Abdoulaye Ndoye s’offre une performance inédite dans l'histoire de la BCL
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En surclassant le Legia Varsovie par 38 points d’écart (100-62) ce mardi lors de la première journée de Basketball Champions League, la SIG Strasbourg a battu un record européen vieux de près de dix ans.
Sa victoire la plus large en BCL remontait en effet à novembre 2016. A l’époque, les hommes de Vincent Collet n’avaient battu les Monténégrins de Mornar Bar “que” de 31 unités (93-62).
C’est également la deuxième victoire la plus large d’un club français dans la compétition FIBA, derrière la JDA Dijon et son +41 contre Besiktas en février 2020 (88-47).
Strasbourg 100 - 62 Legia Warszawa · Basketball Champions League 2026-2027 · 06/10/2026
Leaders
|Strasbourg
|Legia Warszawa
|PTS
|Ben Gregg 19
|Kristers Zoriks 13
|REB
|William Pfister 8
|Arguster Daniels IV 6
|PD
|Abdoulaye Ndoye 10
|Arguster Daniels IV 3
Statistiques d'équipe
|Strasbourg
|Legia Warszawa
|TIRS
|56,7 %
|42,9 %
|3PTS
|10/27
|6/25
|LF
|14/19
|8/9
|REB
|36
|27
|RO
|13
|8
Abdoulaye Ndoye dans l’histoire de la BCL
Au-delà de ces statistiques collectives remarquables, Abdoulaye Ndoye a également vécu une soirée record sur le plan individuel. Avec ses 19 points à 6/6 aux tirs, 10 passes décisives et 5 interceptions pour 30 d’évaluation en seulement 20 minutes et 43 secondes passées sur le parquet, l’ancien Manceau a réalisé un performance inédite à l’échelle de la BCL.
Strasbourg 100 - 62 Legia Warszawa · Basketball Champions League · 06/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Strasbourg
|Miguell Nguidjol
|0
|0
|0
|Sam Alajiki
|10
|4
|0
|Jaylen Hands
|15
|4
|3
|Justin Mckoy
|11
|2
|1
|Ben Gregg
|19
|2
|0
|Abdoulaye Ndoye
|15
|1
|10
|Neftali Difuidi
|4
|2
|0
|William Pfister
|4
|8
|1
|Maxence Lemoine
|9
|2
|9
|Tymu Chenery
|13
|7
|0
|Yenge Diangitukwa
|0
|0
|0
|Legia Warszawa
|Mathieu Wojciechowski
|0
|0
|0
|Gyorgy Goloman
|0
|4
|2
|Kristers Zoriks
|13
|3
|1
|Wojciech Tomaszewski
|4
|2
|0
|Dawid Niedziałkowski
|0
|0
|0
|Markus Ilver
|11
|1
|0
|Kuba Pisla
|2
|0
|0
|Michal Kolenda
|4
|2
|0
|Blazej Czapla
|0
|1
|1
|Arguster Daniels IV
|12
|6
|3
|Zach Freemantle
|9
|3
|3
|Jakub Andrzejewski
|7
|2
|1
Il n’est que cinquième joueur de l’histoire de la compétition à enregistrer plus de 15 points, 10 passes décisives et 5 interceptions sur un seul match. Et il est le premier à atteindre ces chiffres en moins de 25 minutes de jeu !
Cholet et Nanterre s’offrent des records de jeunesse
Autre club français engagé dans la compétition, Cholet Basket est par ailleurs devenu le deuxième club de l’histoire de la BCL à compter plusieurs joueurs de moins de 18 ans ayant disputé plus de 15 minutes dans un match contre l'Hapoël Holon (Amadou Fall et Aaron Towo-Nansi), après Bandirma qui avait réalisé cette performance à deux reprises en mars 2020 (Furkan Haltali et Alperen Sengun).
D’ailleurs, Amadou Fall a inscrit 15 points, devenant ainsi le deuxième joueur de moins de 18 ans à atteindre ou dépasser cette barre dans un match de BCL (Alperen Sengun l'avait fait à trois reprises lors de la saison 2019-2020).
Troisième club français à avoir lancé sa saison de BCL contre Trabzonspor, Nanterre 92 a également brillé par sa faculté à lancer un jeune talent. À 18 ans et 96 jours, Hugo Yimga-Moukouri est devenu le plus jeune joueur à débuter un match de BCL.
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