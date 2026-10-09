Zaccharie Risacher a joué son premier match avec Dallas !

Le nouveau départ de Zaccharie Risacher en NBA, c’est imminent. Transféré cet été par les Atlanta Hawks, le n°1 de la draft 2024 a officiellement disputé ses premières minutes sous le maillot des Dallas Mavericks. La franchise texane a débuté sa pré-saison par un derby atypique contre les Houston Rockets, à Macao en Chine (135-117).

Une première à deux vitesses

Propulsé titulaire au côté de Cooper Flagg, Max Christie, Naji Marshall et Morez Johnson, le Français a vécu une première en deux temps. Après une première période poussive (2 points à 1/5 aux tirs, 7 rebonds), l’ancien joueur de Bourg-en-Bresse a montré une meilleure image dans le troisième quart-temps, avec notamment 7 unités, tout en étant largement sollicité sur le plan défensif.

Au final, l’international français termine à 9 points à 4/9 aux tirs, 8 rebonds et 1 passe décisive en 24 minutes. Une première dans les standards moyens de sa saison aux Hawks, donc, dans un rôle qui va évoluer dans les prochaines semaines.

Zaccharie Risacher Poste : Arrière, Ailier

Taille : 205 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : France

Club : Dallas Mavericks Stats 2026-2027 / NBA Presaison Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,0 #178 REB 8,0 #23 PD 1,0 #354

Le duo Durant - Sengun au rendez-vous de Macao

Sans Kyrie Irving, ni Santi Aldama, P.J. Washington ou encore Dereck Lively, Dallas n’a donc pas trouvé les ressources pour contre des Rockets, eux, portés par ses stars.

Emmené par Kevin Durant (15 points) et surtout Alperen Sengun, auteur d'un triple-double en seulement 22 minutes (16 points, 10 rebonds, 10 passes décisives), Houston comptait déjà 20 points d’avance à la pause (65-45).

Les deux franchises texanes se retrouveront dimanche pour une seconde opposition, toujours à Macao (12 heures).