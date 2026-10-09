La Suisse tient le successeur de François Gomez, et c’est encore un Français !

Un nouveau défi international attend Stéphane Leite. L’actuel coach de Charnay a été nommé sélectionneur de l’équipe nationale féminine de Suisse, annonce Swiss Basketball ce vendredi 9 octobre.

Le technicien français de 38 ans succède à son compatriote François Gomez, dont le mandat s’est achevé en septembre, et qui avait réussi la performance d’amener la sélection suisse à une qualification historique pour l'Euro 2025. Ce nouveau contrat court jusqu’en juin 2030, signe d’une volonté de construire un projet sur le long terme.

« Son expérience du très haut niveau mais aussi son profil de bâtisseur et sa volonté de comprendre notre environnement ont été des éléments déterminants. Nous avons été particulièrement sensibles à son approche centrée sur les joueuses, à son souhait de collaborer étroitement avec les clubs et les entraîneurs suisses, et à sa volonté de fédérer autour d’un véritable projet national », explique l’ancien coach d’Antibes Daniel Goethals, désormais secrétaire général de Swiss Basketball.

Stéphane Leite va ainsi découvrir une nouvelle fonction à l’échelle internationale. Il prendra officiellement ses fonctions lors de la prochaine fenêtre FIBA, en novembre, au moment où la Suisse lancera sa campagne de qualification pour l’EuroBasket 2029.

Une nouvelle expérience internationale

Le choix de Swiss Basketball vient récompenser le beau parcours du technicien auvergnat, qui s’est imposé au fil des saisons comme l’un des meilleurs entraîneurs du basket féminin français. Arrivé à Charnay en 2022, alors que le club évoluait en Ligue Féminine 2, il l’a conduit jusqu’au titre de champion de France de deuxième division en 2023, synonyme de montée dans l’élite.

Depuis, le CBBS a poursuivi sa progression sous ses ordres, jusqu’à décrocher une qualification en EuroCup féminine, compétition européenne à laquelle le club bourguignon prend part depuis 2024. En février dernier, Stéphane Leite avait d’ailleurs prolongé son contrat avec Charnay jusqu’en 2027.

Avant cette aventure, le natif de Clermont-Ferrand avait déjà marqué les esprits à Landerneau. À la tête du club breton, il avait - déjà - remporté la LF2 en 2018, une saison qui lui avait également valu le titre de meilleur entraîneur de la division. Il avait ensuite accompagné la progression du Landerneau Bretagne Basket jusqu’à l’EuroCup, avant de rejoindre furtivement Lattes-Montpellier.

Stéphane Leite avait également effectué des immersions auprès de franchises WNBA avec les Washington Mystics, les San Antonio Silver Stars et le Chicago Sky. Il avait aussi découvert les exigences du basket international en dirigeant la sélection féminine senior de Côte d’Ivoire lors de l’AfroBasket 2025.

L’EuroBasket 2029 en ligne de mire

Pour son nouveau sélectionneur, la Suisse a fixé un cap clair : obtenir sa qualification pour le FIBA Women’s EuroBasket 2029. La première échéance arrivera dès novembre, avec le début des pré-qualifications européennes. La sélection helvétique évoluera dans le groupe A, en compagnie de l’Islande, de l’Irlande et de l’Azerbaïdjan.

Le calendrier prévoit notamment la réception de l’Irlande, le 17 novembre à Fribourg, pour le premier rendez-vous à domicile de cette campagne. Trois rencontres attendent les Suissesses lors de cette première fenêtre internationale.

Pour mener à bien sa mission, Stéphane Leite sera accompagné de la Grecque Eleni Kafentari en qualité d’assistante et de Juan Leonel Hernandez Cardenas comme team manager. Le staff sera complété par un quatrième membre, dont l’identité sera annoncée ultérieurement.

Au-delà des résultats, la fédération souhaite instaurer une dynamique durable autour de sa sélection féminine, en renforçant les liens avec les clubs et les entraîneurs locaux. Un projet auquel le nouveau sélectionneur entend contribuer, en s’appuyant sur son expérience de formation et de développement de clubs.

« Je mettrai toute mon énergie, mon engagement et mon cœur dans cette belle mission, avec l’ambition de contribuer à la performance de l’équipe nationale mais aussi, à notre échelle, au développement du basketball féminin suisse », a partagé Stéphane Leite dans le communiqué de Swiss Basketball.

Après avoir contribué à installer Charnay dans l’élite française et sur la scène européenne, le technicien auvergnat ouvre donc un nouveau chapitre. Il a désormais quatre années devant lui pour bâtir un collectif capable de franchir un cap et de retrouver la scène continentale.