David Holston de retour de blessure pour Dijon - Limoges
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Tous les voyants sont au vert pour la JDA Dijon. La formation de Vincent Dumestre est invaincue après deux journées de Betclic ELITE et va affronter au complet le Limoges CSP, ce vendredi soir (20h) au palais des Sports.
Comme l’indique Le Bien Public, l’équipe bourguignonne va retrouver son meneur David Holston, absent lors de la large victoire à Pau samedi 2 octobre. « Il a vécu une coupure de près de dix jours et il sera peut-être en manque de rythme », prévient tout de même son entraîneur dans le journal local.
Touché à la cuisse lors du succès inaugural contre Strasbourg, le meneur américain de 40 ans a repris le chemin de l’entraînement cette semaine.
- Poste : Meneur
- Taille : 167 cm
- Âge : 40 ans
- Nationalité : Etats-Unis
- Club : Dijon
Stats 2026-2027 / Betclic ELITE
|PTS
|5,0
|#120
|REB
|0,0
|#163
|PD
|1,0
|#90
Les retrouvailles dijonnaises de Gavin Ware
Le retour de David Holston permet à Dijon d’afficher complet. L’équipe bourguignonne souhaitera prolonger sa dynamique positive face à Limoges, qui compte dans ses rangs un certain Gavin Ware, qui a porté le maillot de la JDA pendant quatre saisons entre 2018 et 2025.
Le coup d’envoi de cette rencontre d'ouverture de la 3e journée de Betclic ÉLITE sera donné ce vendredi à 20 heures, au palais des Sports de Dijon.
Derniers résultats
|Date
|Match
|25/09/2026
|Dijon 81 - 72 Strasbourg
|03/10/2026
|Pau-Lacq-Orthez 61 - 89 Dijon
Prochains matchs
|Date
|Match
|09/10/2026
|Dijon - Limoges
|13/10/2026
|SCABB - Dijon
|18/10/2026
|Gravelines - Dijon
|23/10/2026
|Saint-Quentin - Dijon
|30/10/2026
|Dijon - Nancy
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