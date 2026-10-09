Tom Wiscart-Goetz prépare déjà son après-basket à Berck

Le changement de club de Tom Wiscart-Goetz cachait une motivation jusqu’ici peu connue. Après quatre saisons sous les couleurs de Tarbes-Lourdes, le Français a rejoint Berck à l’intersaison avec l’idée de construire à la fois la suite de sa carrière de basketteur et son avenir professionnel.

Dans une interview à la FFBB, le meneur explique avoir notamment voulu se rapprocher d’une école de kinésithérapie. Il effectue actuellement les démarches nécessaires afin de tenter d’intégrer celle de Berck en 2027.

« Je souhaitais me rapprocher d’une école de kiné pour commencer ma reconversion », explique-t-il notamment.

Un élément qui permet de mieux comprendre son choix de rejoindre le Nord. Wiscart-Goetz évoque également le caractère familial de Berck, les responsabilités qui lui étaient proposées ainsi que son envie de travailler avec l’entraîneur François Sence.

« Je voulais avoir des responsabilités et pas simplement combler les trous. Puis François (Sence) est un coach pour qui j’ai toujours voulu jouer, donc le choix a été assez évident. »

Enfin installé à son poste de meneur

Sportivement, le changement d’environnement s’accompagne justement d'un rôle plus important. Après avoir régulièrement été utilisé comme meneur-arrière au cours de son parcours, Tom Wiscart-Goetz indique désormais évoluer à son poste de prédilection, celui de meneur.

Le staff lui a également confié le capitanat. À 27 ans, il fait partie des joueurs les plus expérimentés du groupe berckois en Nationale 1 et explique vouloir accompagner une équipe relativement jeune, aussi bien par son comportement que par sa gestion du jeu.

Ce nouveau rôle se traduit également dans les chiffres. Après trois rencontres de championnat, Wiscart-Goetz affiche 16,3 points, 4,3 passes décisives et 2,7 rebonds en 27 minutes de moyenne, pour 16,7 d’évaluation. Il est actuellement le meilleur marqueur de Berck et le deuxième joueur de l’effectif à l’évaluation derrière le Cubain Grismay Paumier.

PROFIL JOUEUR Tom WISCART GOETZ Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 188 cm Âge: 27 ans (22/06/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 16,3 #13 REB 2,7 #146 PD 4,3 #21

Un changement déjà payant sur le parquet

Son arrivée à Berck marquait une véritable rupture après quatre années passées à Tarbes-Lourdes. Lors de l'exercice 2025-2026, il tournait à 9 points, 1,5 rebond et 3,4 passes décisives en 25 minutes de moyenne avec l’Union.

Les premières semaines de sa nouvelle aventure sont pour l’instant réussies. Berck a remporté ses trois premiers matches de Nationale 1 en plus de ses rencontres en Coupe de France et affiche donc toujours 100% de victoires en championnat.

Une dynamique dont Wiscart-Goetz est l’un des principaux acteurs, sans pour autant modifier l’objectif affiché par le groupe. Le capitaine berckois rappelle que son équipe vise d’abord une place dans le Top 7 à l’issue de la première phase, synonyme de maintien assuré. Pour lui, cette saison possède déjà une dimension supplémentaire : continuer à performer sur les parquets tout en préparant progressivement ce qui pourrait devenir son deuxième métier.