Flammes Carolo : après le séisme judiciaire, le club appelle ses partenaires à l'aide pour sa trésorerie

Quelques jours après les révélations sur une affaire judiciaire portant sur plus de 545 000 euros de préjudice présumé, les Flammes Carolo ont une autre préoccupation immédiate : leur trésorerie. Alors que cinq responsables et l'association ont été mis en examen pour escroquerie ou complicité d'escroquerie aggravées au préjudice d'organismes de protection sociale, le club ardennais s'est tourné vers ses partenaires et mécènes pour leur demander d'accélérer leurs règlements.

C'est ce que révèle L'Ardennais, qui a eu accès à un courriel adressé par la direction du club à ses soutiens financiers. Plutôt qu'une communication détaillée sur les faits reprochés à plusieurs de ses principaux dirigeants, les Flammes ont choisi de mettre en avant l'urgence de leur situation financière et la nécessité de poursuivre leurs activités sportives. Une démarche qui ne répond pas à toutes les attentes de leurs partenaires.

Les Flammes Carolo réclament des règlements rapides pour financer leur activité

Dans ce courrier, la direction du club demande aux partenaires privés et aux mécènes de régler rapidement les factures arrivées à échéance et les sommes dues au titre de leurs engagements pour la saison 2026-2027.

L'objectif affiché est de disposer des liquidités nécessaires pour faire face aux dépenses des prochaines semaines. Le calendrier sportif d'octobre et novembre implique notamment des frais de déplacements, d'hébergement, de logistique et d'organisation des rencontres à domicile.

La situation semble suffisamment tendue pour que le club sollicite directement ses soutiens financiers, sans attendre les échéances habituelles de versement des partenariats. L'Ardennais rapporte que les salariés et des membres du conseil d'administration, réunis autour du directeur adjoint Guillaume Créty, sont mobilisés pour assurer la continuité de l'activité.

Le club met également en avant son histoire, son ancrage territorial et son importance pour le basket féminin dans les Ardennes. Mais ce message intervient dans une situation particulièrement sensible : cinq personnalités centrales de son organisation ne peuvent plus exercer tout ou partie de leurs fonctions habituelles.

Des partenaires qui réclament des explications plutôt que de nouveaux appels financiers

Cette demande de mobilisation ne convainc pas nécessairement les partenaires historiques du club. Interrogé par L'Ardennais, Géraud Spire, ancien dirigeant de Gedimat dans les Ardennes et mécène des Flammes Carolo, exprime publiquement ses inquiétudes.

Il explique notamment que les sollicitations financières ne datent pas de cette semaine. Dès le printemps, les partenaires auraient été relancés à plusieurs reprises pour renouveler et régler leurs engagements.

Aujourd'hui, les préoccupations dépassent largement les questions de calendrier de paiement. Plusieurs partenaires souhaitent comprendre la situation judiciaire avant de se prononcer sur la poursuite de leur soutien. « On a besoin d'entendre la vérité », affirme Géraud Spire auprès du quotidien régional.

L'ancien chef d'entreprise évoque une situation extrêmement préoccupante pour l'avenir du club. Il confirme également réfléchir à la poursuite de son engagement financier, tout en étant conscient des conséquences qu'aurait un désengagement des partenaires privés.

Son témoignage illustre le dilemme auquel se trouvent confrontés les soutiens des Flammes : continuer à financer une structure importante pour le sport féminin local, tout en attendant des éclaircissements sur des accusations particulièrement graves.

Plus de 545 000 euros de préjudice présumé et une direction profondément fragilisée

Le courrier envoyé aux partenaires intervient après une semaine particulièrement mouvementée à Charleville-Mézières. Mardi 6 octobre, cinq membres de l'encadrement du club ont été interpellés et placés en garde à vue. Deux jours plus tard, ils ont été mis en examen pour escroquerie ou complicité d'escroquerie aggravées au préjudice de la CPAM et de France Travail. L'association Flammes Carolo Basket Ardennes a également été mise en examen.

Selon le parquet de Charleville-Mézières, le préjudice présumé dépasse 500 000 euros pour la CPAM et 45 000 euros pour France Travail. Les investigations portent notamment sur des arrêts maladie et des certificats médicaux potentiellement abusifs ou fictifs, ainsi que sur des indemnités chômage qui auraient été indûment perçues.

Les mesures de contrôle judiciaire ont directement affecté la gouvernance du club. Yannick Yernaux, président de l'association, ne peut plus exercer d'activités financières. Son fils Romuald Yernaux, directeur général et entraîneur, conserve uniquement ses prérogatives liées aux entraînements et aux matches.

La directrice sportive Amel Bouderra, le coordinateur administratif bénévole - le père de Guillaume Créty - et le médecin du club, Maxime Buffet, sont quant à eux interdits d'activité au sein de la structure. Le médecin (également en poste en équipe de France) reste autorisé à poursuivre son activité professionnelle en dehors du club.

Toutes les personnes mises en examen contestent les accusations et demeurent présumées innocentes.

Un avenir sportif à préserver, mais une confiance à reconstruire

L'urgence financière exprimée par les Flammes Carolo pose désormais la question de la capacité du club à poursuivre normalement sa saison de La Boulangère Wonderligue et ses engagements européens.

Le courrier adressé aux partenaires traduit un besoin de liquidités à court terme, sans permettre à ce stade de connaître précisément la situation financière globale du club, ni l'ampleur des conséquences potentielles de la procédure judiciaire sur son budget.

Du côté des mécènes, la nécessité de soutenir les joueuses, les salariés, les bénévoles et les jeunes du club n'est pas remise en question. Géraud Spire prévoit d'ailleurs de continuer à assister aux rencontres, notamment celle programmée en EuroLeague ce mercredi 14 octobre à l'Arena.

Mais les révélations judiciaires ont désormais placé la transparence au centre des attentes. Pour les Flammes Carolo, obtenir rapidement les règlements attendus pourrait permettre de surmonter les premières difficultés de trésorerie. Retrouver la confiance des partenaires financiers constitue un autre défi, alors que l'instruction judiciaire ne fait que commencer.