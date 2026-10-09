Ce vendredi 9 octobre, le multiplex de la 3e journée d'ÉLITE 2 a confirmé des tendances qui se dessinent aux deux extrémités du classement. À l'issue d'une soirée riche en suspense, le classement prend une allure hautement symbolique : Denain Voltaire et l'ALM Évreux s'installent aux commandes du championnat avec trois victoires en trois matchs. Une performance remarquable, notamment pour le club normand qui déjoue tous les pronostics.

Le "miracle" Évreux, juste derrière le leader Denain porté par Oscar Wembanyama

C'est l'histoire forte de ce début de saison. Malgré le plus petit budget et la plus faible masse salariale de toute la division, Évreux réalise un démarrage parfait. En déplacement sur le parquet de la JA Vichy toujours sans Elian Benitez, les Ébroïciens ont signé un nouveau coup de force en s'imposant avec autorité (81-93).

Grâce à un jeu de transition dévastateur, une maîtrise du ballon (24 passes décisives pour 12 turnovers), et une réussite insolente à 3-points (10/22, soit 45%), ils ont réussi à renverser un match mal embarqué. Évreux confirme son statut de surprise et prouve que la valeur financière ne fait pas tout sur un parquet.

Mais au point-average, l’ALM (2e) reste devancé par Denain (1er), encore victorieux ce soir. Le club nordiste poursuit également son sans-faute. Opposés à Levallois, ils ont dû s'employer mais ont fait parler leur maturité dans le dernier quart-temps pour l'emporter (78-71). En se reposant notamment sur un certain Oscar Wembanyama, qui signe son meilleur match professionnel (17 points et 5 rebonds, pour 23 d’évaluation). Ce quelques jours après ses 16 points en Coupe de France.

Caen est la troisième et dernière équipe invaincue en 3-0; grâce à sa victoire 90-77 contre Hyères-Toulon. Avec la 3e masse salariale d’ÉLITE 2, le club normand fait pour l’instant mieux que la saison dernière, et complète le podium.

Soir de retrouvailles

Le plus gros écart de la soirée revient à Châlons-Reims (5e), s’est rattrapé de son -25 encaissé à Denain la semaine dernière. Le Champagne Basket n'a laissé aucune chance à Aix-Maurienne en s'imposant largement (87-59, +28). On notera les 21 points à 25 d’évaluation de Valentin Vitale-Boiteux, forcément revanchard contre son ancien club qui ne voulait pas le laisser partir cet été.

Gros écart aussi en faveur de Poitiers (12e), qui a déroulé son basket offensif face à Nantes (90-73), dans le remake de la demi-finale des derniers playoffs. Le tout sans son capitaine Kevin Harley.

Les clubs normands décidément à la fête, Antibes joue les trouble-fêtes

Dans le duel des promus, Le Havre (4e) ressort solide vainqueur dans son chaudron face à Fos Provence Basket (94-79), grâce à une présence physique dominante dans la peinture (36 rebonds à 28, 35/50 à 2-points). Il faut dire que les deux clubs ne sont pas vraiment partis sur un pied d'égalité cette saison, au vu du repêchage fin août de Fos, après le feuilleton Monaco. Le club sudiste est bon dernier avec un bilan de 0-3.

Physionomie inverse pour Saint-Chamond (14e), qui a remporté son match à La Rochelle (81-84) grâce à son adresse à 3-points dans le dernier quart-temps (8/10). Les Rochelais sont toujours diminués : Bensley Joseph étant blessé aux adducteurs, et le pigiste de Jase Townsend toujours pas arrivé.

Enfin, dans les autres résultats, Rouen (17e) se retrouve désormais à égalité avec son adversaire du soir, puisqu’ils ont remporté un duel tactique disputé face à Blois (85-78). Antibes (6e) est aussi ressorti vainqueur d’un beau duel contre Orléans (89-85). Les Sharks et leur effectif refait à 80% cet été veulent « être le trouble fête, la bonne surprise du championnat » comme l’avait expliqué le coach JD Jackson à Ici Azur. Il ne restera que le match entre Quimper et l'ASA, disputé demain à 20h00.