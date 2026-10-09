Louis Rucklin raconte l’arnaque qui a précipité sa fin de carrière professionnelle

Longtemps considéré comme l’un des meneurs les plus prometteurs de la génération 99, Louis Rucklin (27 ans) a progressivement disparu du basket professionnel. Après une dernière expérience en deuxième division suisse, l’ancien joueur de Strasbourg, Orchies ou encore Mulhouse évolue désormais en Nationale 3 sous les couleurs de l’ASCA Riedisheim. Derrière cette trajectoire sportive se cache aussi une épreuve personnelle qui a pesé dans sa décision de tourner la page du haut niveau.

Louis Rucklin explique avoir perdu 80 000 euros dans une affaire pour laquelle il a déposé plainte pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance. La procédure judiciaire est toujours en cours. Il souhaite aujourd’hui témoigner afin d’alerter notamment les sportifs professionnels, qu’il estime insuffisamment préparés aux questions financières.

PROFIL JOUEUR Louis RUCKLIN Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 184 cm Âge: 27 ans (20/01/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 6,3 #223 REB 1,4 #305 PD 2,6 #100

Louis Rucklin revient sur une carrière loin des attentes de sa jeunesse

Lorsqu’il était plus jeune, Louis Rucklin faisait partie des joueurs suivis de près dans sa génération. Meneur de jeu passé par le centre de formation de Strasbourg, il avait suscité de fortes attentes sans parvenir ensuite à s’installer durablement au plus haut niveau français.

Avec plusieurs années de recul, il reconnaît qu’une autre trajectoire aurait probablement été possible.

« Avec le recul, je pense que j’aurais pu avoir une trajectoire différente. Quand j’étais jeune, il y avait beaucoup d’attentes autour de moi et j’avais aussi beaucoup d’ambition. Mais une carrière ne se déroule jamais exactement comme prévu. J’ai connu de bonnes expériences, des moments plus compliqués et j’ai fait certains choix que je ferais peut-être différemment aujourd’hui. Malgré tout, je ne renie pas mon parcours. Tout ça m’a fait grandir. »

Sa carrière l’a notamment conduit en Nationale 1 avant une expérience en Suisse. Mais ses dernières années dans le basket professionnel ont aussi été marquées par une affaire financière qui a progressivement pris une place considérable dans sa vie.

Un premier investissement bénéficiaire qui fait tomber sa méfiance

Selon le récit livré par Louis Rucklin, tout commence par une première opération financière. Il investit 6 000 euros et récupère 10 000 euros. Cette première expérience positive devient déterminante dans la suite des événements.

« Le premier investissement a forcément créé de la confiance. J’ai investi 6 000 euros et j’ai récupéré 10 000 euros. À partir de là, je me suis dit que le système fonctionnait et que la personne était fiable. C’est justement ce qui m’a poussé à investir davantage. »

Il explique avoir ensuite versé des sommes nettement plus importantes, jusqu’à perdre au total 80 000 euros.

« Avec le recul, je comprends que cette première réussite a énormément diminué ma méfiance. J’aurais dû prendre plus de recul et faire davantage de vérifications. »

Louis Rucklin a depuis déposé plainte pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance. Une procédure judiciaire est en cours.

« Je ne l’étais plus » : l’impact direct sur sa carrière

Au-delà de la perte financière, le meneur raconte surtout les conséquences psychologiques de l'affaire. À l’époque encore joueur professionnel, il explique ne plus être parvenu à consacrer toute son attention au basket.

« À un moment, cette histoire prenait énormément de place dans ma tête. Je dormais mal, j’y pensais constamment et forcément, quand on pratique un sport de haut niveau, ça finit par avoir un impact. Pour être performant, il faut être présent mentalement à 100 %. Je ne l’étais plus. »

Louis Rucklin ne présente pas cette affaire comme la seule explication à la fin de son parcours professionnel, mais assure qu’elle a pesé dans sa décision.

« Ce n’est pas l’unique raison de la suite de ma carrière, mais ça a clairement pesé dans ma décision de quitter le basket professionnel. »

Aujourd’hui salarié en Suisse et joueur de Nationale 3 à Riedisheim, il a donc choisi un autre équilibre après plusieurs années consacrées au haut niveau.

Louis Rucklin alerte les jeunes basketteurs sur l’éducation financière

Son témoignage soulève également la question de l’accompagnement des sportifs lorsqu’ils commencent à percevoir des revenus grâce à leur carrière. Louis Rucklin estime que les clubs et leur environnement pourraient davantage les préparer à gérer leur argent et à identifier certaines propositions risquées.

« Je pense qu’on pourrait beaucoup mieux préparer les joueurs. Quand on est sportif professionnel, on est concentré presque exclusivement sur l’entraînement, les matchs et la performance. On peut gagner de l’argent assez jeune sans forcément avoir les connaissances pour bien le gérer. »

Il estime que cette situation peut rendre certains joueurs particulièrement exposés.

« Quand quelqu’un arrive avec un discours crédible et une opportunité qui semble intéressante, on peut être plus vulnérable qu’on ne le pense. L’éducation financière devrait davantage faire partie de l’accompagnement des joueurs. »

C’est aussi la raison pour laquelle Louis Rucklin a accepté de rendre son histoire publique.

« Le message principal, c’est de ne jamais faire confiance uniquement parce qu’une première opération s’est bien passée ou parce qu’une personne paraît crédible. Il faut vérifier, demander plusieurs avis et surtout ne jamais se précipiter. »

Une procédure judiciaire toujours en cours

Concernant le volet judiciaire, Louis Rucklin préfère désormais attendre les avancées de la procédure avant d’en dire davantage.

« Aujourd’hui, la procédure est toujours en cours, donc je préfère rester prudent sur certains éléments. J’ai porté plainte et maintenant je laisse la justice faire son travail. »

Il espère néanmoins obtenir la reconnaissance des faits qu’il dénonce et récupérer les sommes perdues.

« Ce que j’attends avant tout, c’est que les responsabilités soient établies, que la vérité soit reconnue et, évidemment, pouvoir récupérer les sommes qui m’ont été prises. »

Son objectif est désormais aussi préventif. En prenant publiquement la parole, l’ancien professionnel espère que son expérience pourra servir à d’autres.