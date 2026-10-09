Après son carton contre Holon, Mohamed Diarra s’invite dans le cinq majeur de la semaine en BCL

La première sortie européenne de Mohamed Diarra (2,07 m, 25 ans) cette saison n’est pas passée inaperçue. Deux jours après la victoire de Cholet Basket contre l’Hapoel Holon, la Basketball Champions League a retenu l’intérieur français dans son premier cinq majeur de la semaine.

23 points en seulement 24 minutes contre Holon

Diarra avait largement contribué au succès choletais avec 23 points et 7 rebonds en seulement 24 minutes. Particulièrement efficace, il avait terminé à 8/11 aux tirs, dont 5/8 à 3-points, sans perdre le moindre ballon. Une prestation conclue avec 28 d’évaluation, la meilleure de Cholet lors de cette rencontre.

Le joueur de 25 ans confirme ainsi son très bon début de mois d’octobre. Quelques jours auparavant, il avait déjà compilé 10 points et 9 rebonds lors de la victoire de Cholet à Nancy (85-76) en Betclic ELITE.

Diarra aux côtés de Battle, Radzevicius, Bartley et Hernangomez

Pour ce premier cinq majeur de la saison, Mohamed Diarra accompagne Khalif Battle (Cibona Zagreb), Gytis Radzevicius (Rytas Vilnius), Frank Bartley (AEK Athènes) et Willy Hernangomez (Unicaja Malaga).

The first #BasketballCL Team of the Week this season - do you agree? 👀



🇭🇷 Malik Battle - Cibona

🇬🇷 Frank Bartley - AEK BC

🇫🇷 Mohamed Diarra - Cholet

🇪🇸 Willy Hernangomez - Unicaja

🇱🇹 Gytis Radzevicius - Rytas Vilnius#BasketballCL pic.twitter.com/eXl1EWkaB7 — Basketball Champions League (@BasketballCL) 8 octobre 2026

La BCL a également ouvert un vote pour désigner le joueur de la semaine parmi ces cinq éléments. Le vainqueur doit être annoncé ce vendredi sur les réseaux sociaux de la compétition.

Pour Diarra et Cholet, cette distinction vient prolonger une entrée en matière européenne réussie. CB avait démarré sa campagne par une victoire de 20 points contre Holon, avec notamment 13 tirs à 3-points inscrits et une deuxième période largement maîtrisée.