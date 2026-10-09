En surclassant le Legia Varsovie par 38 points d’écart (100-62) ce mardi lors de la première journée de Basketball Champions League, la SIG Strasbourg a battu un record européen vieux de près de dix ans.

Sa victoire la plus large en BCL remontait en effet à novembre 2016. A l’époque, les hommes de Vincent Collet n’avaient battu les Monténégrins de Mornar Bar “que” de 31 unités (93-62).

C’est également la deuxième victoire la plus large d’un club français dans la compétition FIBA, derrière la JDA Dijon et son +41 contre Besiktas en février 2020 (88-47).

Abdoulaye Ndoye dans l’histoire de la BCL

Au-delà de ces statistiques collectives remarquables, Abdoulaye Ndoye a également vécu une soirée record sur le plan individuel. Avec ses 19 points à 6/6 aux tirs, 10 passes décisives et 5 interceptions pour 30 d’évaluation en seulement 20 minutes et 43 secondes passées sur le parquet, l’ancien Manceau a réalisé un performance inédite à l’échelle de la BCL.

Strasbourg 100 - 62 Legia Warszawa · Basketball Champions League · 06/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Strasbourg Miguell Nguidjol 0 0 0 Sam Alajiki 10 4 0 Jaylen Hands 15 4 3 Justin Mckoy 11 2 1 Ben Gregg 19 2 0 Abdoulaye Ndoye 15 1 10 Neftali Difuidi 4 2 0 William Pfister 4 8 1 Maxence Lemoine 9 2 9 Tymu Chenery 13 7 0 Yenge Diangitukwa 0 0 0 Legia Warszawa Mathieu Wojciechowski 0 0 0 Gyorgy Goloman 0 4 2 Kristers Zoriks 13 3 1 Wojciech Tomaszewski 4 2 0 Dawid Niedziałkowski 0 0 0 Markus Ilver 11 1 0 Kuba Pisla 2 0 0 Michal Kolenda 4 2 0 Blazej Czapla 0 1 1 Arguster Daniels IV 12 6 3 Zach Freemantle 9 3 3 Jakub Andrzejewski 7 2 1

Il n’est que cinquième joueur de l’histoire de la compétition à enregistrer plus de 15 points, 10 passes décisives et 5 interceptions sur un seul match. Et il est le premier à atteindre ces chiffres en moins de 25 minutes de jeu !

HISTORIC DEBUT: Abdoulaye N’Doye is the first player EVER to get 15pts, 10reb, 5ast in less than 25min! 🤯#BasketballCL pic.twitter.com/GsjmEu6OEp — Basketball Champions League (@BasketballCL) 9 octobre 2026

Cholet et Nanterre s’offrent des records de jeunesse

Autre club français engagé dans la compétition, Cholet Basket est par ailleurs devenu le deuxième club de l’histoire de la BCL à compter plusieurs joueurs de moins de 18 ans ayant disputé plus de 15 minutes dans un match contre l'Hapoël Holon (Amadou Fall et Aaron Towo-Nansi), après Bandirma qui avait réalisé cette performance à deux reprises en mars 2020 (Furkan Haltali et Alperen Sengun).

D’ailleurs, Amadou Fall a inscrit 15 points, devenant ainsi le deuxième joueur de moins de 18 ans à atteindre ou dépasser cette barre dans un match de BCL (Alperen Sengun l'avait fait à trois reprises lors de la saison 2019-2020).

Troisième club français à avoir lancé sa saison de BCL contre Trabzonspor, Nanterre 92 a également brillé par sa faculté à lancer un jeune talent. À 18 ans et 96 jours, Hugo Yimga-Moukouri est devenu le plus jeune joueur à débuter un match de BCL.