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David Holston de retour de blessure pour Dijon - Limoges

Touché à la cuisse contre Strasbourg en ouverture de la saison, David Holston retrouve l’effectif de la JDA Dijon à l’occasion de la réception de Limoges, ce vendredi à 20h.
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Résumé
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David Holston de retour de blessure pour Dijon - Limoges
David Holston fera son retour contre Limoges, ce vendredi soir.
Crédit photo : FOXAEP
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Tous les voyants sont au vert pour la JDA Dijon. La formation de Vincent Dumestre est invaincue après deux journées de Betclic ELITE et va affronter au complet le Limoges CSP, ce vendredi soir (20h) au palais des Sports.


Comme l’indique Le Bien Public, l’équipe bourguignonne va retrouver son meneur David Holston, absent lors de la large victoire à Pau samedi 2 octobre. « Il a vécu une coupure de près de dix jours et il sera peut-être en manque de rythme », prévient tout de même son entraîneur dans le journal local.

Touché à la cuisse lors du succès inaugural contre Strasbourg, le meneur américain de 40 ans a repris le chemin de l’entraînement cette semaine.

David Holston

  • Poste : Meneur
  • Taille : 167 cm
  • Âge : 40 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Dijon

Stats 2026-2027 / Betclic ELITE

PTS5,0#120
REB0,0#163
PD1,0#90

Les retrouvailles dijonnaises de Gavin Ware

Le retour de David Holston permet à Dijon d’afficher complet. L’équipe bourguignonne souhaitera prolonger sa dynamique positive face à Limoges, qui compte dans ses rangs un certain Gavin Ware, qui a porté le maillot de la JDA pendant quatre saisons entre 2018 et 2025.

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Le coup d’envoi de cette rencontre d'ouverture de la 3e journée de Betclic ÉLITE sera donné ce vendredi à 20 heures, au palais des Sports de Dijon.

Dijon

Derniers résultats

DateMatch
25/09/2026Dijon 81 - 72 Strasbourg
03/10/2026Pau-Lacq-Orthez 61 - 89 Dijon

Prochains matchs

DateMatch
09/10/2026Dijon - Limoges
13/10/2026SCABB - Dijon
18/10/2026Gravelines - Dijon
23/10/2026Saint-Quentin - Dijon
30/10/2026Dijon - Nancy
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