Une bonne nouvelle pour Frédéric Fauthoux avant le déplacement à Boulazac

Bonne nouvelle pour la JL Bourg. Arrivé cette semaine pour renforcer une ligne arrière diminuée par les blessures, Tyger Campbell pourra être aligné dès samedi 10 octobre sur le parquet de Boulazac. Le meneur américain est qualifié d'après Le Progrès pour cette rencontre de la troisième journée de Betclic ELITE, programmée à 20h30.

Un renfort immédiatement disponible pour Frédéric Fauthoux

Son arrivée intervient dans un contexte particulier pour la formation de Frédéric Fauthoux. Déjà privée d'Hugo Robineau, la JL Bourg a également perdu Tyson Walker, indisponible pour une durée estimée à six semaines après la récurrence d'une blessure musculaire. Une situation qui a poussé les dirigeants bressans à recruter rapidement un pigiste médical.

Officialisé le mardi 6 octobre, Tyger Campbell peut donc apporter une solution supplémentaire à la mène sans attendre. Sa qualification lui permet d'être utilisé à Boulazac, même si sa participation effective dépendra des choix de son entraîneur.

Un meneur qui connaît déjà la Betclic ELITE

Tyger Campbell n'arrive pas en terrain inconnu. Formé à UCLA, le meneur américain avait commencé sa carrière professionnelle à Saint-Quentin lors de la saison 2023-2024, sous les ordres de Julien Mahé.

Pour sa première expérience européenne, il avait disputé 23 rencontres de Betclic ELITE, avec des moyennes de 9 points, 5 passes décisives et 1,9 rebond en 20 minutes de jeu. Depuis son départ du SQBB, il a notamment évolué en Allemagne et en Australie, avant un passage par Francfort.

Tyger Campbell Poste : Meneur

Taille : 180 cm

Âge : 26 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Saint-Quentin Stats 2023-2024 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,0 #107 REB 1,9 #184 PD 5,0 #13

La JL Bourg retrouve ainsi un joueur déjà familiarisé avec le championnat français. Son profil de meneur organisateur peut offrir davantage de solutions à Frédéric Fauthoux dans la gestion de son secteur extérieur.

Cette qualification intervient également après un début de campagne européenne compliqué pour les Bressans, battus successivement par Naples (84-76) et Tofas Bursa (82-89) en EuroCup. En championnat, la JL Bourg reste en revanche sur un succès à domicile contre l'Élan Chalon (90-77).

À Boulazac, Tyger Campbell aura donc l'occasion de disputer ses premières minutes avec sa nouvelle équipe, quatre jours seulement après l'officialisation de son recrutement.