien intérieur de l'Olympiakos a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. En 1 minute et 32 secondes de jeu, il a inscrit 2 points à 1/1 au tir, capté 1 rebond et terminé avec 2 d'évaluation.

Une apparition très courte, mais qui marque une étape importante pour le pivot tricolore, éloigné des parquets depuis le 9 septembre en raison d'une lésion aux ischio-jambiers contractée à l'entraînement.

Un retour attendu après plusieurs semaines d'indisponibilité

Comme nous l'indiquions le 6 octobre, Moustapha Fall avait récemment repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers. Sa participation à la rencontre face au Fenerbahçe était alors envisagée, sans avoir encore été confirmée.

Deux jours plus tard, le Français a donc franchi une nouvelle étape en retrouvant la compétition.

Son retour intervient alors que le Panathinaïkos réalise un début de saison parfait en EuroLeague, avec quatre victoires en autant de rencontres.

Les quatre Français du Panathinaïkos désormais réunis

Cette première apparition permet également au Panathinaïkos de disposer de ses quatre joueurs français : Moustapha Fall, Mathias Lessort, Sylvain Francisco et Guerschon Yabusele.

Face au Fenerbahçe, les trois autres Tricolores ont également participé au succès athénien. Mathias Lessort a inscrit 19 points, Sylvain Francisco 17 et Guerschon Yabusele 8.

Pour Moustapha Fall, l'objectif sera désormais de retrouver progressivement du temps de jeu après son indisponibilité. Sa première sortie, limitée à moins de deux minutes, constitue une première étape dans cette reprise de la compétition.