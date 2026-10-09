L'Élan Chalon devra encore composer sans Yanis Tonnellier (2,14 m, 22 ans). Victime d'une entorse de la cheville à l'entraînement, l'intérieur bourguignon reste indisponible et ne participera pas à la réception du SLUC Nancy, samedi 10 octobre, lors de la troisième journée de Betclic ÉLITE indique le Journal de Saône et Loire.

Un troisième match consécutif manqué

Déjà forfait lors de la défaite à Bourg-en-Bresse (90-77), samedi 3 octobre, puis pour la victoire contre Manchester (79-72), mercredi 7 octobre en FIBA Europe Cup, le jeune Chalonnais manquera ainsi une troisième rencontre consécutive.

La durée exacte de son indisponibilité et la date de son retour ne sont pas encore connues mais le JSL indique que Yanis Tonnellier "ne devrait pas revenir avant plusieurs semaines" et "pas sûr pour autant que l’Élan se mette en quête d’un deuxième pigiste médical qui serait forcément JFL".

PROFIL JOUEUR Yanis TONNELLIER Poste(s): Pivot Taille: 214 cm Âge: 22 ans (04/02/2004) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 9 #70 REB 2 #113 PD 2 #56

Une absence après des débuts encourageants

Cette blessure intervient alors que Yanis Tonnellier avait bien débuté sa saison 2026-2027. Lors de la victoire inaugurale de Chalon contre Limoges (82-74), le 26 septembre, il avait inscrit 9 points à 3/4 aux tirs, capté 2 rebonds et distribué 2 passes décisives en 13 minutes, pour 11 d'évaluation.

Sous les ordres d'Elric Delord, l'Élan Chalon dispose toutefois de plusieurs autres solutions dans son secteur intérieur, avec notamment Grant Golden, Carl Ponsar, Jeriah Horne et Noa Kouakou-Heugue.

Après deux journées de championnat et une première sortie européenne, le club bourguignon doit donc poursuivre son début de saison sans l'un de ses jeunes intérieurs. Reste désormais à connaître l'évolution de sa blessure et la date à laquelle il pourra reprendre la compétition.