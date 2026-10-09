Jaylen Hoard participe au réveil du Maccabi Tel-Aviv en EuroLeague

Après trois défaites consécutives pour commencer sa campagne européenne, le Maccabi Tel Aviv a enfin débloqué son compteur. Lors de cette quatrième journée d'EuroLeague, la formation entraînée par Oded Kattash a pris le dessus sur l'Olimpia Milan (97-79), avec notamment une contribution intéressante de Jaylen Hoard.

Jaylen Hoard apporte sa polyvalence face à Milan

Titulaire, l'international français a terminé la rencontre avec 13 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et une interception en près de 28 minutes. Il a également affiché une belle efficacité près du cercle, réussissant 5 de ses 7 tentatives à deux points, pour une évaluation de 18.

Au-delà de son apport offensif, Hoard s'est distingué par sa capacité à contribuer dans plusieurs secteurs du jeu. Ses quatre passes décisives illustrent notamment son implication dans la circulation du ballon, tandis que son adresse à deux points lui a permis d'apporter des solutions offensives à son équipe.

Le Maccabi fait la différence après la pause

Face à la formation italienne, le Maccabi Tel-Aviv a progressivement construit son succès. Devant à l'issue du premier quart-temps (24-20), le club israélien a conservé les commandes à la mi-temps (51-45).

C'est après la pause que les joueurs d'Oded Kattash ont véritablement creusé l'écart. En remportant le troisième quart-temps (23-17), ils ont porté leur avance à douze longueurs (74-62), avant de confirmer leur domination dans les dix dernières minutes.

Le Maccabi s'est finalement imposé de 18 points (97-79), mettant fin à sa série de trois défaites en EuroLeague.

Avec un bilan désormais porté à une victoire pour trois défaites, la formation israélienne peut aborder la suite de la compétition avec un premier succès au compteur. Pour Jaylen Hoard, cette rencontre constitue une nouvelle prestation solide, marquée par sa polyvalence et son efficacité offensive.