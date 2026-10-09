BCL : battu lourdement par Cholet, l’Hapoël Holon renforce sa raquette avec un nouvel intérieur

L’Hapoël Holon n’a pas tardé à renforcer son effectif après ses débuts difficiles en BCL. Ce jeudi 8 octobre, le club israélien a annoncé la signature de Timothy Holyfield (2,03 m, 31 ans) (2,03 m) dans le cadre d’un contrat temporaire.

Son recrutement intervient dans un contexte de nombreuses blessures au sein du secteur intérieur de Holon. Il ne constitue donc pas directement une réaction à la défaite concédée deux jours plus tôt contre Cholet, mais arrive au moment où l’équipe doit composer avec un calendrier déjà chargé et plusieurs absences.

Mardi, les Israéliens avaient été nettement dominés par Cholet Basket (79-99) pour leur premier match dans le groupe F de la BCL. Après un premier quart-temps encore disputé, les joueurs de Fabrice Lefrançois avaient progressivement pris le contrôle de la rencontre pour compter vingt points d’avance avant le dernier quart-temps.

Près de 11 points et 8 rebonds à Taïwan

Âgé de 31 ans depuis le 22 septembre, T.J. Holyfield sort d’une saison 2025-2026 avec les Hsinchu Toplus Lioneers à Taïwan. Il y a compilé 11,2 points, 7,8 rebonds et 2 passes décisives en un peu plus de 30 minutes par rencontre.

Passé par Stephen F. Austin puis Texas Tech en NCAA, l’Américain qui possède également un passeport du Nigéria avait notamment terminé son cursus universitaire en 2019-2020 avec 8,9 points, 4,5 rebonds et 1,6 contre de moyenne sous le maillot des Red Raiders. Il avait ensuite commencé sa carrière professionnelle en Finlande avant de rejoindre l’Allemagne et Oldenburg, puis de passer deux saisons au Japon avant son expérience taïwanaise.

Un retour en BCL après Oldenburg

Holyfield connaît déjà la Basketball Champions League. Avec l’EWE Baskets Oldenburg, il avait participé à cinq rencontres de l’édition 2021-2022, pour un rôle alors limité : 0,8 point et 0,8 rebond en moyenne.

Cinq ans plus tard, il retrouve donc la compétition dans un contexte différent, avec pour première mission d’apporter une solution supplémentaire à une raquette de l’Hapoël Holon diminuée. Le club israélien cherchera désormais à se relancer dans ce groupe F où Cholet a déjà pris une première option en lançant sa campagne européenne par une victoire de vingt points.