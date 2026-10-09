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Le BesAC devra faire sans l'un de ses intérieurs pendant plusieurs semaines

Le BesAC Besançon devra se passer de Nathan Pineau pendant deux à trois semaines. Blessé à la cheville lors de la victoire contre LyonSO en Coupe de France, l'intérieur manquera notamment le déplacement à Loon-Plage ce vendredi 9 octobre.
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Résumé
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Le BesAC devra faire sans l'un de ses intérieurs pendant plusieurs semaines
Nathan Pineau à l'arrêt, le BesAC doit s'adapter
Crédit photo : Bes.AC Basket
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La victoire de Besançon contre LyonSO (77-73), mardi 6 octobre en Coupe de France, a laissé des traces. Le club bisontin a annoncé l'indisponibilité de Nathan Pineau, victime d'une entorse de la cheville au cours de cette rencontre.

Nathan Pineau victime d'une entorse de la cheville

L'intérieur s'est blessé en retombant sur le pied d'un adversaire. Une mauvaise réception qui devrait l'éloigner des parquets pendant deux à trois semaines, selon les premières estimations communiquées par le club.

Un contretemps pour Besançon, qui perd temporairement une solution dans son secteur intérieur alors que la saison de Nationale 1 masculine est en cours.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nathan Pineau.jpg
Nathan PINEAU
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 24 ans (07/02/2002)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / NM1
PTS
3,7
#208
REB
1,3
#214
PD
0,7
#194

Seulement neuf joueurs pour affronter Loon-Plage

Cette absence aura une conséquence immédiate sur l'effectif bisontin. Pour son déplacement à Loon-Plage, programmé ce vendredi 9 octobre à 20h, le BesAC devra composer avec seulement neuf joueurs.

Besançon

Derniers résultats

DateMatch
15/09/2026Besançon 123 - 74 Saint-Quentin
18/09/2026LyonSO 73 - 64 Besançon
25/09/2026Besançon 80 - 82 Val de Seine Basket
02/10/2026Besançon 79 - 87 Charleville-Méz.
06/10/2026LyonSO 73 - 77 Besançon

Prochains matchs

DateMatch
09/10/2026Loon Plage - Besançon
16/10/2026Besançon - Saint-Vallier
20/10/2026Mulhouse Mustangs - Besançon
23/10/2026Besançon - SCABB Lab
30/10/2026Besançon - Boulogne-sur-Mer

Le club devra donc s'adapter à cette rotation réduite en attendant le retour de son intérieur, dont la date précise de reprise n'a pas encore été annoncée.

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