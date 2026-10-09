LeBron James après son premier match avec les Sixers : "C’était un peu différent avec un nouveau maillot."

Une nouvelle page s’ouvre dans la carrière de LeBron James. Transféré aux Sixers durant l’intersaison, le joueur de 41 ans a disputé ses premières minutes avec sa nouvelle équipe lors d’une défaite en pré-saison contre les Nets (108-114). En 18 minutes, le vétéran a compilé 10 points, 4 rebonds, 5 passes décisives et une interception, tout en réussissant ses huit lancers francs.

LeBron James full highlights vs. Brooklyn Nets on his preseason debut for the 76ers:



10 Points on 1/1 FG, 8/8 from the line, 4 Rebounds, 5 Assists (2 TOV), 1 Steal, 1 PF, and a +/- of +10 in 18:04 minutes played.



Did not play in the second half



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Au-delà du résultat, cette rencontre marquait surtout une première étape dans son intégration à Philadelphie. « C’était un peu différent, c’est sûr. Avec un nouvel uniforme, c’était différent, mais le match reste le match. Et j’étais content de pouvoir jouer quelques minutes avec les gars avec qui on s’entraîne depuis deux semaines », a expliqué LBJ, selon Dave McMenamin d’ESPN.

L’adaptation du King semble se dérouler dans de bonnes conditions. Après plusieurs semaines d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, l’ailier a notamment souligné l’importance de l’énergie collective dans sa prise de repères.

LeBron James déjà séduit par l’ambiance des Sixers

« Ça va de mieux en mieux chaque jour. Il y aura des jours meilleurs que d’autres. Quand je vais au centre d’entraînement et que je suis avec ces gars-là, ça m’aide vraiment », a confié le quadruple MVP. LeBron James a également insisté sur la bonne entente au sein du groupe.

« On a une bonne énergie, un bon esprit d’équipe. Évidemment, le basket nous apporte à tous un sentiment de cohésion et de plaisir. C’est agréable d’aller travailler avec ces gars-là : dans les vestiaires, dans l’avion, aux entraînements, dans les installations… Ça aide vraiment. »

Un premier aperçu du cinq majeur des Sixers

D'ailleurs, en plus d'avoir permis au King d'effectuer ses débuts avec sa nouvelle franchise, cette rencontre a aussi permis à Philadelphie d’aligner pour la première fois son cinq majeur remanié. Ainsi Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James et Joel Embiid étaient tous titulaires face à Brooklyn.

Sur le plan individuel, JB s'en sort avec le titre honorifique de meilleur marqueur des Sixers avec 18 points, tandis que Mad Maxey en a inscrit 14. De son côté, VJ Edgecombe a réalisé une prestation complète avec 11 points et 5 rebonds.

Joel Embiid FLOPPED and injured Jaylen Brown 💀 pic.twitter.com/KyohjI60dV — NBACentel (@TheNBACentel) 9 octobre 2026

Cependant, la soirée a été plus compliquée pour The Process. Le pivot a terminé avec seulement 6 points, à 1/5 au tir, et 8 pertes de balle en 24 minutes. Un match clairement à oublier pour l'ancien MVP qui a même failli faire très mal à l'ancien joueur des Celtics après une chute malencontreuse.

Ainsi, si cette première sortie n’a donc pas permis à Philadelphie de décrocher la victoire, elle leur a offert une première occasion de tester leur nouvelle association de stars. Cap désormais sur la prochaine rencontre face à Boston samedi 11 octobre dans un match qui pourrait avoir une certaine saveur. N'est-ce pas Jaylen Brown ?