Valence est toujours invaincu en EuroLeague. Le club espagnol s'est imposé face à l'Hapoel Tel Aviv (93-82), ce jeudi soir à la Roig Arena, pour une quatrième victoire en quatre journées. Il égale ainsi son meilleur début de campagne dans la compétition. Antonio Blakeney a pourtant inscrit 30 points pour l'Hapoël, avec un 8/11 à 3-points.

Côté valencien, l'ancien de la SIG Strasbourg Kameron Taylor a terminé meilleur marqueur avec 17 points. L'ex-Parisien T.J. Shorts a ajouté 15 points et 7 passes décisives. Titulaire, l'international français Neal Sako a capté 6 rebonds, le meilleur total de son équipe.

🏀🟠 ¡VALENCIA BASKET SIGUE IMPARABLE EN EUROPA!



🏆 Euroliga 2026/27 | Jornada 4



🇪🇸 Valencia Basket 93-82 Hapoel Tel Aviv 🇮🇱



🔥 ¡4 de 4! El conjunto taronja mantiene su pleno de victorias tras imponerse en el Roig Arena.



⭐ Kameron Taylor, 17 puntos.

⭐ TJ Shorts, 15 puntos y… — LokoSport_ESP (@lokoSport_ESP) 9 octobre 2026

Valence démarre fort en EuroLeague

Valence a mis le feu à la Roig Arena dès l'entame. Les hommes de Xavi Albert ont signé quatre tirs primés en trois minutes, un départ en trombe qui leur a permis de boucler le premier quart-temps avec 12 points d'avance (29-17). Blakeney a toutefois réagi avant la pause : trois paniers à 3-points en fin de deuxième période ont ramené l'Hapoël à sept longueurs (47-40), et le match restait ouvert.

PROFIL JOUEUR Antonio BLAKENEY Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 30 ans (04/10/1996) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 16,3 #10 REB 1,5 #195 PD 1,3 #122

Puerto et Rivero creusent à nouveau l'écart

Blakeney a relancé l'Hapoël au retour des vestiaires, ramenant les visiteurs à deux longueurs. La réponse valencienne n'a pas tardé : Shorts a d'abord répondu derrière l'arc, avant de trouver Sako près du cercle. Josep Puerto a ensuite pris le relais avec deux tirs primés, puis Jasiel Rivero a enchaîné 8 points d'affilée. Résultat, Valence abordait le dernier quart-temps avec 17 points d'avance (74-57), un matelas qui semblait suffisant.

Puerto a bouclé sa soirée avec 11 points, dont 3 réussites à 3-points sur 4 tentatives. Rivero a terminé à 10 points sans le moindre déchet : 4/4 au tir, 2/2 aux lancers francs. Le champion de France 2022 Dylan Osetkowski a lui aussi apporté 10 points, ce qui porte à cinq le nombre de Valenciens à au moins 10 points.

TJ PER A NEAL 🙌🏻 pic.twitter.com/H9EOYD1Qcy — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 8 octobre 2026

Shorts et Osetkowski assurent la victoire

L'Hapoël n'a pas rendu les armes dans le dernier quart-temps. Taylor puis Armoni Brooks ont dû contenir les premières tentatives de retour, avant que le huitième tir primé de Blakeney ne réduise l'écart à 7 points dans les deux dernières minutes (89-82). C'est là que Valence a verrouillé : Shorts a converti un lancer franc, puis provoqué une faute offensive. Osetkowski a ensuite scellé le succès d'un troisième panier à 3-points.

Neal Sako, meilleur rebondeur de Valence

Dans le cinq de départ, Neal Sako a joué 14 minutes pour 2 points et 6 rebonds, dont un offensif. Il est le meilleur rebondeur des siens, devant Taylor et Nikola Mirotic (5).