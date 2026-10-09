Les équipes NBA continuent de parfaire leurs équilibres collectifs et leurs rotations dans cette préparation. Plusieurs stars se sont illustrées tandis que nos joueurs français ont connu des destins divers la nuit dernière.

LeBron James full highlights vs. Brooklyn Nets on his preseason debut for the 76ers:



10 Points on 1/1 FG, 8/8 from the line, 4 Rebounds, 5 Assists (2 TOV), 1 Steal, 1 PF, and a +/- of +10 in 18:04 minutes played.



Did not play in the second half



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Alors qu'hier les jeunes joueurs ont semblé prendre le pouvoir, cette nuit ce sont plutôt les vieux briscards qui ont brillé. Et comment ne pas commencer ce récap par parler de LeBron James et de ses Sixers. Préservé face aux Knicks trois jours plus tôt, le King a revêtu son nouveau maillot pour la première fois de la saison. Sans s'accaparer l'attention, LBJ a joué juste en apportant 10 points et 5 assists à son équipe, tandis que Joel Embiid lui aussi au repos contre New York, termine à 6 unités avec un vilain 1-5 au tir.

De leur côté, Tyrese Maxey (14 points), Jaylen Brown (18 points) et VJ Edgecombe (11 points) ont tous les trois tenu leur rang. Ainsi, 59 unités sont venues du cinq majeur sur les 108 marqués par Philadelphie, forcément on s'attend à une production similaire pendant la saison avec une formation de départ aussi alléchante. Toutefois, les Sixers se sont inclinés face aux Nets (114-108) d'un Nolan Traoré à nouveau intéressant avec 12 points inscrits. Rayan Rupert a quant à lui marqué 5 points.

Brooklyn Nets 114 - 108 Philadelphia 76ers · NBA Presaison · 08/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Brooklyn Nets Danny Wolf 9 6 4 Ben Saraf 5 1 3 Ben Humrichous 2 2 0 Dain Dainja 0 0 0 Noah Clowney 11 1 0 Julius Randle 14 6 2 Moritz Wagner 6 3 1 Egor Demin 13 1 5 Chaney Johnson 9 4 2 Josh Minott 4 3 1 Drake Powell 4 0 1 Tyler Bilodeau 5 5 0 Terance Mann 0 2 1 Grant Nelson 8 2 1 Nolan Traoré 12 1 2 Keon Ellis 12 2 0 Philadelphia 76ers Labaron Philon Jr. 6 3 2 Jaylen Brown 18 2 2 LeBron James 10 4 5 Joel Embiid 6 3 3 VJ Edgecombe 11 5 1 Tyrese Maxey 14 2 2 Dean Wade 7 4 0 Rayan Rupert 5 3 0 Caleb Love 4 0 5 Dillon Jones 0 2 3 Jameer Nelson Jr. 6 1 1 Duke Miles 0 0 0 Justin Edwards 7 5 0 Jabari Walker 8 7 0 Saint Thomas 4 1 1 Kentavious Caldwell-Pope 2 1 1

Destins variés pour les Français

De l'autre côté des Etats-Unis, les derniers finalistes NBA faisaient leur rentrée. Pas grand chose de nouveau chez les Spurs, hormis la titularisation de Dylan Harper alors que De'Aaron Fox ne figurait pas sur la feuille de match. Victor Wembanyama nous a offert un magnifique highlight avec un stepback à trois points absolument indéfendable. Le Français a joué un quart-d'heure pour 9 points et 6 rebonds dans la défaite de San Antonio face aux Hawks (123-116) du rookie Asa Newell (16 unités en 14 minutes).

Une autre équipe très talentueuse ouvrait sa saison cette nuit puisque les Wizards étaient sur le pont. L'occasion de scruter les premiers pas de A.J Dybantsa, et sans surprise le premier choix de la dernière draft s'en est bien sorti. L'ancien de BYU totalise 11 points et 4 interceptions. Trae Young et Anthony Davis ont ajouté 15 et 16 points dans une rencontre gagnée à l'arrachée face aux Knicks (111-109).

VICTOR WEMBANYAMA STEP BACK 3. 😮‍💨 pic.twitter.com/xmR7Uwwyoy — Hoop Central (@TheHoopCentral) 9 octobre 2026

Alex Sarr n'a pas joué à l'inverse de Bilal Coulibaly avec 19 minutes passées sur le parquet. L'ancien joueur des Mets a éprouvé des difficultés au scoring (2 points) avec un 1-7. Mohamed Diawara a lui disputé 13 minutes pour aucun point et Pacôme Dadiet termine avec 5 unités et 5 prises.

Giannis Antetoukounmpo et Luka Doncic régalent

Giannis Antetokounmpo lui s'est illustré dans la victoire du Heat sur les Pelicans (128-118). Le double MVP a inscrit 18 points, bien secondé par Andrew Wiggins à 13 unités. Dans la confrontation 100 % conférence Est entre les Celtics et les Cavs, ce sont les hommes de Joe Mazzulla qui sont sortis vainqueurs (124-113). Pourtant ni Jayson Tatum ni Paul George n'étaient en tenue. Ainsi, Luka Garza s'est mué en leader avec 22 points. Côté Cleveland, Donovan Mitchell termine à 11 unités.

Enfin, les Lakers d'un Luka Doncic toujours aussi dominant (23 points) ont fini par vaincre les Kings (114-110). Son compère Austin Reaves est quelque peu passé au travers avec 8 unités et un 2-7 au shoot. En face, Maxime Raynaud continue de nous enchanter, cette fois dans le rôle de starter. L'ancien joueur de Stanford a réalisé un double-double (13 points, 10 rebonds) en 24 minutes.

La suite arrive très vite puisqu'à 14 h les Rockets affrontent les Mavericks. Dallas sera très attendu tout comme son franchise player, Cooper Flagg. Kyrie Irving devrait faire son retour après plus d'un an et demi d'absence en compagnie de Zaccharie Risacher qui démarre un nouveau chapitre dans le Texas.