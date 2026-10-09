Karl-Anthony Towns prend son mal en patience, les Knicks gèlent les prolongations

Les Knicks jouent avec le feu.

En effet, New York a décidé de mettre en pause toutes les discussions concernant les prolongations de contrat. Dans un communiqué relayé par Shams Charania d’ESPN, la franchise a confirmé vouloir se concentrer exclusivement sur la préparation de l’exercice à venir, laissant ainsi plusieurs dossiers contractuels en suspens.

The New York Knicks are tabling all contract extension talks, per team spokesperson: "As an organization, our entire focus is on preparing for the upcoming season and delivering another year for our fans to be proud of. As a result, we will not be negotiating contract extensions… — Shams Charania (@ShamsCharania) 9 octobre 2026

« En tant qu’organisation, nous nous concentrons entièrement sur la préparation de la saison à venir et sur l’objectif d’offrir à nos fans une nouvelle année dont ils pourront être fiers », a expliqué un porte-parole des Knicks.

Selon Bobby Marks, quatre joueurs sont concernés par cette décision : Karl-Anthony Towns, Josh Hart, Miles McBride et Tyler Kolek. Tous peuvent prétendre à une prolongation avant la date limite du 30 juin. Ainsi, New York ne se trouve donc pas dans l’urgence, mais le dossier de KAT reste particulièrement surveillé.

Karl-Anthony Towns, le dossier prioritaire

Le pivot touchera environ 57,1 millions de dollars en 2026-2027. Le champion NBA dispose également d’une player option estimée à 61 millions pour la saison suivante et pourrait prétendre à une prolongation de quatre ans avoisinant les 273 millions de dollars.

Toutefois, les deux parties ne seraient pas encore parvenues à un accord sur le montant du futur contrat. Ian Begley, de SNY, avait précédemment rapporté que les Knicks auraient envisagé une offre comprise entre 45 et 50 millions de dollars par saison, inférieure aux attentes de leur intérieur.

Karl-Anthony Towns Poste : Pivot

Taille : 213 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : New York Knicks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 20,0 #47 REB 11,9 #2 PD 3,0 #136

Cependant, la saison passée, le Dominicain a affiché des moyennes de 20 points, 11,9 rebonds et 3 passes décisives en 75 matches de saison régulière. En playoffs aussi, KAT a répondu présent et a tenu un rôle ingrat pendant cinq matchs face à Victor Wembanyama en finales.

Les Knicks bientôt sans leur cœur ?

D'ailleurs, le dossier Karl-Anthony Towns ne s'avère pas le seul problème à régler pour les Knicks. Josh Hart et Miles McBride entrent eux aussi dans leur dernière année de contrat garantie.

Dans le cas de Josh Hart, la franchise ne semble pas pouvoir se séparer de lui. Si Jalen Brunson est la cerveau de les Knicks, l'ancien joueur des Lakers en est assurément le cœur. Son activité débordante et sa rage de vaincre se sont révélées primordiales dans le parcours vainqueur de Big Apple.

Miles McBride, remplaçant idéal

Concernant Miles McBride son extension revête aussi d'une grande importance puisque le meneur constituait la principale alternative au King of New York sur le poste 1 l'an passé. Si "la ville qui ne dort jamais" a pu faire souffler son leader, c'est notamment car son remplaçant est parvenu à se mettre au niveau avec 12 points, 2,4 rebonds et 2,6 passes décisives de moyenne en saison régulière.

"Obviously, I love being in New York. I'd love to continue my career, end my career here. Best fans, I feel like we've done something great this past year and the years leading up to that."



Miles McBride talks about his desire to stay with the Knicks moving forward: pic.twitter.com/x9b6zmZwlN — SNY Knicks (@sny_knicks) 30 septembre 2026

En privilégiant la préparation de la future saison, New York pourrait prendre des risques et voir partir certains membres de son noyau dur. Cependant, Big Apple demeure bien conscient que chacun de ses joueurs semble désormais extrêmement attaché à la franchise après le titre NBA remporté.