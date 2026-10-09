Dubaï avait fait tomber le Real Madrid et Barcelone devant son public. Face à l'Étoile Rouge de Belgrade, la Coca-Cola Arena a cette fois vu les visiteurs s'imposer : 58-77, ce jeudi soir, pour la quatrième journée d'EuroLeague.

Devant de 5 points après le premier quart-temps, l'équipe de Xavi Pascual n'a inscrit que 37 points sur les 30 dernières minutes. Élie Okobo a fini à 3/13 aux tirs, à l'image d'une soirée sans adresse côté émirati. Six jours après sa défaite à Istanbul, Dubaï enchaîne un deuxième revers en EuroLeague et partage désormais le même bilan que Belgrade : deux victoires, deux défaites.

Dubaï en EuroLeague : une première défaite à domicile

Le club émirati avait lancé sa campagne européenne en battant le Real Madrid le 24 septembre (78-77), puis Barcelone le 29 septembre (94-87). Son premier revers était survenu sur le parquet du Fenerbahçe, le 2 octobre (76-66). Entre ses deux premières sorties à domicile et celle-ci, sa production offensive a fondu de 94 à 58 points.

Du côté serbe, la victoire a une saveur particulière : l'Étoile Rouge n'avait jamais gagné à la Coca-Cola Arena, ni en Ligue adriatique ni en EuroLeague.

Deux run serbes font basculer le match

Dwayne Bacon a signé les sept premiers points des locaux et Dubaï a bouclé le premier quart-temps en tête (21-16). Le deuxième acte a tout chamboulé. Les Émiratis ont encaissé un 13-0 et n'ont marqué que 10 points sur la période, rejoignant les vestiaires avec 6 longueurs de retard (31-37).

Belgrade a ensuite pris le large dès la reprise avec un 8-0. Deux tirs à 3-points de Jordan Nwora, puis un panier de Tyson Carter, ont porté l'écart à quatorze unités (31-45). Dubaï est revenu à dix longueurs avant d'aborder le dernier quart-temps (46-56), mais les Serbes ont su garder les mains sur le volant (21-12).

Élie Okobo muet, Jordan Nwora en tête

Petite soirée pour Élie Okobo qui a terminé avec 10 points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes. Le Bordelais n'a converti que 3 de ses 13 tentatives, dont 2 sur 6 à 3-points, et a réussi ses deux lancers francs. Dwayne Bacon a été le meilleur marqueur de Dubaï avec 13 points, devant Tornike Shengelia (12 points).

PROFIL JOUEUR Élie OKOBO Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 28 ans (23/10/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 11,3 #53 REB 2,8 #101 PD 4 #19

En face, Jordan Nwora a inscrit 20 points et capté 6 rebonds. Semi Ojeleye a ajouté 12 points et 7 rebonds, Jared Butler 11 points, et Chris Jones 9 points, 4 rebonds et 4 passes décisives.

PROFIL JOUEUR Jordan NWORA Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 28 ans (09/09/1998) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 13,8 #25 REB 5,3 #23 PD 0,5 #183

Au-delà des individualités, c'est l'écart d'efficacité qui résume la rencontre. Belgrade a terminé à 43,9 % aux tirs (29/66) contre 32,8 % pour Dubaï (20/61), en plus de prendre un léger avantage au rebond (41 contre 36). Même derrière l'arc, où les Serbes n'ont pas brillé (8/30), les locaux ont fait pire : 5 paniers seulement sur 22 tentatives.

Xavi Pascual déplore le manque d'énergie

Au micro de Gulf News, Xavi Pascual a identifié plusieurs raisons à ce naufrage. « Nous étions statiques dans nos déplacements, nous manquions d'énergie », a regretté l'entraîneur de Dubaï. Il a aussi pointé le manque de circulation du ballon en attaque et un niveau défensif inférieur à celui des matchs précédents.

Trois déplacements européens avant de recevoir Paris

Dubaï se déplace à Cluj le 11 octobre en Ligue adriatique. Le club émirati enchaînera ensuite trois voyages en EuroLeague : à Baskonia le 13 octobre, à Milan le 15 octobre, puis à Munich le 22 octobre. La Coca-Cola Arena accueillera sa prochaine rencontre européenne le 27 octobre, avec la réception du Paris Basketball.