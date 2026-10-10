Les Golden State Valkyries sont en finale WNBA ! Pour leur deuxième saison dans la ligue nord-américaine, les Californiennes ont réussi l'exploit d'éliminer les championnes en titre, les Las Vegas Aces, en trois matches secs (3-0). Ce vendredi 9 octobre, elles ont remporté le troisième acte dans le Nevada (87-77 après prolongation), avec une Gabby Williams décisive (16 points, 3 passes décisives et 3 interceptions).

Trois Françaises disputeront ainsi les Finales WNBA 2026, puisque Janelle Salaün et Aminata Gueye figurent également dans l'effectif de Golden State.

En revanche, la saison est terminée pour les trois internationales françaises du New York Liberty. Marine Fauthoux, Marine Johannès et Pauline Astier ont été éliminées par l'Atlanta Dream, vainqueur du troisième match (85-83) pour conclure également sa série sur un 3-0. La finale opposera donc deux franchises qui n'ont encore jamais remporté le titre WNBA.

Gabby Williams décisive dans le retour de Golden State

La qualification des Valkyries a pourtant longtemps semblé compromise. Devant leur public, les Las Vegas Aces ont pris neuf points d'avance à la mi-temps (45-36), sous l'impulsion de Chelsea Gray, auteure de 15 points avant la pause. L'écart est même monté à onze unités au retour des vestiaires (47-36).

Mais Golden State a complètement inversé la situation en infligeant un 17-0 à son adversaire. Pendant plus de sept minutes, Las Vegas est resté sans marquer, permettant aux joueuses de Natalie Nakase de reprendre les commandes (47-53).

🇫🇷 𝐆𝐀𝐁𝐁𝐘 𝐖𝐈𝐋𝐋𝐈𝐀𝐌𝐒 ET LES @VALKYRIES SONT EN FINALES @WNBA !



16 POINTS

3 PASSES

3 INT



Une première dans l'histoire de la franchise pic.twitter.com/XHgYMBW7eU — NBA France (@NBAFRANCE) 10 octobre 2026

Les Aces ont néanmoins réagi, notamment grâce à Jackie Young et A'ja Wilson, pour reprendre six longueurs d'avance dans le dernier quart-temps (65-59). C'est alors que Gabby Williams a joué un rôle majeur. La capitaine des Bleues a d'abord servi Kiah Stokes avant de subtiliser le ballon à A'ja Wilson et de lancer une contre-attaque conclue par Kayla Thornton pour égaliser (69-69). Après un panier de Veronica Burton, Jackie Young a remis les deux équipes à égalité. Ni Williams ni Chelsea Gray n'ont réussi à départager les formations sur la dernière possession (71-71).

En prolongation, Golden State a pris le dessus en remportant les cinq minutes supplémentaires 16 à 6. Williams a notamment inscrit deux paniers importants, dont un tir en reculant pour porter l'avance californienne à +8 points à moins d'une minute de la fin.

Gabby Williams hits a DAGGER to send the Valkyries to the WNBA Finals ⭐ pic.twitter.com/59GRZXXxDR — ESPN (@espn) 10 octobre 2026

Trois Françaises en finale WNBA avec les Valkyries

Avec 16 points à 6/16 aux tirs, 3 passes décisives et 3 interceptions en 29 minutes, Gabby Williams a été l'une des principales actrices de cette qualification. La Française disputera les premières Finales WNBA de sa carrière.

Kayla Thornton a terminé meilleure marqueuse de Golden State avec 18 points et 9 rebonds. Kiah Stokes a réalisé une prestation particulièrement complète : 11 points à 5/5 aux tirs, 10 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres. Tiffany Hayes a ajouté 11 points, 6 rebonds et 4 passes décisives en sortie de banc.

Les deux autres Françaises de l'effectif ont également participé à la rencontre. Janelle Salaün a inscrit 3 points à 1/1 à 3-points, avec 1 rebond et 1 interception en 10 minutes.

Aminata Gueye a disputé 7 minutes, terminant sans point mais avec 3 rebonds.

Du côté de Las Vegas, A'ja Wilson a compilé 21 points et 10 rebonds, tandis que Jackie Young (18 points) et Chelsea Gray (17 points, 5 rebonds, 5 passes décisives) n'ont pas pu empêcher l'élimination.

Le résultat est d'autant plus remarquable que Golden State avait perdu ses trois confrontations de saison régulière contre les Aces. Les Valkyries ont donc inversé la tendance au meilleur moment, en éliminant les tenantes du titre sans concéder la moindre défaite.

Marine Fauthoux, Marine Johannès et Pauline Astier éliminées avec New York

Dans l'autre demi-finale, l'Atlanta Dream a également conclu sa série en trois rencontres face au New York Liberty. Les joueuses d'Atlanta se sont imposées 85-83 dans le troisième match, malgré les performances de Breanna Stewart et Jonquel Jones, toutes deux auteures de 26 points.

Les trois Françaises de New York n'ont pas connu la même réussite. Titulaire, Pauline Astier a disputé seulement 8 minutes, avec une ligne de statistique vierge.

Comme pendant l'intégralité des playoffs, Marine Johannès a perdu de l'importance, avec un temps de jeu famélique de 4 minutes, délivrant une passe décisive sans tenter le moindre tir.

En relai d'Astier à l'arrière, Marine Fauthoux a bénéficié d'un temps de jeu nettement supérieur avec 32 minutes, pour 9 points à 4/8 aux tirs, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre.

Malgré les 26 points et 14 rebonds de Jonquel Jones, New York n'a pas réussi à prolonger sa saison. Atlanta a notamment pu compter sur Angel Reese (22 points, 9 rebonds), Rhyne Howard (21 points) et Jordin Canada (19 points, 11 passes décisives).

Le parcours des trois Françaises du Liberty s'arrête donc aux portes des Finales, tandis que leurs compatriotes de Golden State auront l'occasion de décrocher le titre.

Golden State - Atlanta : une finale WNBA inédite dès le 17 octobre

Les Finales WNBA 2026 opposeront donc les Golden State Valkyries à l'Atlanta Dream. La première rencontre est programmée le 17 octobre au Chase Center de San Francisco, où les Valkyries bénéficieront de l'avantage du terrain.

Pour Golden State, cette qualification constitue une performance historique. Arrivée en WNBA en 2025, la franchise californienne atteint les Finales dès sa deuxième saison d'existence, sous les ordres de Natalie Nakase.

Atlanta retrouve de son côté les Finales pour la première fois depuis 2013. Aucune des deux équipes n'ayant encore été sacrée, cette série désignera un nouveau champion WNBA. Et pour le basket français, l'enjeu sera considérable : Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye sont désormais à une série du titre WNBA.