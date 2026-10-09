Fantasy BeBasket : un immense choix à venir ce week-end

Lancée en septembre, la Fantasy League BeBasket poursuit son développement en ce mois octobre. Ce jeudi, ce sont les Français d’EuroLeague qui ont permis aux managers de marquer de nombreux points. Evidemment !

Sans surprise, Mathias Lessort constituait un excellent choix de capitaine (24 d’évaluation dans le large succès contre Fenerbahçe) pour se démarquer, comme ce fut le cas pour Baskodar, champion du soir avec 138 points virtuels.

D'autres bonnes options menaient à son coéquipier du Panathinaïkos Sylvain Francisco (16 d’évaluation) ou Jaylen Hoard (18 d’évaluation dans la victoire du Maccabi Tel-Aviv contre Milan).

En revanche, si cette nouvelle soirée de pré-saison NBA a mis en valeur Maxime Raynaud (19 d’éval), choisi par 21 % des managers, les 35 % à avoir sélectionné Victor Wembanyama ont sans doute regretté sa faible utilisation face aux Hawks (9 points et 6 rebonds en 15 minutes pour 10 d’évaluation).

Fondamental Squad toujours en tête du classement

Au sommet de la hiérarchie du classement du mois d'octobre, pas de grand chambardement à signaler. Solide leader, Fadamental Squad pointe à 818 points. Derrière, la bataille est toujours aussi intense. C’est JDABucks qui consolide sa deuxième place avec 792 points, devant LaPine (769 points), Patty mid (765 points) et Héritiers (759 points).

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé ce vendredi) :

1. Fadamental Squad : 818 points

2. JDABucks : 792 points

3. LaPine : 769 points

4. Patty mid : 765 points

5. Héritiers : 759 points

6. Team Gegete : 739 points

7. Oscar's Team : 738 points

8. Patat' team Do : 727 points

8. BCM Dream Stats : 727 points

10. Da_yeti : 717 points

On retrouve le haut du panier du mois d'octobre dans le classement saison - qui prend également en compte les points engrangés au mois de septembre - où figure en tête Fondamental Squad avec 1 374 points, devant Héritiers (1 340 points), La Synergie Basketball (1 339 points), Patty mid (1 328 points) et JDABucks (1 324 points).

Des centaines de joueurs disponibles ce weekend

Mais tout peut basculer ce weekend avec un immense choix qui s’offre à tous les managers : 572 joueurs disponibles ce vendredi 9 octobre, 717 joueurs disponibles ce samedi 10 octobre ou encore 156 joueurs ce dimanche 11 octobre. Soit environ 1 500 joueurs prêts à être sélectionnés !

Avec la suite des trois premières divisions françaises masculines mais aussi l’EuroLeague, la WNBA, la présaison NBA et les championnats étrangers dès ce vendredi soir… vous n’avez que l’embarras du choix. Alors, soyez malins !