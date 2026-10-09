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Grâce aux 28 points de l'éternel David Holston, la JDA Dijon conforte sa place de leader !

Betclic ÉLITE - À 40 ans et après dix jours d'absence, David Holston a livré une performance XXL face au Limoges CSP (9/10 aux tirs, 32 d'évaluation en 20 minutes), portant la JDA Dijon à un bilan parfait de 3-0 (victoire 108-96).
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Résumé
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Grâce aux 28 points de l'éternel David Holston, la JDA Dijon conforte sa place de leader !
David Holston est son sourire légendaire
Crédit photo : Victor Lecomte
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Avant la rencontre, la bonne nouvelle concernant la disponibilité de David Holston (touché à la cuisse en ouverture contre Strasbourg) était tombée : le meneur de 40 ans allait pouvoir reprendre la compétition après un match d’absence. « Il a vécu une coupure de près de dix jours et il sera peut-être en manque de rythme » prévenait son coach au micro du Bien Public… C’était sans compter sur l’abnégation du vétéran de la Betclic ÉLITE.

Dijon 108 - 96 Limoges · Betclic ELITE 2026-2027 · 09/10/2026

Leaders

DijonLimoges
PTSDavid Holston 28Gavin Ware 14
REBQuentin Losser 8Gavin Ware 7
PDJustin Bibbins 5Andrew Albicy 10

Statistiques d'équipe

DijonLimoges
TIRS55,6 %60,7 %
3PTS11/2410/21
LF17/2012/13
REB3424
RO166

Car comme souvent depuis son arrivée au club en 2017, il a encore endossé le costume de héros de la JDA Dijon. Dans un match disputé face au Limoges CSP, ce sont ses banderilles à 3-points qui ont délivré son équipe. 28 points à… 9/10 aux tirs (dont 5/6 à 3-points), avec 5 passes décisives, pour 32 d’évaluation en 20 minutes : voilà une ligne statistique inédite pour un quadragénaire.

La JDA Dijon étant déjà invaincue sur ce début de saison sans lui, les voyants sont désormais encore plus au vert. Avec un bilan de 3-0, les hommes de Vincent Dumestre confortent leur place de leaders. Le changement de coach semble avoir fait beaucoup de bien au club, qui ne s’était même pas qualifié pour le play-in la saison dernière. Ce soir au Palais des Sports, ce fut un duel bouillant contre Limoges, avec 204 points cumulés (108-96), plus de 45% à 3-points pour les deux équipes, et des oppositions physiques dans la raquette. Un duel dont Dijon ressort donc vainqueur.

Développement à venir...

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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