Maxime Raynaud et Nolan Traoré confirment leur excellente dynamique

Nos Français n'ont clairement pas froid aux yeux et cela se voit dans cette pré-saison NBA. Cette nuit cinq représentants tricolores étaient sur le pont. Certains comme Nolan Traoré ou Maxime Raynaud ont démontré leur potentiel.

Los Angeles Lakers 114 - 110 Sacramento Kings · NBA Presaison · 09/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Los Angeles Lakers Kevon Looney 4 5 1 Austin Reaves 8 5 8 Luka Doncic 23 3 3 Jake LaRavia 17 4 3 Sandro Mamukelashvili 19 3 4 Matisse Thybulle 3 4 1 Bronny James 4 4 6 Jarred Vanderbilt 4 5 0 AK Okereke 3 2 0 Cole Swider 1 0 0 Quentin Grimes 12 0 0 Adou Thiero 6 3 1 Jaden Hardy 6 0 0 Chris Mañon 2 0 0 William Kyle III 2 0 0 Sacramento Kings Alex Karaban 7 3 2 De'Andre Hunter 3 4 0 Zach LaVine 11 1 4 Darius Acuff Jr. 12 0 1 Tristen Newton 0 0 0 Maxime Raynaud 13 10 2 Emanuel Sharp 11 3 1 Jonathan Mogbo 12 6 3 Elfrid Payton 0 3 2 Leaky Black 4 2 1 Precious Achiuwa 18 5 3 Nique Clifford 4 3 6 Adam Flagler 0 0 1 Daeqwon Plowden 15 0 1 Dylan Cardwell 0 7 2

Face aux Lakers, les Kings ne sont pas passés très loin de faire chuter leur rivaux californiens (114-110). Et si Sacramento est longtemps resté en vie dans ce match c'est en bonne partie grâce à l'international français. Titularisé au poste de pivot, l'ancien de Stanford a sorti un double-double (13 points à 5/8 aux tirs et 10 rebonds). L'intérieur a terminé troisième meilleur marqueur de son équipe et s'affirme de plus en plus comme une solution crédible dans le rôle de starter en NBA.

Nolan Traoré enchaine à merveille

A Brooklyn, Nolan Traoré a lui aussi réalisé une nouvelle prestation de qualité. Après ses 10 points en 10 minutes face aux Hornets il y a deux jours, l'ancien de Saint-Quentin a récidivé avec 12 unités et 2 passes décisives en un peu plus de 15 minutes face aux Sixers. Si sa nouvelle bonne sortie n'a pas permis à son équipe de remporter la victoire (114-108), le tricolore s'est illustré. Ainsi, sa vitesse en pénétration lui a notamment permis de finir près du cercle et de punir les défenseurs de Philadelphie en dilettante.

En plus de cette créativité balle en main, le meneur a aussi su écarter le jeu à trois points (2/3) dans un secteur que le joueur de 20 ans n'appréciait pas franchement l'an passé (31% en 2025-2026). Cette nouvelle performance intéressante lui offre des perspectives d'avenir d'abord en NBA et pourquoi pas sous une certaine tunique bleue...

Nolan Traore tonight vs. PHI



12 PTS

4-8 FG

2-3 3FG pic.twitter.com/2HhYClIIHe — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 9 octobre 2026

De son côté, Rayan Rupert a sorti un match honnête avec 5 points inscrits, 3 rebonds et une interception en 16 minutes.

Victor Wembanyama retour tranquille

Le porte étendard de la délégation française Victor Wembanyama effectuait lui son retour. L'Alien a disputé 17 minutes dans la défaite des Spurs face aux Hawks (123-116). Le pivot des Bleus a inscrit 9 points dont un magnifique step-back longue distance. Ajoutez à cela les 6 rebonds du capitaine de l'Equipe de France et l'on obtient une prestation honorable.

Toutefois, la nuit a été différente pour nos tricolores du côté du Madison Square Garden. Côté Knicks d'abord, Mohamed Diawara n'a pas énormément pesé lors de la défaite de son équipe (111-109) face aux Wizards. En effet, l'intérieur n'a pas inscrit le moindre point et a dû se contenter de 2 rebonds arrachés.

Victor Wembanyama full highlights vs. Atlanta Hawks - preseason:



9 Points on 3/6 FG, 1/2 from 3, 2/4 from the line, 6 Rebounds (1 Off. Reb), 1 Assist (2 TOV), 1 Block, no fouls, and a +/- of -2 in 17 minutes played.



He did not play in the second half



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A noter toutefois, les 3 passes décisives à mettre à son actif. Son partenaire Pacôme Dadiet a lui aussi eu du mal à marquer (5 points à 2/8 aux tirs) mais a réalisé 5 assists lors de ses 12 minutes sur le terrain.

Alex Sarr encore au repos, Bilal Coulibaly se loupe

Face à Big Apple seul Bilal Coulibaly a joué puisqu'Alex Sarr manque toujours à l'appel mais devrait être disponible bientôt après sa fracture du pied cet été.

AJ Dybantsa ➡️➡️ Bilal Coulibaly pic.twitter.com/j6tfHmaySB — NBA France (@NBAFRANCE) 9 octobre 2026

Ainsi, Bilal Coulibaly était le seul tricolore en tenue côté D.C et cela ne s'est pas passé comme prévu. L'ailier tricolore a souffert en attaque avec seulement 2 points inscrits (1/7 au tirs dont 0/3 à trois points). Heureusement, le vice-champion olympique a pris 5 rebonds mais cette performance n'a pas dû plaire à sa franchise alors que sa place dans la rotation de Bryan Keefe semble loin d'être garantie en raison de la concurrence accrue aux Wizards.