"Parfois, les meilleures affaires sont celles qu’on ne conclut pas", assume le propriétaire des Warriors

On prend les mêmes et on recommence. Voilà comment résumer l'intersaison des Warriors. Après avoir manqué les playoffs la saison dernière, la franchise californienne était pourtant attendue sur le marché, notamment pour renforcer l’équipe autour de Stephen Curry. Mais malgré plusieurs pistes envisagées, dont celle menant à LeBron James, aucun mouvement majeur n’a été réalisé.

Joe Lacob responds to fans criticizing the team’s offseason and aging roster:



“Sometimes, people undervalue continuity. That’s important. We have some good young players here. Whether people want to admit it or understand it or not, we have some really good older players, too.… pic.twitter.com/5WcubHlywn — NBABase (@TheNBABase) 9 octobre 2026

Forcément cette passivité a suscité des critiques, auxquelles Joe Lacob le propriétaire de la franchise a répondu. « Parfois, on sous-estime l’importance de la continuité. C’est pourtant essentiel. Nous avons de bons jeunes joueurs ici. Qu’on le veuille ou non, nous avons aussi d’excellents joueurs plus âgés », a expliqué l'homme d'affaire de 70 ans.

« Parfois il vaut mieux s'abstenir »

Pour lui, l’absence de transfert majeur ne signifie pas que Golden State a échoué dans sa stratégie. Le dirigeant estime au contraire qu’une opération réalisée uniquement pour donner l’impression que le club agit peut s’avérer contre-productive. « Il y a des moments où il faut agir et d’autres où il vaut mieux s’abstenir. Parfois, les meilleures affaires sont celles qu’on ne conclut pas », a-t-il affirmé.

Le propriétaire a également mis en garde contre les échanges qui pourraient fragiliser l’équilibre de l’équipe. « On pourrait conclure une très mauvaise affaire et tout le monde serait content parce qu’on aurait fait quelque chose, soi-disant. Mais ce n’est pas forcément la bonne chose à faire. »

Une communication changeante

Toutefois, ses déclarations plaidant une confiance de tous les instants envers son effectif actuel demeurent à relativiser. En effet, l'été dernier Joe Lacob avait assumé que le front office des Warriors avait tenté de recruter des joueurs. « Nous avons fait au moins deux offres très importantes ces six derniers mois. Entre la trade deadline et l’été, au moins deux. »

Les médias américains ont révélé plus tard, que les Dubs avaient tenté le coup Jaylen Brown avant la trade deadline mais que celui-ci n'avait pas abouti. D'après Shams Charania, c'est bien Golden State qui aurait préféré se retirer des négociations avec l'ailier à l'époque chez les Celtics. A l'inverse, pour ce qui est du second dossier concernant LeBron James, les Dubs se sont simplement fait remballer par le quadruple MVP plus intéressé par la perspective de rejoindre les Sixers et ce malgré l'opération de séduction menée par Draymond Green.

Ainsi, Joe Lacob comme beaucoup d'observateurs semblait convaincu par la nécessité d'apporter un nouveau joueur majeur à l'équipe californienne. Ses éléments de communication concernant le travail à long terme d'un groupe inchangé paraissent donc peu audibles aujourd'hui. Mais a-t-il vraiment le choix de jouer cette carte-là alors que les Warriors démarrent leur saison dans moins de deux semaines ?