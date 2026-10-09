Bonne nouvelle pour le spectacle et le sang-froid des coachs tricolores : la Ligue Nationale de Basketball (LNB) a officiellement validé la qualification des trois derniers pigistes médicaux enrôlés cette semaine. De quoi soulager un peu Tony Parker, Freddy Fauthoux et TJ Parker, qui auront moins de calculs à faire pour compenser les absences. En effet, Juhann Begarin avec l’ASVEL, Tyger Campbell à la JL Bourg et Filip Stanic sous les couleurs de la Chorale de Roanne sont tous qualifiés et seront en tenue ce week-end pour fouler les parquets français.

Juhann Begarin débarque à l'ASVEL pour apporter de l'impact

Libéré de toute contrainte après la fin mouvementée de son aventure monégasque, l'arrière tricolore Juhann Begarin s'est engagé pour un mois du côté de Villeurbanne (jusqu’au 8 novembre). Arrivé comme joker médical JFL pour pallier l'absence de… Mathis Dossou-Yovo, l'ancien joueur de Paris amène sa puissance physique, ses qualités de percussion et une expérience précieuse des joutes d'EuroLeague. Mais ne compensera pas la rotation au poste 5. Tony Parker devra donc continuer avec son duo de pivots Massa-Bolomboy, et certainement s’appuyer encore sur du small-ball.

Juhann Begarin Poste : Arrière, Ailier

Taille : 196 cm

Âge : 24 ans

Nationalité : France

Club : Monaco Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 7,6 #120 REB 3,9 #64 PD 1,1 #143

Tyger Campbell de retour en France pour guider le jeu de la JL Bourg

Visage bien connu des parquets de l'Hexagone après une saison remarquée sous le maillot du SQBB en 2023/24, le meneur américain Tyger Campbell fait son grand retour en Betclic ÉLITE. Signé par la JL Bourg en qualité de renfort médical de Tyson Walker jusqu’au 22 novembre, le petit gabarit formé à UCLA arrive en provenance directe des États-Unis, où il s'est maintenu en forme tout au long de l'été. La qualification administrative validée à temps par la LNB permet à Freddy Fauthoux d'intégrer un métronome sur le poste 1, qui avait fait tant défaut sur les derniers matchs avec les absences combinées de Walker et Hugo Robineau.

Tyger Campbell Poste : Meneur

Taille : 180 cm

Âge : 26 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Saint-Quentin Stats 2023-2024 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,0 #107 REB 1,9 #184 PD 5,0 #13

Filip Stanic vient verrouiller la peinture roannaise

Du côté de la Loire, la Chorale de Roanne enregistre également le renfort rapide de l'intérieur allemand Filip Stanic. Alors que le secteur intérieur roannais devait combler l’indisponibilité malheureuse de Darius Hannah pour la saison (ligaments croisés), l'imposant pivot offre un profil physique dense et combatif sous les cercles. Homologué sans encombre par la LNB et jusqu’à mai 2027, Stanic apportera immédiatement sa présence au rebond, sa protection de cercle et ses qualités de poseur d'écrans pour le collectif ligérien. Ce sera sa première expérience hors de l'Allemagne.