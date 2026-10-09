Fly Future Champions : 1 472 inscriptions à une détection, un projet qui veut ouvrir les portes du basket aux jeunes talents

Dans le basket français, trouver le bon club, accéder à une détection ou simplement savoir vers quel niveau se diriger peut parfois relever du parcours du combattant. C'est précisément sur ces difficultés que Fly Future Champions entend agir. La structure développe des événements de détection, des camps d'entraînement et des programmes d'accompagnement pour rapprocher joueurs, entraîneurs et clubs.

Le projet a récemment enregistré 1 472 inscriptions pour une seule détection, avec 200 joueurs et joueuses présélectionnés et 52 finalement retenus. Sur l'ensemble de ses différentes détections, Fly Future Champions a également réuni 30 entraîneurs issus de clubs différents. Des chiffres qui illustrent la progression d'une initiative née de l'expérience personnelle de son fondateur, Valentin Sissoko, ancien joueur passé notamment par le Paris-Levallois, Aubenas, l'Espagne et les États-Unis.

Une idée née d'un manque d'accompagnement dans son propre parcours

Avant de chercher à ouvrir des portes aux autres, Valentin a lui-même dû apprendre à les trouver. Ses débuts dans le basket remontent à une époque où il ne connaissait pas véritablement l'organisation des différents niveaux de compétition.

Après avoir commencé en loisir, il rejoint une équipe départementale en catégorie minimes au Paris-Levallois. Trois mois seulement séparent ses premiers pas de cette intégration. À ses yeux, évoluer dans ce club représente déjà une réussite, sans qu'il mesure encore les possibilités offertes par les championnats régionaux et nationaux.

Un entraînement annulé va modifier sa perception du basket. Resté au gymnase, il découvre une séance de l'équipe U15 France et obtient l'autorisation d'y participer.

« Et là, j'ai pris une claque. J'ai découvert des joueurs plus forts, un rythme différent et surtout un niveau que je ne connaissais même pas. »

Cette expérience lui fait prendre conscience du chemin qu'il lui reste à parcourir. Il décide alors de s'entraîner davantage pour viser progressivement les niveaux régional et national. Mais sans accompagnement particulier, il doit découvrir seul les étapes de sa progression.

« Avec du recul, je me rends compte que j'ai perdu énormément de temps. Pas forcément par manque de travail ou de volonté, mais simplement par manque d'informations et d'orientation. »

C'est cette expérience qui nourrit aujourd'hui la philosophie de Fly Future Champions : permettre aux basketteurs et basketteuses de mieux connaître leur niveau, d'identifier leurs axes de progression et de comprendre les possibilités qui s'offrent à eux.

DuParis Levallois aux États-Unis, un parcours au service des jeunes basketteurs

Le parcours sportif de Valentin l'a ensuite conduit dans différents environnements. Passé par le centre de formation de Paris Levallois, il a notamment évolué à Aubenas en Nationale 2, à Saragosse en Espagne et aux États-Unis, où il est passé par DePaul University, à Chicago.

Ces expériences lui ont permis de rencontrer des entraîneurs et de découvrir différentes approches du développement des joueurs. Elles lui ont également fait comprendre l'importance des relations entre les acteurs du basket dans la construction d'un parcours sportif.

Après la période du Covid, une blessure et une baisse de motivation l'amènent à reconsidérer ses ambitions de joueur. Il commence alors à développer LE FLY, avant de consacrer progressivement davantage de temps à Fly Future Champions.

Le choix n'est pas évident. Valentin explique avoir conservé des possibilités de poursuivre sa carrière, mais avoir préféré investir son énergie dans la construction de sa structure.

En parallèle, il continue d'entraîner. Cette double expérience de joueur et de coach lui permet d'aborder la détection sous plusieurs angles : celui du basketteur qui recherche une opportunité et celui du technicien qui cherche un profil adapté à son équipe.

« Je n'ai pas quitté le basket, j'ai simplement changé la manière dont je voulais y laisser mon empreinte. »

1 472 inscriptions : Fly Future Champions change de dimension

La progression de Fly Future Champions se mesure désormais à travers la participation à ses événements.

Lors d'une récente opération de détection, la structure a comptabilisé 1 472 inscriptions. Parmi les candidats, 200 ont été présélectionnés et 52 ont finalement été retenus. Un processus qui traduit la volonté de réunir un nombre important de profils tout en organisant une sélection.

Au-delà de cette opération, Fly Future Champions a mobilisé 30 entraîneurs issus de clubs différents sur l'ensemble de ses détections.

Pour Valentin, l'intérêt du dispositif repose notamment sur la possibilité de présenter son potentiel à plusieurs interlocuteurs sans devoir multiplier les essais individuels et les déplacements.

« Imaginez un joueur qui, en une seule journée, a la possibilité de montrer son potentiel devant plusieurs clubs. Habituellement, il devrait multiplier les déplacements, les essais et les prises de contact pour espérer obtenir les mêmes opportunités. »

L'objectif est de faciliter la rencontre entre les clubs qui recrutent et les joueurs qui souhaitent évoluer à un autre niveau.

Cette démarche ne se limite pas à l'organisation d'événements. Valentin évoque également les contacts établis avec des participants après les détections, lorsque des clubs manifestent leur intérêt pour leur profil.

« C'est lorsque je contacte personnellement un joueur ou une joueuse après une détection pour lui annoncer qu'un ou deux clubs ont été intéressés par son profil. Parfois, ce sont des personnes qui ne pensaient même pas être retenues. »

Ces mises en relation constituent l'une des principales motivations du fondateur, qui souhaite développer davantage le réseau de recruteurs associés à ses événements.

Des camps et un accompagnement pour progresser, même sans être sélectionné

Fly Future Champions ne souhaite pas limiter son activité aux journées de détection. La structure développe également des camps et des entraînements destinés à accompagner les joueurs dans leur progression.

Le travail proposé repose sur plusieurs dimensions : compréhension du jeu, développement technique, discipline, confiance en soi et préparation mentale à l'exigence sportive.

Valentin insiste notamment sur un principe : une détection ne doit pas être considérée comme une fin en soi.

« Je veux qu'un joueur ou une joueuse reparte avec quelque chose, même s'il n'est pas sélectionné. »

L'accompagnement doit ainsi permettre aux participants de mieux comprendre leurs points forts, leurs difficultés et les efforts nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

La structure souhaite également aider les jeunes à construire un projet sportif cohérent avec leur niveau et leurs ambitions, sans entretenir de fausses promesses.

« Tout le monde ne deviendra pas professionnel, et il faut être capable de leur dire la vérité. »

Au-delà du terrain, Fly Future Champions entend aussi jouer un rôle d'orientation. Scolarité, confiance en soi, décisions personnelles ou recherche d'un nouvel environnement sportif : Valentin souhaite que les joueurs et leurs familles puissent trouver des interlocuteurs capables de les conseiller et, si nécessaire, de les orienter vers les personnes appropriées.

Cette approche concerne aussi les basketteurs adultes, notamment ceux qui cherchent un nouveau club ou souhaitent donner une autre direction à leur parcours.

Une détection tournée vers les centres de formation le 20 décembre

La prochaine grande échéance annoncée par Fly Future Champions est fixée au 20 décembre 2026, avec une détection spécialement orientée vers les centres de formation et les parcours Espoirs.

L'objectif est de réunir des joueurs présentant un potentiel intéressant avec des entraîneurs et des représentants de structures susceptibles de leur proposer une perspective d'évolution.

Ce rendez-vous doit permettre aux participants de se confronter aux attentes de clubs engagés dans le développement de jeunes joueurs.

Une autre opération est envisagée en avril 2027, avec une ambition plus large. Fly Future Champions souhaite rassembler des clubs de différents niveaux, des catégories jeunes jusqu'aux seniors, en associant des acteurs du basket français et européen.

La structure travaille parallèlement au développement de relations à l'international, notamment au Sénégal, en Espagne et, à plus long terme, aux États-Unis.

Le renforcement des camps et des programmes individualisés figure également parmi ses priorités. L'idée est de ne pas seulement identifier des joueurs susceptibles d'intéresser un club, mais aussi de les préparer aux exigences de leur futur environnement.

L'ambition de devenir un point de rencontre entre joueurs, clubs et recruteurs

À l'horizon des cinq prochaines années, Valentin souhaite faire de Fly Future Champions une référence nationale de la détection et de l'accompagnement, avec une dimension internationale plus affirmée.

Son projet ne concerne pas exclusivement les jeunes prospects. Il envisage d'accompagner des joueurs dès 13 ans, mais aussi des basketteurs de plus de 25 ans, avec des besoins qui peuvent évoluer selon les étapes d'une carrière.

Le fonctionnement imaginé repose sur une relation dans les deux sens : permettre à un joueur de trouver un club correspondant à ses ambitions, mais également aider un club à identifier un profil adapté à ses besoins.

« Je dis parfois en rigolant que j'aimerais créer une sorte d'agence d'intérim du sport. Mais derrière cette expression, l'idée est sérieuse : qu'un club qui recherche un profil puisse nous contacter et que nous soyons capables de lui proposer un joueur correspondant à ses besoins. »

Pour y parvenir, Fly Future Champions veut continuer à élargir son réseau de clubs, d'entraîneurs et de recruteurs, tout en renforçant ses programmes de développement individuel.

La structure affiche ainsi une ambition qui dépasse la seule recherche de futurs joueurs professionnels : accompagner chacun vers le meilleur niveau auquel il peut prétendre.

Valentin résume cette philosophie à travers une phrase qui renvoie directement à son propre parcours :

« À mon époque, je cherchais les opportunités sans savoir où elles se trouvaient. Aujourd'hui, je veux les réunir au même endroit pour les autres. »

Avec sa détection du 20 décembre et ses projets pour avril 2027, Fly Future Champions entend désormais poursuivre son développement et multiplier les occasions de rencontre entre les joueurs et les clubs.