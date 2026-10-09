Avant la rencontre, la bonne nouvelle concernant la disponibilité de David Holston (touché à la cuisse en ouverture contre Strasbourg) était tombée : le meneur de 40 ans allait pouvoir reprendre la compétition après un match d’absence. « Il a vécu une coupure de près de dix jours et il sera peut-être en manque de rythme » prévenait son coach au micro du Bien Public… C’était sans compter sur l’abnégation du vétéran de la Betclic ÉLITE.

Car comme souvent depuis son arrivée au club en 2017, il a encore endossé le costume de héros de la JDA Dijon. Dans un match disputé face au Limoges CSP, ce sont ses banderilles à 3-points qui ont délivré son équipe. 28 points à… 9/10 aux tirs (dont 5/6 à 3-points), avec 5 passes décisives, pour 32 d’évaluation en 20 minutes : voilà une ligne statistique inédite pour un quadragénaire.

La JDA Dijon étant déjà invaincue sur ce début de saison sans lui, les voyants sont désormais encore plus au vert. Avec un bilan de 3-0, les hommes de Vincent Dumestre confortent leur place de leaders. Le changement de coach semble avoir fait beaucoup de bien au club, qui ne s’était même pas qualifié pour le play-in la saison dernière. Ce soir au Palais des Sports, ce fut un duel bouillant contre Limoges, avec 204 points cumulés (108-96), plus de 45% à 3-points pour les deux équipes, et des oppositions physiques dans la raquette. Un duel dont Dijon ressort donc vainqueur.

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