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[Podcast] Nadir Hifi, simple scoreur ou véritable leader ? Le débat est ouvert dans Basket Time

Nadir Hifi enchaîne les performances offensives avec le Paris Basketball, mais son influence sur les résultats collectifs fait débat. C'est le sujet principal du nouvel épisode de Basket Time, qui revient également sur la place d'Evan Fournier dans l'histoire du basket français, avec la participation de BeBasket.
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Résumé
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[Podcast] Nadir Hifi, simple scoreur ou véritable leader ? Le débat est ouvert dans Basket Time
Nadir Hifi, ici face à Nancy, est plus que jamais sous le feu des projecteurs sur ce début de saison
Crédit photo : Victor Lecomte
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Nadir Hifi est déjà l'un des principaux animateurs de ce début de saison 2026-2027. Auteur de 33 points et du panier de la victoire au buzzer contre Le Mans (103-101), puis de 30 points face à l'ASVEL en EuroLeague mercredi (96-98), le meneur/arrière du Paris Basketball monte en puissance après un début d'exercice compliqué. Mais son équipe peine encore à convaincre collectivement. De quoi alimenter le débat autour de son rôle et de sa capacité à faire gagner son équipe.

C'est la question centrale du nouvel épisode de « La semaine des Français », diffusé ce vendredi 9 octobre dans le podcast Basket Time sur RMC. Pendant près de 35 minutes, Alex Biggerstaff, Félix Gabory et Gabriel Pantel-Jouve, fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, reviennent sur l'actualité des basketteurs français.

Nadir Hifi peut-il être davantage qu'un formidable scoreur ?

Le contraste entre les deux dernières sorties parisiennes illustre toute la complexité du débat. Dimanche 4 octobre, Nadir Hifi a offert la victoire au Paris Basketball sur le parquet du Mans grâce à un tir à 3-points inscrit à la dernière seconde. Une action spectaculaire venue conclure une rencontre à 33 points et 9 passes décisives.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nadir Hifi.jpg
Nadir HIFI
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 185 cm
Âge: 24 ans (16/07/2002)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Algérie-flag-basketball.jpg
Stats 2026-2027 / EuroLeague
PTS
20,3
#1
REB
2,5
#112
PD
2,5
#54

Trois jours plus tard, face à l'ASVEL, ses 30 points n'ont pas suffi à éviter une défaite à domicile (96-98). L'Alsacien a cette fois manqué son ultime tentative à 3-points. Deux prestations individuelles de premier plan, pour des résultats collectifs bien différents.

Au-delà des qualités offensives du joueur passé par Le Portel, plusieurs interrogations se posent : son volume de tirs est-il compatible avec les ambitions du Paris Basketball ? Peut-il davantage peser sur l'organisation collective ? Et comment juger son influence au-delà de ses statistiques ?

Autant de questions abordées dans ce nouvel épisode de Basket Time, consacré à l'un des joueurs les plus spectaculaires du championnat de France.

Quelle place pour Evan Fournier dans l'histoire du basket français ?

Autre sujet du podcast : la place d'Evan Fournier parmi les grandes figures du basket français.

Avec douze saisons passées en NBA, notamment à Orlando, Boston et New York, l'arrière de l'Olympiakos possède l'un des parcours les plus marquants de sa génération. Il a également joué un rôle important dans les résultats de l'équipe de France, avec six médailles - dont deux finales olympiques disputées en 2021 à Tokyo et en 2024 à Paris.

PROFIL JOUEUR
evan_fournier_2026-2027_profile.png
Evan FOURNIER
Poste(s): Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 33 ans (29/10/1992)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / EuroLeague
PTS
10,7
#64
REB
3
#86
PD
1,7
#95

Son expérience en NBA, son palmarès international et son récent parcours européen permettent-ils de le placer parmi les plus grands joueurs français de l'histoire ? Le débat dépasse les seules statistiques et interroge les critères permettant de comparer des carrières construites dans des compétitions et des rôles différents.

Le cinq majeur des Français de la semaine pour conclure

Enfin, comme chaque semaine, l'émission propose son cinq majeur des Français, afin de mettre en avant les performances individuelles qui ont marqué les derniers jours.

Un épisode de 34 minutes et 40 secondes, auquel participe donc Gabriel Pantel-Jouve pour BeBasket, à retrouver dès maintenant sur Basket Time.

🎧 Écouter l'épisode « Nadir Hifi peut-il être plus qu'un joueur flashy ? »

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