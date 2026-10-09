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Abdoulaye Ndoye s’offre une performance inédite dans l'histoire de la BCL

Contre le Legia Varsovie, Abdoulaye Ndoye est devenu le cinquième joueur de l'histoire de la BCL à compiler 15 points, 10 passes décisives et 5 interceptions sur un match. Mais le Strasbourgeois est le premier à l'avoir fait en moins de 25 minutes !
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Résumé
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Abdoulaye Ndoye s’offre une performance inédite dans l'histoire de la BCL
Contre le Legia Varsovie, Abdoulaye Ndoye a compilé 15 points, 10 passes décisives et 5 interceptions.
Crédit photo : FIBA
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En surclassant le Legia Varsovie par 38 points d’écart (100-62) ce mardi lors de la première journée de Basketball Champions League, la SIG Strasbourg a battu un record européen vieux de près de dix ans.

Sa victoire la plus large en BCL remontait en effet à novembre 2016. A l’époque, les hommes de Vincent Collet n’avaient battu les Monténégrins de Mornar Bar “que” de 31 unités (93-62).

C’est également la deuxième victoire la plus large d’un club français dans la compétition FIBA, derrière la JDA Dijon et son +41 contre Besiktas en février 2020 (88-47).

Strasbourg 100 - 62 Legia Warszawa · Basketball Champions League 2026-2027 · 06/10/2026

Leaders

StrasbourgLegia Warszawa
PTSBen Gregg 19Kristers Zoriks 13
REBWilliam Pfister 8Arguster Daniels IV 6
PDAbdoulaye Ndoye 10Arguster Daniels IV 3

Statistiques d'équipe

StrasbourgLegia Warszawa
TIRS56,7 %42,9 %
3PTS10/276/25
LF14/198/9
REB3627
RO138

Abdoulaye Ndoye dans l’histoire de la BCL

Au-delà de ces statistiques collectives remarquables, Abdoulaye Ndoye a également vécu une soirée record sur le plan individuel. Avec ses 19 points à 6/6 aux tirs, 10 passes décisives et 5 interceptions pour 30 d’évaluation en seulement 20 minutes et 43 secondes passées sur le parquet, l’ancien Manceau a réalisé un performance inédite à l’échelle de la BCL.

Strasbourg 100 - 62 Legia Warszawa · Basketball Champions League · 06/10/2026

MatchPTSREBPD
StrasbourgMiguell Nguidjol000
Sam Alajiki1040
Jaylen Hands1543
Justin Mckoy1121
Ben Gregg1920
Abdoulaye Ndoye15110
Neftali Difuidi420
William Pfister481
Maxence Lemoine929
Tymu Chenery1370
Yenge Diangitukwa000
Legia WarszawaMathieu Wojciechowski000
Gyorgy Goloman042
Kristers Zoriks1331
Wojciech Tomaszewski420
Dawid Niedziałkowski000
Markus Ilver1110
Kuba Pisla200
Michal Kolenda420
Blazej Czapla011
Arguster Daniels IV1263
Zach Freemantle933
Jakub Andrzejewski721

Il n’est que cinquième joueur de l’histoire de la compétition à enregistrer plus de 15 points, 10 passes décisives et 5 interceptions sur un seul match. Et il est le premier à atteindre ces chiffres en moins de 25 minutes de jeu ! 

Cholet et Nanterre s’offrent des records de jeunesse

Autre club français engagé dans la compétition, Cholet Basket est par ailleurs devenu le deuxième club de l’histoire de la BCL à compter plusieurs joueurs de moins de 18 ans ayant disputé plus de 15 minutes dans un match contre l'Hapoël Holon (Amadou Fall et Aaron Towo-Nansi), après Bandirma qui avait réalisé cette performance à deux reprises en mars 2020 (Furkan Haltali et Alperen Sengun).

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D’ailleurs, Amadou Fall a inscrit 15 points, devenant ainsi le deuxième joueur de moins de 18 ans à atteindre ou dépasser cette barre dans un match de BCL (Alperen Sengun l'avait fait à trois reprises lors de la saison 2019-2020).

Troisième club français à avoir lancé sa saison de BCL contre Trabzonspor, Nanterre 92 a également brillé par sa faculté à lancer un jeune talent. À 18 ans et 96 jours, Hugo Yimga-Moukouri est devenu le plus jeune joueur à débuter un match de BCL.

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