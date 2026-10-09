Le BesAC devra faire sans l'un de ses intérieurs pendant plusieurs semaines
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La victoire de Besançon contre LyonSO (77-73), mardi 6 octobre en Coupe de France, a laissé des traces. Le club bisontin a annoncé l'indisponibilité de Nathan Pineau, victime d'une entorse de la cheville au cours de cette rencontre.
Nathan Pineau victime d'une entorse de la cheville
L'intérieur s'est blessé en retombant sur le pied d'un adversaire. Une mauvaise réception qui devrait l'éloigner des parquets pendant deux à trois semaines, selon les premières estimations communiquées par le club.
Un contretemps pour Besançon, qui perd temporairement une solution dans son secteur intérieur alors que la saison de Nationale 1 masculine est en cours.
Seulement neuf joueurs pour affronter Loon-Plage
Cette absence aura une conséquence immédiate sur l'effectif bisontin. Pour son déplacement à Loon-Plage, programmé ce vendredi 9 octobre à 20h, le BesAC devra composer avec seulement neuf joueurs.
Derniers résultats
|Date
|Match
|15/09/2026
|Besançon 123 - 74 Saint-Quentin
|18/09/2026
|LyonSO 73 - 64 Besançon
|25/09/2026
|Besançon 80 - 82 Val de Seine Basket
|02/10/2026
|Besançon 79 - 87 Charleville-Méz.
|06/10/2026
|LyonSO 73 - 77 Besançon
Prochains matchs
|Date
|Match
|09/10/2026
|Loon Plage - Besançon
|16/10/2026
|Besançon - Saint-Vallier
|20/10/2026
|Mulhouse Mustangs - Besançon
|23/10/2026
|Besançon - SCABB Lab
|30/10/2026
|Besançon - Boulogne-sur-Mer
Le club devra donc s'adapter à cette rotation réduite en attendant le retour de son intérieur, dont la date précise de reprise n'a pas encore été annoncée.
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