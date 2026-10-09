Maxime Raynaud et Nolan Traoré confirment leur excellente dynamique
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Nos Français n'ont clairement pas froid aux yeux et cela se voit dans cette pré-saison NBA. Cette nuit cinq représentants tricolores étaient sur le pont. Certains comme Nolan Traoré ou Maxime Raynaud ont démontré leur potentiel.
Los Angeles Lakers 114 - 110 Sacramento Kings · NBA Presaison · 09/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Los Angeles Lakers
|Kevon Looney
|4
|5
|1
|Austin Reaves
|8
|5
|8
|Luka Doncic
|23
|3
|3
|Jake LaRavia
|17
|4
|3
|Sandro Mamukelashvili
|19
|3
|4
|Matisse Thybulle
|3
|4
|1
|Bronny James
|4
|4
|6
|Jarred Vanderbilt
|4
|5
|0
|AK Okereke
|3
|2
|0
|Cole Swider
|1
|0
|0
|Quentin Grimes
|12
|0
|0
|Adou Thiero
|6
|3
|1
|Jaden Hardy
|6
|0
|0
|Chris Mañon
|2
|0
|0
|William Kyle III
|2
|0
|0
|Sacramento Kings
|Alex Karaban
|7
|3
|2
|De'Andre Hunter
|3
|4
|0
|Zach LaVine
|11
|1
|4
|Darius Acuff Jr.
|12
|0
|1
|Tristen Newton
|0
|0
|0
|Maxime Raynaud
|13
|10
|2
|Emanuel Sharp
|11
|3
|1
|Jonathan Mogbo
|12
|6
|3
|Elfrid Payton
|0
|3
|2
|Leaky Black
|4
|2
|1
|Precious Achiuwa
|18
|5
|3
|Nique Clifford
|4
|3
|6
|Adam Flagler
|0
|0
|1
|Daeqwon Plowden
|15
|0
|1
|Dylan Cardwell
|0
|7
|2
Face aux Lakers, les Kings ne sont pas passés très loin de faire chuter leur rivaux californiens (114-110). Et si Sacramento est longtemps resté en vie dans ce match c'est en bonne partie grâce à l'international français. Titularisé au poste de pivot, l'ancien de Stanford a sorti un double-double (13 points à 5/8 aux tirs et 10 rebonds). L'intérieur a terminé troisième meilleur marqueur de son équipe et s'affirme de plus en plus comme une solution crédible dans le rôle de starter en NBA.
Nolan Traoré enchaine à merveille
A Brooklyn, Nolan Traoré a lui aussi réalisé une nouvelle prestation de qualité. Après ses 10 points en 10 minutes face aux Hornets il y a deux jours, l'ancien de Saint-Quentin a récidivé avec 12 unités et 2 passes décisives en un peu plus de 15 minutes face aux Sixers. Si sa nouvelle bonne sortie n'a pas permis à son équipe de remporter la victoire (114-108), le tricolore s'est illustré. Ainsi, sa vitesse en pénétration lui a notamment permis de finir près du cercle et de punir les défenseurs de Philadelphie en dilettante.
En plus de cette créativité balle en main, le meneur a aussi su écarter le jeu à trois points (2/3) dans un secteur que le joueur de 20 ans n'appréciait pas franchement l'an passé (31% en 2025-2026). Cette nouvelle performance intéressante lui offre des perspectives d'avenir d'abord en NBA et pourquoi pas sous une certaine tunique bleue...
De son côté, Rayan Rupert a sorti un match honnête avec 5 points inscrits, 3 rebonds et une interception en 16 minutes.
Victor Wembanyama retour tranquille
Le porte étendard de la délégation française Victor Wembanyama effectuait lui son retour. L'Alien a disputé 17 minutes dans la défaite des Spurs face aux Hawks (123-116). Le pivot des Bleus a inscrit 9 points dont un magnifique step-back longue distance. Ajoutez à cela les 6 rebonds du capitaine de l'Equipe de France et l'on obtient une prestation honorable.
Toutefois, la nuit a été différente pour nos tricolores du côté du Madison Square Garden. Côté Knicks d'abord, Mohamed Diawara n'a pas énormément pesé lors de la défaite de son équipe (111-109) face aux Wizards. En effet, l'intérieur n'a pas inscrit le moindre point et a dû se contenter de 2 rebonds arrachés.
A noter toutefois, les 3 passes décisives à mettre à son actif. Son partenaire Pacôme Dadiet a lui aussi eu du mal à marquer (5 points à 2/8 aux tirs) mais a réalisé 5 assists lors de ses 12 minutes sur le terrain.
Alex Sarr encore au repos, Bilal Coulibaly se loupe
Face à Big Apple seul Bilal Coulibaly a joué puisqu'Alex Sarr manque toujours à l'appel mais devrait être disponible bientôt après sa fracture du pied cet été.
Ainsi, Bilal Coulibaly était le seul tricolore en tenue côté D.C et cela ne s'est pas passé comme prévu. L'ailier tricolore a souffert en attaque avec seulement 2 points inscrits (1/7 au tirs dont 0/3 à trois points). Heureusement, le vice-champion olympique a pris 5 rebonds mais cette performance n'a pas dû plaire à sa franchise alors que sa place dans la rotation de Bryan Keefe semble loin d'être garantie en raison de la concurrence accrue aux Wizards.
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