Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Le plus petit budget d'ÉLITE 2 en 3-0, record en carrière d'Oscar Wembanyama, trois clubs normands dans le Top 4 !

ÉLITE 2 - À l'issue de cette 3e journée, Évreux, Denain et Caen partagent la tête du classement avec trois victoires en trois matchs. Oscar Wembanyama a signé son meilleur match professionnel face à Levallois.
|
Résumé
Écouter
Le plus petit budget d'ÉLITE 2 en 3-0, record en carrière d'Oscar Wembanyama, trois clubs normands dans le Top 4 !
Oscar Wembanyama en grande forme cette semaine
Crédit photo : Pascal Thurotte
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Ce vendredi 9 octobre, le multiplex de la 3e journée d'ÉLITE 2 a confirmé des tendances qui se dessinent aux deux extrémités du classement. À l'issue d'une soirée riche en suspense, le classement prend une allure hautement symbolique : Denain Voltaire et l'ALM Évreux s'installent aux commandes du championnat avec trois victoires en trois matchs. Une performance remarquable, notamment pour le club normand qui déjoue tous les pronostics.

Le "miracle" Évreux, juste derrière le leader Denain porté par Oscar Wembanyama

C'est l'histoire forte de ce début de saison. Malgré le plus petit budget et la plus faible masse salariale de toute la division, Évreux réalise un démarrage parfait. En déplacement sur le parquet de la JA Vichy toujours sans Elian Benitez, les Ébroïciens ont signé un nouveau coup de force en s'imposant avec autorité (81-93).

Grâce à un jeu de transition dévastateur, une maîtrise du ballon (24 passes décisives pour 12 turnovers), et une réussite insolente à 3-points (10/22, soit 45%), ils ont réussi à renverser un match mal embarqué. Évreux confirme son statut de surprise et prouve que la valeur financière ne fait pas tout sur un parquet.

Vichy 81 - 93 Evreux · ELITE 2 2026-2027 · 09/10/2026

Leaders

VichyEvreux
PTSRay’Sean Taylor 17Fabien Damase 19
REBRay’Sean Taylor 8Birahima Sylla 6
PDThéo Pichard 9JaCobi Wood 13

Statistiques d'équipe

VichyEvreux
TIRS40,8 %50 %
3PTS11/3810/22
LF8/823/28
REB4234
RO2110

Mais au point-average, l’ALM (2e) reste devancé par Denain (1er), encore victorieux ce soir. Le club nordiste poursuit également son sans-faute. Opposés à Levallois, ils ont dû s'employer mais ont fait parler leur maturité dans le dernier quart-temps pour l'emporter (78-71). En se reposant notamment sur un certain Oscar Wembanyama, qui signe son meilleur match professionnel (17 points et 5 rebonds, pour 23 d’évaluation). Ce quelques jours après ses 16 points en Coupe de France.

Oscar WEMBANYAMA
Oscar WEMBANYAMA
17
PTS
5
REB
2
PDE
Logo ELITE 2
DEN
78 71
LEV

Caen est la troisième et dernière équipe invaincue en 3-0; grâce à sa victoire 90-77 contre Hyères-Toulon. Avec la 3e masse salariale d’ÉLITE 2, le club normand fait pour l’instant mieux que la saison dernière, et complète le podium.

Soir de retrouvailles

Le plus gros écart de la soirée revient à Châlons-Reims (5e), s’est rattrapé de son -25 encaissé à Denain la semaine dernière. Le Champagne Basket n'a laissé aucune chance à Aix-Maurienne en s'imposant largement (87-59, +28). On notera les 21 points à 25 d’évaluation de Valentin Vitale-Boiteux, forcément revanchard contre son ancien club qui ne voulait pas le laisser partir cet été.

Valentin VITALE-BOITEUX
Valentin VITALE-BOITEUX
21
PTS
4
REB
4
PDE
Logo ELITE 2
CHA
87 59
AIX

Gros écart aussi en faveur de Poitiers (12e), qui a déroulé son basket offensif face à Nantes (90-73), dans le remake de la demi-finale des derniers playoffs. Le tout sans son capitaine Kevin Harley.

Les clubs normands décidément à la fête, Antibes joue les trouble-fêtes

Dans le duel des promus, Le Havre (4e) ressort solide vainqueur dans son chaudron face à Fos Provence Basket (94-79), grâce à une présence physique dominante dans la peinture (36 rebonds à 28, 35/50 à 2-points). Il faut dire que les deux clubs ne sont pas vraiment partis sur un pied d'égalité cette saison, au vu du repêchage fin août de Fos, après le feuilleton Monaco. Le club sudiste est bon dernier avec un bilan de 0-3.

Thibault DESSEIGNET
Thibault DESSEIGNET
12
PTS
2
REB
6
PDE
Logo ELITE 2
STB
94 79
FOS

Physionomie inverse pour Saint-Chamond (14e), qui a remporté son match à La Rochelle (81-84) grâce à son adresse à 3-points dans le dernier quart-temps (8/10). Les Rochelais sont toujours diminués : Bensley Joseph étant blessé aux adducteurs, et le pigiste de Jase Townsend toujours pas arrivé.

Akram NAJI
Akram NAJI
18
PTS
5
REB
2
PDE
Logo ELITE 2
ROU
85 78
BLO

Enfin, dans les autres résultats, Rouen (17e) se retrouve désormais à égalité avec son adversaire du soir, puisqu’ils ont remporté un duel tactique disputé face à Blois (85-78). Antibes (6e) est aussi ressorti vainqueur d’un beau duel contre Orléans (89-85). Les Sharks et leur effectif refait à 80% cet été veulent « être le trouble fête, la bonne surprise du championnat » comme l’avait expliqué le coach JD Jackson à Ici Azur. Il ne restera que le match entre Quimper et l'ASA, disputé demain à 20h00.

ELITE 2 - Journée 3
09/10/2026
DEN Denain
78 71
LEV Levallois
CHA Champagne Basket
87 59
AIX Aix-Maurienne
CAE Caen
90 77
HTV Hyères-Toulon
ROC La Rochelle
81 84
SCA SCABB
STB Le Havre
94 79
FOS Fos Provence
POI Poitiers
90 73
NAN Nantes
ROU Rouen
85 78
BLO Blois
ANT Antibes
89 85
ORL Orléans
VIC Vichy
81 93
EVR Evreux
10/10/2026
QUI Quimper
- -
ASA Alliance Sport Alsace

Evreux
Evreux
Suivre
Denain
Denain
Suivre
SCABB
SCABB
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
Caen
Caen
Suivre
Antibes
Antibes
Suivre
Le Havre
Le Havre
Suivre
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit