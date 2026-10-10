Alperen Sengun fait le show, Caleb Wilson en mode sniper : ce qu'il faut retenir de cette courte nuit de pré-saison

Petite nuit en NBA entre vendredi et samedi mais cela n'a pas empêché les joueurs de proposer des performances intéressantes sur les parquets. Il fallait notamment se mettre à l'heure chinoise pour suivre la pré-saison vendredi.

Alperen Sengun recorded a triple-double in 22 minutes of action in Game 1 of the NBA China Games!



🚀 16 PTS

🚀 10 REB

🚀 10 AST

🚀 6-9 FGM

🚀 @HoustonRockets W pic.twitter.com/NfH4eT5YDI — NBA (@NBA) 9 octobre 2026

Vendredi après-midi, à un horaire inhabituel, avait lieu le match entre les Rockets et les Mavericks ... en Chine. En effet, dans sa volonté d'expansion aux quatre coins du globe, la grande ligue a fait un arrêt à Macao, dans le sud-est de l'Empire du Milieu. Voilà pourquoi le match s'est déroulé à 14h en France alors que les joueurs semblaient bien décidés à laisser de bons souvenirs aux fans chinois, notamment Alperen Sengun.

Alperen Sengun au four et au moulin

Le Turc a tout simplement posé un triple-double en 22 minutes jouées avec 16 points, 10 rebonds et 10 passes pour permettre aux Rockets de l'emporter 135-117. Kevin Durant termine avec 15 unités et un joli 7/12 aux tirs. Quatre joueurs du cinq de départ de Houston ont fini avec plus de 10 points marqués, c'est dire la qualité de cette formation de départ.

Dallas Mavericks 117 - 135 Houston Rockets · NBA Presaison · 09/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Dallas Mavericks Cooper Flagg 19 6 3 Zaccharie Risacher 9 8 1 Morez Johnson Jr. 4 2 1 Max Christie 14 2 2 Santi Aldama 0 0 0 Kyrie Irving 0 0 0 Marcus Sasser 0 0 0 Sergio De Larrea 11 2 6 Tarik Biberovic 9 3 2 Tobi Lawal 13 1 0 Dwight Powell 1 1 8 Naji Marshall 16 2 3 John Poulakidas 3 0 2 Daniel Gafford 7 3 0 P.J. Washington 0 0 0 Seth Lundy 3 1 0 Moussa Cisse 0 6 3 Jett Howard 8 1 3 Dereck Lively II 0 0 0 Caleb Martin 0 0 0 Houston Rockets Marcus Smart 0 0 0 Jae'Sean Tate 0 0 0 Jabari Smith Jr. 12 4 1 Kevin Durant 15 0 2 Alperen Sengun 16 10 10 Amen Thompson 8 7 2 Fred VanVleet 17 2 7 Tari Eason 20 9 2 Steven Adams 2 3 1 Reed Sheppard 16 1 1 Bogdan Bogdanovic 4 2 4 Isaiah Crawford 4 1 0 Oscar Tshiebwe 5 3 1 Bruce Thornton 13 0 2 Quadir Copeland 3 1 1 Clint Capela 0 0 0 Sean Pedulla 0 0 2 Julian Phillips 0 0 0

Côté Dallas, le joueur le plus attendu demeure Cooper Flagg, et le Rookie de l'année 2025-26 n'a pas déçu. 19 points à 7/14 avec 6 rebonds et 3 passes décisives. Un match complet pour le franchise player des Mavs bien épaulé par Zaccharie Risacher, attendu au tournant dans le Texas.

Le Français a livré une prestation correcte. En 24 minutes l'international tricolore est passé tout proche du double-double mais finit à 9 unités et 8 prises. Kyrie Irving n'a lui pas participé à ce match d'exhibition mais devrait effectuer son retour sur les parquets bientôt après plus d'un an et demi sans jouer.

🇫🇷 Zacch Risacher pour son premier match de pré-saison avec les @DallasMavs depuis la Chine !



9 POINTS

8 REBONDS

1 AST, 1 INT pic.twitter.com/aV9T56GTBN — NBA France (@NBAFRANCE) 9 octobre 2026

Noa Essengue en difficulté

De retour aux Etats-Unis et plus précisément à Chicago pour le deuxième match de la nuit entre les Bulls et les Grizzlies. Le rookie Caleb Wilson continue de séduire tous les observateurs NBA avec une nouvelle bonne sortie. 21 points à 5/11 à trois points pour ce joueur avant tout reconnu pour sa puissance athlétique. Cependant cela n'aura pas suffi pour que son équipe l'emporte face à Memphis (104-100).

Le Français Noa Essengue était également de la partie mais le joueur de 19 ans a eu du mal à peser sur la rencontre avec seulement 5 unités à 1/6 aux tirs en 19 minutes. Toutefois, cette pré-saison sert aussi de découverte et d'apprentissage pour lui après un exercice 2025-26 quasiment blanc, en raison d'une grave blessure à l'épaule.

Côté Memphis, Cameron Boozer s'est montré assez précieux sur ses 12 minutes jouées avec 10 points et 4 rebonds pour permettre à son équipe de l'emporter. Ty Jerome termine meilleur marqueur des Grizzlies avec 16 unités.

La nuit prochaine, la NBA revient en force avec 8 rencontres dont le match retour entre les Rockets et les Mavericks toujours à Macao.