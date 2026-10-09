Le capitaine du SCABB de retour de blessure après huit mois d'absence

Sébastien Cape a retrouvé les parquets le 2 octobre dernier, lors de la réception de Caen en ELITE 2. Le meneur du SCABB a délivré 6 passes décisives en 19 minutes, dans une rencontre perdue par son équipe après prolongation (111-115). Ce match marquait son retour après deux blessures aux ischio-jambiers et une intervention chirurgicale, qui avaient interrompu sa saison 2025-2026.

Sur LinkedIn, le joueur est revenu sur les huit mois qui ont précédé cette reprise. Il y partage son soulagement d'avoir terminé la rencontre en bonne santé et remercie ceux qui l'ont accompagné pendant cette période.

Sébastien Cape : le soulagement de terminer un match en bonne santé

Face à Caen, l'un de ses anciens clubs, Sébastien Cape a compilé 2 points, 4 rebonds et 6 passes décisives pour 7 d'évaluation. Dans son témoignage, il décrit une période marquée par deux blessures, une opération et de longues heures de rééducation. Le meneur remercie les kinésithérapeutes, les intervenants en préparation physique, son coach mental et ses proches.

« La sensation de finir le match en bonne santé est quelque chose que je ne prendrai plus jamais pour acquis » écrit-il, avant d'évoquer ses ambitions pour cette nouvelle saison avec le SCABB.

PROFIL JOUEUR Sébastien CAPE Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 33 ans (28/08/1993) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 2 #189 REB 4 #83 PD 6 #7

Une lésion en janvier, une rupture du tendon annoncée en mai

Le 30 janvier 2026, Sébastien Cape était sorti sur blessure lors de la rencontre face à Vichy, son ancien club. Dans un communiqué publié le 4 février, le SCABB faisait état d'une lésion sévère aux ischio-jambiers.

MVP de la finale de la Leaders Cup Pro B avec Vichy

Avant d'arriver au SCABB, Sébastien Cape avait passé deux saisons à Vichy, lui permettant de redevenir un meneur de deuxième division confirmée. Avec la JAV, il a notamment remporté la Leaders Cup Pro B en 2024... à Saint-Chamond. Élu MVP de la finale face à Champagne Basket, il avait signé 24 points et 11 passes décisives pour 32 d'évaluation.

Au cours de sa carrière, le meneur a longtemps joué en NM1, à Tarbes-Lourdes, Caen (avec une saison en Pro B en 2017-2018), Bordeaux mais aussi à Lorient et à Rennes.