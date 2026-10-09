Chalon devra encore patienter avant de retrouver l'un de ses intérieurs
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L'Élan Chalon devra encore composer sans Yanis Tonnellier (2,14 m, 22 ans). Victime d'une entorse de la cheville à l'entraînement, l'intérieur bourguignon reste indisponible et ne participera pas à la réception du SLUC Nancy, samedi 10 octobre, lors de la troisième journée de Betclic ÉLITE indique le Journal de Saône et Loire.
Chalon - Nancy · Betclic ELITE 2026-2027 · 10/10/2026
- Chalon · Forme : D V
- PTS : Grant Golden 13
- REB : Carl Ponsar 6
- PD : Mathéo Leray 7
- Nancy · Forme : D D
- PTS : Kevin Marsillon-Noléo 15
- REB : Kevin Marsillon-Noléo 7
- PD : Carlos Marshall Jr. 4
Un troisième match consécutif manqué
Déjà forfait lors de la défaite à Bourg-en-Bresse (90-77), samedi 3 octobre, puis pour la victoire contre Manchester (79-72), mercredi 7 octobre en FIBA Europe Cup, le jeune Chalonnais manquera ainsi une troisième rencontre consécutive.
La durée exacte de son indisponibilité et la date de son retour ne sont pas encore connues mais le JSL indique que Yanis Tonnellier "ne devrait pas revenir avant plusieurs semaines" et "pas sûr pour autant que l’Élan se mette en quête d’un deuxième pigiste médical qui serait forcément JFL".
Une absence après des débuts encourageants
Cette blessure intervient alors que Yanis Tonnellier avait bien débuté sa saison 2026-2027. Lors de la victoire inaugurale de Chalon contre Limoges (82-74), le 26 septembre, il avait inscrit 9 points à 3/4 aux tirs, capté 2 rebonds et distribué 2 passes décisives en 13 minutes, pour 11 d'évaluation.
Sous les ordres d'Elric Delord, l'Élan Chalon dispose toutefois de plusieurs autres solutions dans son secteur intérieur, avec notamment Grant Golden, Carl Ponsar, Jeriah Horne et Noa Kouakou-Heugue.
Chalon · Effectif 2026/2027
Arrières
Ailiers
Intérieurs
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Après deux journées de championnat et une première sortie européenne, le club bourguignon doit donc poursuivre son début de saison sans l'un de ses jeunes intérieurs. Reste désormais à connaître l'évolution de sa blessure et la date à laquelle il pourra reprendre la compétition.
Prochains matchs
|Date
|Match
|10/10/2026
|Chalon - Nancy
|14/10/2026
|Körfez Basket - Chalon
|17/10/2026
|Cholet - Chalon
|20/10/2026
|Chalon - Valmiera Glass VIA
|24/10/2026
|Chalon - Strasbourg
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