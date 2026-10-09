Louis Marnette attendu pour son grand retour avec Toulouse, près de dix mois après sa grave blessure

Près de dix mois après son dernier match officiel, Louis Marnette s'apprête à renouer avec la compétition. L'arrière du Toulouse Basketball Club est annoncé par La Dépèche de retour pour le déplacement des Toros à Angers, ce vendredi 9 octobre, dans le cadre du championnat de Nationale 1 masculine.

Une nouvelle importante pour le joueur de 25 ans, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche en décembre 2025, lors d'une rencontre à Tarbes-Lourdes. Cette blessure, la deuxième du même type en deux ans et demi, avait brutalement interrompu une saison particulièrement réussie sur le plan individuel.

Avant son arrêt, Louis Marnette affichait des statistiques remarquables en NM1 : 19,5 points, 4,7 rebonds et 4,1 passes décisives de moyenne en 15 rencontres. Deuxième meilleur marqueur du championnat à ce moment-là, il tournait également à 42,3 % de réussite à 3-points, avec près de quatre tirs primés inscrits par match.

PROFIL JOUEUR Louis MARNETTE Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 25 ans (22/04/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 19,5 #2 REB 4,7 #74 PD 4,1 #36

Sa reprise constitue donc une perspective encourageante pour Toulouse, qui retrouve progressivement ses joueurs indisponibles depuis le début de saison.

Un parcours marqué par les blessures et les problèmes de santé

Ce retour possède une dimension particulière au regard du parcours de Louis Marnette. L'ancien joueur de Gravelines, Souffelweyersheim, Roanne, Saint-Quentin, La Rochelle, Nantes et Caen a traversé plusieurs épreuves médicales au cours de sa carrière, dont une opération à cœur ouvert, un malaise cardiaque en compétition et deux ruptures des ligaments croisés.

En juillet dernier, au moment de prolonger son contrat avec Toulouse pour la saison 2026-2027, le Nordiste avait confié à BeBasket sa détermination à retrouver les terrains.

« J'ai un goût d'inachevé avec cette saison et je suis extrêmement motivé pour revenir », expliquait-il alors, avant d'affirmer : « Je me suis bien préparé à revenir, je pense plus fort qu'avant. »

À cette période, Louis Marnette envisageait une reprise fin septembre ou début octobre. Le calendrier annoncé semble donc respecté, même si sa participation effective à la rencontre d'Angers devra être confirmée par la feuille de match.

Toulouse récupère progressivement ses forces

Ce retour intervient alors que le Toulouse Basketball Club connaît un début de championnat perturbé par plusieurs absences et des rencontres reportées.

L'entraîneur Romain Tillon devrait également pouvoir compter sur Teddy Riskwait, qui a repris normalement l'entraînement après avoir quitté prématurément la rencontre contre Tours. En revanche, Proponi Coulibaly demeure indisponible, obligeant le staff toulousain à composer avec des solutions limitées dans le secteur intérieur.

Face à Angers, Toulouse espère retrouver davantage de continuité dans son jeu. Pour Louis Marnette, l'enjeu sera d'abord de retrouver progressivement le rythme de la compétition après cette nouvelle longue interruption.

Au-delà de l'apport sportif qu'il pourrait représenter pour les Toros, son retour sur un parquet officiel constituerait une nouvelle étape importante dans une carrière régulièrement freinée par les blessures.