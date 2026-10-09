Le BesAC devra faire sans l'un de ses intérieurs pendant plusieurs semaines

La victoire de Besançon contre LyonSO (77-73), mardi 6 octobre en Coupe de France, a laissé des traces. Le club bisontin a annoncé l'indisponibilité de Nathan Pineau, victime d'une entorse de la cheville au cours de cette rencontre.

Nathan Pineau victime d'une entorse de la cheville

L'intérieur s'est blessé en retombant sur le pied d'un adversaire. Une mauvaise réception qui devrait l'éloigner des parquets pendant deux à trois semaines, selon les premières estimations communiquées par le club.

Un contretemps pour Besançon, qui perd temporairement une solution dans son secteur intérieur alors que la saison de Nationale 1 masculine est en cours.

PROFIL JOUEUR Nathan PINEAU Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 24 ans (07/02/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 3,7 #208 REB 1,3 #214 PD 0,7 #194

Seulement neuf joueurs pour affronter Loon-Plage

Cette absence aura une conséquence immédiate sur l'effectif bisontin. Pour son déplacement à Loon-Plage, programmé ce vendredi 9 octobre à 20h, le BesAC devra composer avec seulement neuf joueurs.

Le club devra donc s'adapter à cette rotation réduite en attendant le retour de son intérieur, dont la date précise de reprise n'a pas encore été annoncée.