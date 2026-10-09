Valence égale son meilleur départ en EuroLeague
Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.À partir de 5€Essai gratuit
Valence est toujours invaincu en EuroLeague. Le club espagnol s'est imposé face à l'Hapoel Tel Aviv (93-82), ce jeudi soir à la Roig Arena, pour une quatrième victoire en quatre journées. Il égale ainsi son meilleur début de campagne dans la compétition. Antonio Blakeney a pourtant inscrit 30 points pour l'Hapoël, avec un 8/11 à 3-points.
Côté valencien, l'ancien de la SIG Strasbourg Kameron Taylor a terminé meilleur marqueur avec 17 points. L'ex-Parisien T.J. Shorts a ajouté 15 points et 7 passes décisives. Titulaire, l'international français Neal Sako a capté 6 rebonds, le meilleur total de son équipe.
Valence démarre fort en EuroLeague
Valence a mis le feu à la Roig Arena dès l'entame. Les hommes de Xavi Albert ont signé quatre tirs primés en trois minutes, un départ en trombe qui leur a permis de boucler le premier quart-temps avec 12 points d'avance (29-17). Blakeney a toutefois réagi avant la pause : trois paniers à 3-points en fin de deuxième période ont ramené l'Hapoël à sept longueurs (47-40), et le match restait ouvert.
Puerto et Rivero creusent à nouveau l'écart
Blakeney a relancé l'Hapoël au retour des vestiaires, ramenant les visiteurs à deux longueurs. La réponse valencienne n'a pas tardé : Shorts a d'abord répondu derrière l'arc, avant de trouver Sako près du cercle. Josep Puerto a ensuite pris le relais avec deux tirs primés, puis Jasiel Rivero a enchaîné 8 points d'affilée. Résultat, Valence abordait le dernier quart-temps avec 17 points d'avance (74-57), un matelas qui semblait suffisant.
Puerto a bouclé sa soirée avec 11 points, dont 3 réussites à 3-points sur 4 tentatives. Rivero a terminé à 10 points sans le moindre déchet : 4/4 au tir, 2/2 aux lancers francs. Le champion de France 2022 Dylan Osetkowski a lui aussi apporté 10 points, ce qui porte à cinq le nombre de Valenciens à au moins 10 points.
Shorts et Osetkowski assurent la victoire
L'Hapoël n'a pas rendu les armes dans le dernier quart-temps. Taylor puis Armoni Brooks ont dû contenir les premières tentatives de retour, avant que le huitième tir primé de Blakeney ne réduise l'écart à 7 points dans les deux dernières minutes (89-82). C'est là que Valence a verrouillé : Shorts a converti un lancer franc, puis provoqué une faute offensive. Osetkowski a ensuite scellé le succès d'un troisième panier à 3-points.
Valencia Basket 93 - 82 Hapoel Tel Aviv · EuroLeague 2026-2027 · 08/10/2026
Leaders
|Valencia Basket
|Hapoel Tel Aviv
|PTS
|Kameron Taylor 17
|Antonio Blakeney 30
|REB
|Neal Sako 6
|Elijah Bryant 9
|PD
|T.J. Shorts 7
|Tomas Satoransky 9
Statistiques d'équipe
|Valencia Basket
|Hapoel Tel Aviv
|TIRS
|47,8 %
|43,5 %
|3PTS
|12/25
|12/34
|LF
|15/22
|10/17
|REB
|40
|41
|RO
|11
|14
Neal Sako, meilleur rebondeur de Valence
Dans le cinq de départ, Neal Sako a joué 14 minutes pour 2 points et 6 rebonds, dont un offensif. Il est le meilleur rebondeur des siens, devant Taylor et Nikola Mirotic (5).
Commentaires (0)