Après leur revers à Bologne, Evan Fournier et l'Olympiakos ont immédiatement réagi. Pour leur première rencontre à domicile de la saison en EuroLeague, les joueurs de Georgios Bartzokas ont largement dominé l'Anadolu Efes Istanbul (89-66), vendredi 9 octobre. Une victoire construite autour d'une défense retrouvée et d'une nette supériorité au rebond, face à une équipe turque privée de Mike James et d'Isaïa Cordinier.

Contraint de quitter temporairement le stade de la Paix et de l'Amitié, en rénovation, l'Olympiakos recevait à la Sunel Arena d'Athènes, habituellement utilisée par l'AEK. Les vice-champions de Grèce y ont signé leur troisième victoire en quatre rencontres européennes, tandis que l'Anadolu Efes affiche désormais un bilan d'un succès pour trois défaites.

Evan Fournier passeur, l'Olympiakos domine au rebond

L'Olympiakos a d'abord dû patienter avant de prendre définitivement le contrôle de la rencontre. Après un premier quart-temps favorable, les Grecs ont vu l'Efes revenir à quatre longueurs à la pause (35-31). Ercan Osmani et Santi Yusta avaient notamment permis aux visiteurs de rester au contact.

Mais le troisième quart-temps a changé la physionomie du match. Codi Miller-McIntyre, muet offensivement en première période, a inscrit huit points rapides pour permettre aux siens de creuser l'écart. L'Olympiakos a ainsi pris jusqu'à 18 points d'avance (54-36) au milieu du troisième acte.

La domination grecque s'est particulièrement illustrée dans la bataille du rebond. Avec 49 prises contre 31, dont 21 rebonds offensifs, les joueurs de Georgios Bartzokas ont multiplié les secondes chances. Nikola Milutinov a notamment capté 9 rebonds, dont 6 offensifs.

Evan Fournier a participé à cette victoire collective malgré une adresse limitée. L'arrière français a terminé avec 7 points à 2/8 au tir et 6 passes décisives en 20 minutes. Il a ainsi terminé meilleur passeur de la rencontre, dans une équipe qui a distribué 23 passes décisives.

Jean Montero a terminé meilleur marqueur de l'Olympiakos avec 16 points, devant Tyrique Jones (11 points). Au total, huit joueurs grecs ont inscrit au moins 7 points.

Matthew Strazel limité à 7 points, Isaïa Cordinier toujours absent

Du côté de l'Anadolu Efes, Matthew Strazel n'a pas réussi à inverser la tendance. L'ancien meneur de Monaco a inscrit 7 points à 3/6 au tir, sans délivrer de passe décisive. Son équipe a notamment souffert de son manque de présence intérieure et de ses difficultés à contenir les attaques adverses après la pause.

L'Efes devait également composer avec plusieurs absences importantes. Mike James, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors de la troisième journée, n'était pas disponible. Isaïa Cordinier, toujours convalescent, n'a pas participé à la rencontre.

Pour sa première apparition sous les couleurs du club stambouliote, Cameron Payne a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 12 points. L'ancien meneur NBA a notamment inscrit huit points consécutifs dans le troisième quart-temps pour ramener momentanément les Turcs à moins de dix longueurs. Une réaction insuffisante pour empêcher l'Olympiakos de s'envoler définitivement.

Georgios Bartzokas satisfait des progrès défensifs

Au-delà du résultat, c'est surtout la prestation défensive de son équipe qui a retenu l'attention de Georgios Bartzokas. L'Olympiakos avait encaissé 92 points de moyenne lors de ses trois premières rencontres européennes. Vendredi, les Grecs ont limité l'Anadolu Efes à seulement 66 unités.

« Évidemment, c'était une grande amélioration de notre défense », a souligné l'entraîneur grec auprès de l'EuroLeague. « Le talent est tellement présent en EuroLeague. Il est impossible d'être compétitif dans cette compétition et d'aller loin si vous ne défendez pas et si vous ne partagez pas le ballon », a-t-il ajouté.

Avec trois victoires en quatre journées, l'Olympiakos reste dans le groupe de tête de l'EuroLeague, derrière les deux dernières équipes invaincues, le Panathinaïkos et Valence. Pour l'Anadolu Efes, qui affiche désormais trois défaites en quatre rencontres, le début de saison est nettement plus compliqué.