Deux jours après le report de Bourges - Chartres, une autre rencontre des Bluelights est reportée en Boulangère Wonderligue. La rencontre face à Angers, initialement prévue ce samedi 10 octobre au Colisée, est reportée au mercredi 20 janvier 2027, sous réserve de modification.

Dans son communiqué, Chartres indique que « la Ligue Féminine de Basket a tranché après examen de la situation sanitaire de l’effectif chartrain et des éléments médicaux transmis, en raison de plusieurs cas de maladie au sein de l’effectif ».



Conséquence : l’UFAB 49 ne disputera pas de match ce weekend et souhaite « un prompt rétablissement aux joueuses concernées ». Il s'agit du troisième match reporté en une semaine à cause du Covid. Le week-end dernier, le match de NM1 entre Vitré et Angers n'avait pas eu lieu.



70% de l’équipe touchée par une épidémie de Covid-19

Selon L’Echo Républicain, une épidémie de Covid-19 sévit depuis plusieurs jours au sein de l'effectif de Julien Pincemin et a touché 70 % de l'équipe depuis le retour du match de qualification à Chomutov en République tchèque, en EuroCup féminine. Seules deux joueuses auraient été en capacité de jouer contre Bourges.

Dans un communiqué, le Tango Bourges Basket avait regretté l’annonce « tardive » du report match, moins de 24 heures avant l’horaire prévu, tout en précisant que « la santé des joueuses doit rester une priorité absolue ».

Le C'Chartres Metropole Basket Feminin doit reprendre la compétition ce jeudi 15 octobre à Namur (Belgique) lors du premier tour d’EuroCup féminine.