Le numéro 9 de Stéphane Ostrowski va rejoindre les légendes de Limoges le 17 octobre

Le rendez-vous est désormais fixé. Le samedi 17 octobre, le Palais des Sports de Beaublanc accueillera un hommage à Stéphane Ostrowski (64 ans), dont le numéro 9 sera officiellement retiré par le Limoges CSP.

Il y a des maillots qui racontent une histoire. Celui de Stéphane Ostrowski en raconte une immense. Le Limoges CSP a décidé de retirer définitivement le numéro 9 porté par l'intérieur français entre 1985 et 1992. Son maillot rejoindra prochainement le plafond de Beaublanc, aux… pic.twitter.com/Wv8JcrAXe1 — Limoges CSP (@limogescsp) 8 octobre 2026

Déjà annoncée en septembre, cette distinction possède désormais une date précise. Elle interviendra à l'occasion de la réception de la LDLC ASVEL, comptant pour la quatrième journée de Betclic ELITE.

Le maillot de l'ancien international français rejoindra ainsi ceux de Frédéric Forte, Richard Dacoury et Ed Murphy, déjà honorés par le club limougeaud.

Sept saisons et trois titres de champion de France avec Limoges

Arrivé au CSP en 1985 en provenance du Mans, Stéphane Ostrowski a porté les couleurs limougeaudes jusqu'en 1992. Durant ces sept saisons, l'intérieur français a notamment remporté trois titres consécutifs de champion de France, en 1988, 1989 et 1990, ainsi que la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1988.

Quatre fois MVP du championnat de France au cours de sa carrière, il possède également un palmarès individuel particulièrement fourni. Avec 9 348 points et 3 623 rebonds, il figure au sommet des classements historiques de la LNB recensés par la Fédération française de basketball.

International à 193 reprises, Stéphane Ostrowski a également participé aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984.

Le 17 octobre prochain, le maillot de Stéphane Ostrowski s’élèvera au plafond de Beaublanc 💚

D’ici là, 𝟗 personnalités prendront la parole pour évoquer cette légende du Limoges CSP et rendre hommage à un joueur qui a marqué l’histoire du club.



Pour ouvrir cette série, Valéry… pic.twitter.com/rYPwCfwGBH — Limoges CSP (@limogescsp) 8 octobre 2026

Une histoire prolongée après sa carrière de joueur

Son lien avec Limoges ne s'est pas arrêté à son départ du parquet en 1992. Après avoir poursuivi sa carrière à Antibes, Cholet et Chalon-sur-Saône, puis raccroché les baskets en 2005, Stéphane Ostrowski est revenu au CSP comme dirigeant.

Pendant treize années, il a notamment occupé des responsabilités commerciales et marketing, jusqu'à son départ en juin 2020. Au total, il aura passé vingt années au service du club, entre son parcours de joueur et ses fonctions dirigeantes.

Le 17 octobre prochain, le retrait de son numéro 9 viendra ainsi consacrer cette longue histoire commune avec Limoges.