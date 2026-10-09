Le Real Madrid tient enfin sa première victoire en EuroLeague ! Après trois défaites consécutives pour débuter la saison 2026-2027, le club madrilène a dominé le Partizan Belgrade (86-76), jusque-là invaincu, jeudi soir à la Movistar Arena. Une rencontre marquée par la nouvelle bonne prestation de Théo Maledon, meilleur marqueur de son équipe avec 13 points, mais aussi auteur du meilleur +/- de la rencontre (+16).

L'international français a terminé avec 13 points à 3/10 aux tirs, mais surtout un impeccable 7/7 aux lancers francs, auxquels il a ajouté 4 passes décisives, 2 rebonds et une seule balle perdue en 21 minutes et 44 secondes. Son impact a notamment été précieux au retour des vestiaires, lorsque le Partizan a tenté de revenir dans la partie.

Théo Maledon répond présent dans les moments importants

Alors que le Real Madrid n'avait encore jamais commencé une saison d'EuroLeague par trois défaites, les hommes de Pedro Martinez ont rapidement pris les commandes. Après un premier quart-temps offensif, le banc madrilène a fait la différence grâce à un 14-0 inscrit en moins de trois minutes, avec notamment Damian Jones, Andrés Feliz et Jaime Pradilla à la conclusion.

Les Espagnols ont ainsi creusé un premier écart significatif (35-19), avant de rejoindre les vestiaires avec 16 longueurs d'avance (53-37). Leur domination au rebond (23 prises contre 14 à la pause) leur a notamment permis de développer du jeu rapide.

Mais le Partizan n'a pas abandonné. Sous l'impulsion de Carlik Jones, auteur de 19 points, les Serbes sont revenus à 53-42 dans le troisième quart-temps. C'est alors que Théo Maledon a contribué à relancer son équipe, avant que son compatriote Timothé Luwawu-Cabarrot ne réussisse un tir à 3-points difficile en fin de possession.

Le Real Madrid a repris ses distances (71-57 après 30 minutes), avant de compter jusqu'à 20 points d'avance dans le dernier quart-temps (83-63). Le retour tardif du Partizan n'a pas suffi à relancer le suspense.

Théo Maledon (Real Madrid) - Timothé Luwawu-Cabarrot (Real Madrid) Comparaison statistique entre deux joueurs Théo Maledon Timothé Luwawu-Cabarrot PTS 13 7 REB 2 6 PD 4 1 IN 0 1 CO 0 0

Le meilleur +/- du Real Madrid pour Maledon

Au-delà de ses 13 points, Théo Maledon a terminé la rencontre avec un différentiel de +16, le meilleur de tous les joueurs madrilènes. Autrement dit, le Real Madrid a inscrit 16 points de plus que son adversaire pendant les 21 minutes et 44 secondes passées par le Normand sur le parquet.

Une donnée qui illustre son influence collective, même si son adresse dans le jeu (3/8 à 2-points, 0/2 à 3-points) reste perfectible. Il a en revanche provoqué cinq fautes et converti ses sept lancers francs.

À ses côtés, Facundo Campazzo a inscrit 12 points et distribué 3 passes décisives, tandis que Timothé Luwawu-Cabarrot a terminé avec 7 points, 6 rebonds et un différentiel de +2 en 20 minutes. L'ancien joueur de Paris Mikael Jantunen a ajouté 2 points et 2 rebonds en 14 minutes.

Le Real Madrid a également pu compter sur une contribution offensive particulièrement répartie, avec dix joueurs ayant inscrit au moins 5 points.

« Nous savons tous de quoi nous sommes capables »

Interrogé après la rencontre par l'EuroLeague, Théo Maledon a insisté sur la nécessité de limiter les passages à vide, qui ont notamment coûté cher au Real Madrid lors de ses trois premières sorties européennes.

« Nous avons des hauts et des bas. Le plus important, c'est de faire en sorte que les moments difficiles soient les plus courts possible. Mais je pense que nous savons tous de quoi nous sommes capables. Nous étions donc tous concentrés sur le fait de continuer à avancer, de faire confiance au processus, de défendre, et le reste suivra. », a expliqué l'ancien joueur de l'ASVEL.

Avec cette première victoire, le Real Madrid affiche désormais un bilan d'une victoire pour trois défaites. Les Madrilènes tenteront de confirmer la semaine prochaine sur le parquet de l'Olimpia Milan, avec l'objectif de décrocher leur premier succès européen à l'extérieur.

Pour Théo Maledon, cette rencontre confirme en tout cas son importance dans la rotation madrilène sur ce début de saison. Après quatre journées d'EuroLeague, il tourne à 14,8 points à 48,6% de réussite aux tirs (dont 14,3% à 3-points, sur 1,8 tentative par match), 3,8 rebonds et 5,5 passes décisives en 23 minutes par rencontre.