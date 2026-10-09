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Valence égale son meilleur départ en EuroLeague

Valence a battu l'Hapoël Tel-Aviv (93-82) jeudi 8 octobre 2026 à la Roig Arena et signe un quatrième succès en quatre journées d'EuroLeague. Le club espagnol égale son meilleur départ dans la compétition, malgré les 30 points d'Antonio Blakeney.
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Résumé
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Valence égale son meilleur départ en EuroLeague
T.J. Shorts retrouve son impact dans le projet de jeu de Valence, qui enchaîne les victoires
Crédit photo : Valencia Basket Club
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Valence est toujours invaincu en EuroLeague. Le club espagnol s'est imposé face à l'Hapoel Tel Aviv (93-82), ce jeudi soir à la Roig Arena, pour une quatrième victoire en quatre journées. Il égale ainsi son meilleur début de campagne dans la compétition. Antonio Blakeney a pourtant inscrit 30 points pour l'Hapoël, avec un 8/11 à 3-points.

Côté valencien, l'ancien de la SIG Strasbourg Kameron Taylor a terminé meilleur marqueur avec 17 points. L'ex-Parisien T.J. Shorts a ajouté 15 points et 7 passes décisives. Titulaire, l'international français Neal Sako a capté 6 rebonds, le meilleur total de son équipe.

Valence démarre fort en EuroLeague

Valence a mis le feu à la Roig Arena dès l'entame. Les hommes de Xavi Albert ont signé quatre tirs primés en trois minutes, un départ en trombe qui leur a permis de boucler le premier quart-temps avec 12 points d'avance (29-17). Blakeney a toutefois réagi avant la pause : trois paniers à 3-points en fin de deuxième période ont ramené l'Hapoël à sept longueurs (47-40), et le match restait ouvert.

PROFIL JOUEUR
antonio_blakeney_2026-2027_profile.png
Antonio BLAKENEY
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 30 ans (04/10/1996)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / EuroLeague
PTS
16,3
#10
REB
1,5
#195
PD
1,3
#122

Puerto et Rivero creusent à nouveau l'écart

Blakeney a relancé l'Hapoël au retour des vestiaires, ramenant les visiteurs à deux longueurs. La réponse valencienne n'a pas tardé : Shorts a d'abord répondu derrière l'arc, avant de trouver Sako près du cercle. Josep Puerto a ensuite pris le relais avec deux tirs primés, puis Jasiel Rivero a enchaîné 8 points d'affilée. Résultat, Valence abordait le dernier quart-temps avec 17 points d'avance (74-57), un matelas qui semblait suffisant.

Puerto a bouclé sa soirée avec 11 points, dont 3 réussites à 3-points sur 4 tentatives. Rivero a terminé à 10 points sans le moindre déchet : 4/4 au tir, 2/2 aux lancers francs. Le champion de France 2022 Dylan Osetkowski a lui aussi apporté 10 points, ce qui porte à cinq le nombre de Valenciens à au moins 10 points.

Shorts et Osetkowski assurent la victoire

L'Hapoël n'a pas rendu les armes dans le dernier quart-temps. Taylor puis Armoni Brooks ont dû contenir les premières tentatives de retour, avant que le huitième tir primé de Blakeney ne réduise l'écart à 7 points dans les deux dernières minutes (89-82). C'est là que Valence a verrouillé : Shorts a converti un lancer franc, puis provoqué une faute offensive. Osetkowski a ensuite scellé le succès d'un troisième panier à 3-points.

Valencia Basket 93 - 82 Hapoel Tel Aviv · EuroLeague 2026-2027 · 08/10/2026

Leaders

Valencia BasketHapoel Tel Aviv
PTSKameron Taylor 17Antonio Blakeney 30
REBNeal Sako 6Elijah Bryant 9
PDT.J. Shorts 7Tomas Satoransky 9

Statistiques d'équipe

Valencia BasketHapoel Tel Aviv
TIRS47,8 %43,5 %
3PTS12/2512/34
LF15/2210/17
REB4041
RO1114

Neal Sako, meilleur rebondeur de Valence

Dans le cinq de départ, Neal Sako a joué 14 minutes pour 2 points et 6 rebonds, dont un offensif. Il est le meilleur rebondeur des siens, devant Taylor et Nikola Mirotic (5).

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