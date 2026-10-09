Ancien espoir du basket français, Hugo Facorat tente un nouveau pari en Espagne

Hugo Facorat prend la direction de l'Espagne. Le jeune intérieur français, né le 23 mai 2007 à Toulouse, rejoint l'Estudiantes Madrid, club historique du basketball espagnol, pour évoluer avec son équipe réserve en Segunda FEB, le troisième échelon national.

Une nouvelle étape en Espagne pour Hugo Facorat

Il retrouve ainsi une structure dans laquelle évolue également Léo Westermann. L'ancien international français de 34 ans s'est engagé pour deux mois avec l'équipe première, pensionnaire de Primera FEB (deuxième division), afin de pallier l'absence de Fernando Zurbriggen.

Les deux Français porteront donc les couleurs du même club madrilène, mais dans deux équipes engagées à des niveaux différents.

Cette arrivée intervient alors que l'Estudiantes vient de franchir une étape importante dans le développement de son centre de formation. Promue de Tercera FEB, son équipe réserve découvre pour la première fois la Segunda FEB cette saison 2026-2027. Une compétition dans laquelle Facorat va désormais poursuivre sa carrière.

Un parcours mouvementé entre la France et les États-Unis

L'arrivée en Espagne constitue un nouveau chapitre dans le parcours déjà atypique de Hugo Facorat.

Formé notamment à Pau-Lacq-Orthez puis passé par la JL Bourg, le Toulousain avait tenté sa chance aux États-Unis en rejoignant Overtime Elite. Sélectionné par les City Reapers, il n'avait disputé que sept rencontres, pour 1,1 point et 0,6 rebond en 6 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR Hugo FACORAT Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 19 ans (23/05/2007) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 1 #374 REB 2 #259 PD 0,5 #330

Son bref retour en France, au Toulouse M.B. en 2025, n'avait pas débouché sur une véritable installation dans l'effectif. En juillet 2025, BeBasket avait ensuite annoncé son départ pour la Crosstrainers Academy, un programme de high school situé dans l'État de New York.

Passé par l'équipe de France U16, avec laquelle il a décroché la médaille de bronze à l'EuroBasket 2023, Facorat possède un profil d'intérieur mobile, capable de s'écarter du cercle.

Après plusieurs changements de structure au cours des dernières saisons, son arrivée dans la réserve de l'Estudiantes Madrid lui offre une nouvelle possibilité d'évoluer dans un championnat national senior. En espérant y trouver la stabilité qui fait défaut à son parcours.