Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Nouveau report de match à Chartres en raison d’une épidémie de Covid-19

Après le report du match contre Bourges mercredi, la rencontre de La Boulangère Wonderligue entre Chartres et Angers, prévue ce samedi 10 octobre au Colisée, est également annulée en raison de l’épidémie de Covid-19 au sein de l’effectif des Bluelights.
|
Résumé
Écouter
Nouveau report de match à Chartres en raison d’une épidémie de Covid-19
L'effectif de Chartres fait face à une épidémie de Covid-19.
Crédit photo : Cécile Thomas
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Deux jours après le report de Bourges - Chartres, une autre rencontre des Bluelights est reportée en Boulangère Wonderligue. La rencontre face à Angers, initialement prévue ce samedi 10 octobre au Colisée, est reportée au mercredi 20 janvier 2027, sous réserve de modification.

Dans son communiqué, Chartres indique que « la Ligue Féminine de Basket a tranché après examen de la situation sanitaire de l’effectif chartrain et des éléments médicaux transmis, en raison de plusieurs cas de maladie au sein de l’effectif ».



Conséquence : l’UFAB 49 ne disputera pas de match ce weekend et souhaite « un prompt rétablissement aux joueuses concernées ». Il s'agit du troisième match reporté en une semaine à cause du Covid. Le week-end dernier, le match de NM1 entre Vitré et Angers n'avait pas eu lieu.



70% de l’équipe touchée par une épidémie de Covid-19

Selon L’Echo Républicain, une épidémie de Covid-19 sévit depuis plusieurs jours au sein de l'effectif de Julien Pincemin et a touché 70 % de l'équipe depuis le retour du match de qualification à Chomutov en République tchèque, en EuroCup féminine. Seules deux joueuses auraient été en capacité de jouer contre Bourges.

Dans un communiqué, le Tango Bourges Basket avait regretté l’annonce « tardive » du report match, moins de 24 heures avant l’horaire prévu, tout en précisant que « la santé des joueuses doit rester une priorité absolue ».

Le C'Chartres Metropole Basket Feminin doit reprendre la compétition ce jeudi 15 octobre à Namur (Belgique) lors du premier tour d’EuroCup féminine.

Bourges
Bourges
Suivre
COVID-19
COVID-19
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit