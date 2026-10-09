Adam Silver croit toujours à un accord avec l’EuroLeague

Adam Silver n'est pas du genre à se décourager. Son projet de NBA Europe avance, mais les négociations avec l’EuroLeague restent délicates. Alors que les clubs de la compétition européenne ont récemment rejeté la dernière proposition de la NBA, le patron de la ligue continue de croire à une issue favorable.

Soru: EuroLeague ile anlaşma olmazsa Avrupa'da ayrı bir lig kuracak mısınız?



Adam Silver: "EuroLeague ile bir şekilde anlaşacağız."



(via @contessabrewer) pic.twitter.com/P9NvDu6G92 — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) 9 octobre 2026

Interrogé par CNBC à Macao, en marge des NBA China Games 2026, le boss de la ligue nord-américaine a minimisé les tensions et confirmé que les discussions se poursuivaient.

« Je pense qu’il serait exagéré de parler de période difficile. Nous avons des échanges réguliers avec l’EuroLeague », a expliqué le successeur de David Stern. Le commissionnaire de la NBA a également rappelé la place centrale occupée par l’EuroLeague dans le paysage du basket européen, aux côtés des championnats nationaux.

La NBA met le cap sur l'Europe, avec ou sans l’EuroLeague

Malgré les divergences, Adam Silver se montre confiant. « Nous poursuivons le développement de ce que nous appelons NBA Europe, et nous espérons trouver un accord avec l’EuroLeague. Je pense que nous y parviendrons », a-t-il affirmé.

Toutefois, l'homme de 64 ans a été clair sur la volonté de la NBA de mener son projet à terme sur le vieux continent, même sans la collaboration ni l'aval de l'EuroLeague. Mais cela ne constitue pas la situation privilégiée par le patron de la ligue : « Nous allons trouver un arrangement avec eux. »

Les métropoles européennes en ligne de mire

La future ligue pourrait réunir des clubs de basket déjà établis, de grandes marques du football européen et de nouvelles franchises créées de toutes pièces. Plusieurs marchés majeurs sont ciblés, notamment Londres, Paris, Madrid et Munich.

Les premiers retours financiers semblent également prometteurs. Adam Silver a révélé que les montants évoqués par les groupes intéressés atteignaient déjà « plusieurs centaines de millions de dollars » pour une franchise. Un signe de l’attractivité du projet auprès des investisseurs.

Un lancement en 2027 toujours incertain

Concernant les clubs de l'EuroLeague, le refus de la dernière proposition ne signifierait pas la fin des discussions même si certains l'ont qualifié de "colonialiste et inacceptable". Les actionnaires de la compétition devraient revenir à la table des négociations dans les prochaines semaines avec une contre-proposition.

La NBA vise toujours septembre 2027 pour inaugurer sa nouvelle compétition. Toutefois, l’absence d’accord et la création d’une ligue entièrement distincte pourraient repousser les débuts à 2028. Adam Silver maintient pour l’instant l’objectif initial, mais l’issue des négociations avec l’EuroLeague s'avèrera déterminante dans cette affaire.