Nouveau report de match à Chartres en raison d’une épidémie de Covid-19
Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.À partir de 5€Essai gratuit
Deux jours après le report de Bourges - Chartres, une autre rencontre des Bluelights est reportée en Boulangère Wonderligue. La rencontre face à Angers, initialement prévue ce samedi 10 octobre au Colisée, est reportée au mercredi 20 janvier 2027, sous réserve de modification.
Dans son communiqué, Chartres indique que « la Ligue Féminine de Basket a tranché après examen de la situation sanitaire de l’effectif chartrain et des éléments médicaux transmis, en raison de plusieurs cas de maladie au sein de l’effectif ».
Conséquence : l’UFAB 49 ne disputera pas de match ce weekend et souhaite « un prompt rétablissement aux joueuses concernées ». Il s'agit du troisième match reporté en une semaine à cause du Covid. Le week-end dernier, le match de NM1 entre Vitré et Angers n'avait pas eu lieu.
70% de l’équipe touchée par une épidémie de Covid-19
Selon L’Echo Républicain, une épidémie de Covid-19 sévit depuis plusieurs jours au sein de l'effectif de Julien Pincemin et a touché 70 % de l'équipe depuis le retour du match de qualification à Chomutov en République tchèque, en EuroCup féminine. Seules deux joueuses auraient été en capacité de jouer contre Bourges.
Dans un communiqué, le Tango Bourges Basket avait regretté l’annonce « tardive » du report match, moins de 24 heures avant l’horaire prévu, tout en précisant que « la santé des joueuses doit rester une priorité absolue ».
Le C'Chartres Metropole Basket Feminin doit reprendre la compétition ce jeudi 15 octobre à Namur (Belgique) lors du premier tour d’EuroCup féminine.
Derniers résultats
|Date
|Match
|27/09/2026
|La Tronche Meylan 67 - 74 Chartres Féminin
|01/10/2026
|Levhartice Chomutov 46 - 87 Chartres Féminin
|04/10/2026
|Chartres Féminin 72 - 88 Charnay
Prochains matchs
|Date
|Match
|15/10/2026
|Basket Namur Capitale - Chartres Féminin
|18/10/2026
|Villeneuve d'Ascq - Chartres Féminin
|21/10/2026
|Chartres Féminin - Perfumerias Avenida
|25/10/2026
|Chartres Féminin - Flammes Carolo
|28/10/2026
|MBK Ruzomberok - Chartres Féminin
Commentaires (0)