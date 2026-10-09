Les Pistons rêvaient d’Austin Reaves pour épauler Cade Cunningham

Et si Austin Reaves rejoignait Cade Cunningham ? D'après Vincent Goodwill d'ESPN ce scénario aurait bien pu se produire cet été. En effet, les Pistons semblaient prêts à proposer un contrat conséquent à l'arrière des Lakers lors de la période de la free agency, à condition que sa franchise le lâche.

The Pistons tried targeting Kawhi Leonard, Kevin Durant, and Austin Reaves this offseason, but all three moves fell through, per @VinceGoodwill pic.twitter.com/fWM0iDfMGN — NBABase (@TheNBABase) 9 octobre 2026

Toutefois, AR désormais attaché à L.A. souhaitait ardemment rester en Californie. Dès lors, les deux parties se sont entendues autour d'une prolongation de contrat pour 4 ans et 185 millions de dollars mettant fin à la rumeur le liant à Detroit. D'ailleurs, la franchise du Michigan ne se serait pas contentée de lorgner sur Austin Reaves.

Dans le même article, le journaliste assure que les Pistons se sont également renseignés sur de possibles échanges concernant Kawhi Leonard et Kevin Durant. Ces pistes n’ont toutefois abouti à aucun accord.

Kawhi Leonard (LA Clippers) - Kevin Durant (Houston Rockets) Comparaison statistique entre deux joueurs Kawhi Leonard Kevin Durant MJ 66 79 PTS 27,8 25,9 REB 6,3 5,5 PD 3,6 4,8 IN 1,8 0,8 CO 0,4 0,9

Une association Austin Reaves - Cade Cunningham alléchante

Ainsi, les Pistons vont devoir faire avec plus ou moins la même équipe et c'est déjà réjouissant. En effet, les leaders de la conférence Est l'an passé ont finalement trouvé un terrain d'entente avec Jalen Duren après de longs mois de négociations. Le pivot a prolongé pour cinq ans et 200 millions de dollars même si signer une autre star semblait utile pour l'équipe de J.B Bickerstaff.

L'an passé en playoffs, Cade Cunningham s'avérait contraint d'assumer sur ses seules épaules une grande partie de la création offensive de son équipe. Ajoutez un joueur aussi à l'aise balle en main qu'Austin Reaves, aurait immédiatement haussé le plafond de performance de Detroit.

Austin Reaves Poste : Arrière

Taille : 196 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Los Angeles Lakers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 23,3 #24 REB 4,7 #155 PD 5,5 #36

L'année dernière, le joueur de 28 ans a terminé avec des moyennes de 23,3 points, 4,7 rebonds et 5,5 passes décisives de moyenne en 51 matchs de saison régulière. Toutefois, les Lakers ne pouvaient décemment pas se permettre de lâcher un élément de ce niveau, à l'entame de son nouveau projet.

Un trio prometteur pour les Lakers

L’arrière doit désormais poursuivre son aventure aux côtés de Luka Doncic, tandis que Walker Kessler complète un trio appelé à jouer un rôle central dans les ambitions de la franchise californienne.

AUSTIN REAVES WITH THE MOVES



HESI WAS FILTHY. 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/jxeTHBUskl — Hoop Central (@TheHoopCentral) 9 octobre 2026

Pour Detroit, cette piste manquée s’ajoute à plusieurs tentatives infructueuses sur le marché des transferts. Les Pistons devront explorer d’autres options pour renforcer leur effectif, alors que les Lakers ont, eux, assuré la continuité autour de Austin Reaves.