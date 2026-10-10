Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Alperen Sengun fait le show, Caleb Wilson en mode sniper : ce qu'il faut retenir de cette courte nuit de pré-saison

Seulement deux petits matchs au programme aujourd'hui. D'abord les Rockets qui se sont imposés hier après-midi face aux Mavericks (135-117) grâce à un Alperen Sengun de gala. Et cette nuit Caleb Wilson a fait parler la poudre face aux Grizzlies mais sans la victoire au bout.
|
Résumé
Écouter
Alperen Sengun fait le show, Caleb Wilson en mode sniper : ce qu'il faut retenir de cette courte nuit de pré-saison
Alperen Sengun a posé un triple-double face aux Mavericks en Chine
Crédit photo : Gary A. Vasquez-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Petite nuit en NBA entre vendredi et samedi mais cela n'a pas empêché les joueurs de proposer des performances intéressantes sur les parquets. Il fallait notamment se mettre à l'heure chinoise pour suivre la pré-saison vendredi.

Vendredi après-midi, à un horaire inhabituel, avait lieu le match entre les Rockets et les Mavericks ... en Chine. En effet, dans sa volonté d'expansion aux quatre coins du globe, la grande ligue a fait un arrêt à Macao, dans le sud-est de l'Empire du Milieu. Voilà pourquoi le match s'est déroulé à 14h en France alors que les joueurs semblaient bien décidés à laisser de bons souvenirs aux fans chinois, notamment Alperen Sengun.

Alperen Sengun au four et au moulin

Le Turc a tout simplement posé un triple-double en 22 minutes jouées avec 16 points, 10 rebonds et 10 passes pour permettre aux Rockets de l'emporter 135-117. Kevin Durant termine avec 15 unités et un joli 7/12 aux tirs. Quatre joueurs du cinq de départ de Houston ont fini avec plus de 10 points marqués, c'est dire la qualité de cette formation de départ.

Dallas Mavericks 117 - 135 Houston Rockets · NBA Presaison · 09/10/2026

MatchPTSREBPD
Dallas MavericksCooper Flagg1963
Zaccharie Risacher981
Morez Johnson Jr.421
Max Christie1422
Santi Aldama000
Kyrie Irving000
Marcus Sasser000
Sergio De Larrea1126
Tarik Biberovic932
Tobi Lawal1310
Dwight Powell118
Naji Marshall1623
John Poulakidas302
Daniel Gafford730
P.J. Washington000
Seth Lundy310
Moussa Cisse063
Jett Howard813
Dereck Lively II000
Caleb Martin000
Houston RocketsMarcus Smart000
Jae'Sean Tate000
Jabari Smith Jr.1241
Kevin Durant1502
Alperen Sengun161010
Amen Thompson872
Fred VanVleet1727
Tari Eason2092
Steven Adams231
Reed Sheppard1611
Bogdan Bogdanovic424
Isaiah Crawford410
Oscar Tshiebwe531
Bruce Thornton1302
Quadir Copeland311
Clint Capela000
Sean Pedulla002
Julian Phillips000

Côté Dallas, le joueur le plus attendu demeure Cooper Flagg, et le Rookie de l'année 2025-26 n'a pas déçu. 19 points à 7/14 avec 6 rebonds et 3 passes décisives. Un match complet pour le franchise player des Mavs bien épaulé par Zaccharie Risacher, attendu au tournant dans le Texas.

Le Français a livré une prestation correcte. En 24 minutes l'international tricolore est passé tout proche du double-double mais finit à 9 unités et 8 prises. Kyrie Irving n'a lui pas participé à ce match d'exhibition mais devrait effectuer son retour sur les parquets bientôt après plus d'un an et demi sans jouer.

Noa Essengue en difficulté

De retour aux Etats-Unis et plus précisément à Chicago pour le deuxième match de la nuit entre les Bulls et les Grizzlies. Le rookie Caleb Wilson continue de séduire tous les observateurs NBA avec une nouvelle bonne sortie. 21 points à 5/11 à trois points pour ce joueur avant tout reconnu pour sa puissance athlétique. Cependant cela n'aura pas suffi pour que son équipe l'emporte face à Memphis (104-100).

Le Français Noa Essengue était également de la partie mais le joueur de 19 ans a eu du mal à peser sur la rencontre avec seulement 5 unités à 1/6 aux tirs en 19 minutes. Toutefois, cette pré-saison sert aussi de découverte et d'apprentissage pour lui après un exercice 2025-26 quasiment blanc, en raison d'une grave blessure à l'épaule.

LIRE AUSSI

Côté Memphis, Cameron Boozer s'est montré assez précieux sur ses 12 minutes jouées avec 10 points et 4 rebonds pour permettre à son équipe de l'emporter. Ty Jerome termine meilleur marqueur des Grizzlies avec 16 unités.

La nuit prochaine, la NBA revient en force avec 8 rencontres dont le match retour entre les Rockets et les Mavericks toujours à Macao.

NBA
NBA
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit