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Evan Fournier et l'Olympiakos retrouvent la victoire face à l'Anadolu Efes de Matthew Strazel

Evan Fournier et l'Olympiakos ont retrouvé le chemin de la victoire en EuroLeague, vendredi 9 octobre, en dominant largement l'Anadolu Efes Istanbul de Matthew Strazel (89-66). Les Grecs ont fait la différence après la pause, notamment grâce à leur domination au rebond, pour décrocher leur troisième succès en quatre journées. Isaïa Cordinier, toujours blessé, était absent côté turc.
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Résumé
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Evan Fournier et l'Olympiakos retrouvent la victoire face à l'Anadolu Efes de Matthew Strazel
Evan Fournier a terminé meilleur passeur de l'Olympiakos contre l'Anadolu Efes
Crédit photo : Olympiacos B.C.
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Après leur revers à Bologne, Evan Fournier et l'Olympiakos ont immédiatement réagi. Pour leur première rencontre à domicile de la saison en EuroLeague, les joueurs de Georgios Bartzokas ont largement dominé l'Anadolu Efes Istanbul (89-66), vendredi 9 octobre. Une victoire construite autour d'une défense retrouvée et d'une nette supériorité au rebond, face à une équipe turque privée de Mike James et d'Isaïa Cordinier.

Contraint de quitter temporairement le stade de la Paix et de l'Amitié, en rénovation, l'Olympiakos recevait à la Sunel Arena d'Athènes, habituellement utilisée par l'AEK. Les vice-champions de Grèce y ont signé leur troisième victoire en quatre rencontres européennes, tandis que l'Anadolu Efes affiche désormais un bilan d'un succès pour trois défaites.

Olympiacos Piraeus 89 - 66 Anadolu Efes Istanbul · EuroLeague 2026-2027 · 09/10/2026

Leaders

Olympiacos PiraeusAnadolu Efes Istanbul
PTSJean Montero 16Cameron Payne 12
REBNikola Milutinov 9Santi Yusta 4
PDEvan Fournier 6Daron Russell 4

Statistiques d'équipe

Olympiacos PiraeusAnadolu Efes Istanbul
TIRS43,4 %39 %
3PTS8/2912/31
LF15/198/12
REB4931
RO218

Evan Fournier passeur, l'Olympiakos domine au rebond

L'Olympiakos a d'abord dû patienter avant de prendre définitivement le contrôle de la rencontre. Après un premier quart-temps favorable, les Grecs ont vu l'Efes revenir à quatre longueurs à la pause (35-31). Ercan Osmani et Santi Yusta avaient notamment permis aux visiteurs de rester au contact.

Mais le troisième quart-temps a changé la physionomie du match. Codi Miller-McIntyre, muet offensivement en première période, a inscrit huit points rapides pour permettre aux siens de creuser l'écart. L'Olympiakos a ainsi pris jusqu'à 18 points d'avance (54-36) au milieu du troisième acte.

La domination grecque s'est particulièrement illustrée dans la bataille du rebond. Avec 49 prises contre 31, dont 21 rebonds offensifs, les joueurs de Georgios Bartzokas ont multiplié les secondes chances. Nikola Milutinov a notamment capté 9 rebonds, dont 6 offensifs.

Evan Fournier a participé à cette victoire collective malgré une adresse limitée. L'arrière français a terminé avec 7 points à 2/8 au tir et 6 passes décisives en 20 minutes. Il a ainsi terminé meilleur passeur de la rencontre, dans une équipe qui a distribué 23 passes décisives.

Evan FOURNIER
Evan FOURNIER
7
PTS
1
REB
6
PDE
Logo EuroLeague
OLY
89 66
EFE

Jean Montero a terminé meilleur marqueur de l'Olympiakos avec 16 points, devant Tyrique Jones (11 points). Au total, huit joueurs grecs ont inscrit au moins 7 points.

Matthew Strazel limité à 7 points, Isaïa Cordinier toujours absent

Du côté de l'Anadolu Efes, Matthew Strazel n'a pas réussi à inverser la tendance. L'ancien meneur de Monaco a inscrit 7 points à 3/6 au tir, sans délivrer de passe décisive. Son équipe a notamment souffert de son manque de présence intérieure et de ses difficultés à contenir les attaques adverses après la pause.

Matthew STRAZEL
Matthew STRAZEL
7
PTS
0
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
OLY
89 66
EFE

L'Efes devait également composer avec plusieurs absences importantes. Mike James, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors de la troisième journée, n'était pas disponible. Isaïa Cordinier, toujours convalescent, n'a pas participé à la rencontre.

Pour sa première apparition sous les couleurs du club stambouliote, Cameron Payne a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 12 points. L'ancien meneur NBA a notamment inscrit huit points consécutifs dans le troisième quart-temps pour ramener momentanément les Turcs à moins de dix longueurs. Une réaction insuffisante pour empêcher l'Olympiakos de s'envoler définitivement.

Georgios Bartzokas satisfait des progrès défensifs

Au-delà du résultat, c'est surtout la prestation défensive de son équipe qui a retenu l'attention de Georgios Bartzokas. L'Olympiakos avait encaissé 92 points de moyenne lors de ses trois premières rencontres européennes. Vendredi, les Grecs ont limité l'Anadolu Efes à seulement 66 unités.

« Évidemment, c'était une grande amélioration de notre défense », a souligné l'entraîneur grec auprès de l'EuroLeague. « Le talent est tellement présent en EuroLeague. Il est impossible d'être compétitif dans cette compétition et d'aller loin si vous ne défendez pas et si vous ne partagez pas le ballon », a-t-il ajouté.

Avec trois victoires en quatre journées, l'Olympiakos reste dans le groupe de tête de l'EuroLeague, derrière les deux dernières équipes invaincues, le Panathinaïkos et Valence. Pour l'Anadolu Efes, qui affiche désormais trois défaites en quatre rencontres, le début de saison est nettement plus compliqué.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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