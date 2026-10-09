Betclic ELITE : le programme TV de la 3e journée sur DAZN, avec un choc entre les frères Parker

La Betclic ELITE poursuit sa saison avec une troisième journée à suivre intégralement sur DAZN, du vendredi 9 au dimanche 11 octobre. Après deux journées, Dijon, l'ASVEL, Roanne et le Paris Basketball sont les quatre dernières équipes invaincues. Leur série sera mise à l'épreuve ce week-end, avec notamment le choc entre les deux frères Parker dimanche soir à l'Astroballe.

DAZN diffuse les huit rencontres de cette troisième journée, dont ASVEL – Roanne, également accessible gratuitement dimanche à 19h sur la chaîne L'Équipe. L'occasion de retrouver les principales affiches du championnat, mais aussi de suivre les jeunes talents français qui se distinguent depuis la reprise.

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Le programme DAZN de la 3e journée de Betclic ELITE Vendredi 9 octobre Dijon – Limoges — DAZN Samedi 10 octobre Nanterre – Gravelines-Dunkerque — DAZN

Cholet – Pau-Lacq-Orthez — DAZN

Chalon-sur-Saône – Nancy — DAZN

Boulazac – Bourg-en-Bresse — DAZN

Saint-Quentin – Le Mans — DAZN Dimanche 11 octobre Paris Basketball – Strasbourg — DAZN

19h00 : ASVEL – Roanne — DAZN et la chaîne L'Équipe (en clair)

Dijon et Paris veulent conserver leur invincibilité

La JDA Dijon ouvrira cette troisième journée avec la réception de Limoges. Leader après deux journées, l'équipe bourguignonne reste sur une large victoire à Pau-Lacq-Orthez (61-89). Justin Bibbins a contribué à ce succès, tout comme le jeune Tom Audry, auteur de 11 points en 15 minutes. En face, le CSP s'est relancé contre Saint-Quentin (92-75), notamment grâce à Hugo Invernizzi (21 points, 9 rebonds et 6 passes décisives).

Dimanche, le Paris Basketball recevra Strasbourg après sa victoire spectaculaire au Mans (101-103). Nadir Hifi avait inscrit le panier de la victoire au buzzer, terminant la rencontre avec 33 points et 9 passes décisives. Les Parisiens retrouveront une SIG qui vient de décrocher son premier succès face à Boulazac, avec notamment 17 points de Maxence Lemoine.

Cholet, Bourg et Limoges veulent confirmer leur réaction

Après avoir perdu leur première rencontre, Cholet, Bourg-en-Bresse et Limoges ont tous réagi lors de la deuxième journée. Le CB s'est imposé à Nancy (76-85), avec un Aaron Towo-Nansi qui affiche déjà 13 points de moyenne. Les Choletais accueilleront Pau-Lacq-Orthez, toujours à la recherche de sa première victoire.

La JL Bourg se déplacera à Boulazac après sa victoire contre Chalon-sur-Saône (90-77). Nathan Soliman a encore terminé meilleur marqueur de son équipe avec 15 points, confirmant son excellent début de saison. Le BBD, battu à Strasbourg (87-75), devra trouver des solutions pour décrocher son premier succès.

Nanterre, battu à Roanne (93-83) puis en Basketball Champions League (BCL) à Trabzonspor sur le même score, cherchera également à se relancer contre Gravelines-Dunkerque. Le BCM n'a toujours pas gagné, mais peut s'appuyer sur les premières prestations encourageantes de Jahel Trèfle, auteur de 14 puis 10 points.

ASVEL – Roanne : Tony et T.J. Parker se retrouvent dimanche sur DAZN

C'est l'affiche principale de cette troisième journée. Dimanche à 19h, l'ASVEL de Tony Parker recevra la Chorale de Roanne entraînée par son frère T.J. Parker. Les deux équipes ont remporté leurs deux premières rencontres de championnat.

Les Rhodaniens ont commencé par deux succès à l'extérieur, à Cholet puis à Gravelines-Dunkerque (65-70). Ils disputeront leur premier match à domicile en Betclic ELITE quelques jours après leur victoire contre Paris en EuroLeague.

Roanne a de son côté dominé Nanterre (93-83), avec 26 points de Darius Johnson. La Chorale devra toutefois composer sans Darius Hannah, blessé pour la saison et remplacé par Filip Stanic.

Les deux frères Parker se sont déjà affrontés en septembre lors de la Supercoupe, avec une victoire de Roanne face à l'ASVEL en demi-finale. Tony Parker tentera donc de prendre sa revanche, cette fois devant le public de l'Astroballe.

Le match ASVEL – Roanne sera diffusé gratuitement dimanche à 19h sur DAZN et la chaîne L'Équipe.

Comment regarder toute la Betclic ELITE sur DAZN ?

DAZN permet de suivre l'intégralité de la saison de Betclic ELITE, avec les rencontres de saison régulière, les playoffs, les finales, mais aussi la Leaders Cup, le All-Star Game et le Young Star Game.

La plateforme propose les huit rencontres de chaque journée, permettant notamment de suivre les clubs français et leurs jeunes talents tout au long de la saison.

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