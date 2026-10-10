Gauthier Denis ne ralentit pas : nouvelle performance offensive et la victoire en Pologne !

Pour sa deuxième apparition en championnat polonais, Gauthier Denis a confirmé ses bonnes dispositions offensives. Le Français a largement contribué à la victoire de Zastal Zielona Góra face au Legia Varsovie (104-87), en inscrivant 21 points en seulement 25 minutes en sortie de banc.

Particulièrement adroit derrière l'arc, l'ailier français a terminé la rencontre à 5/9 à 3-points (55,6 %), avec une réussite globale de 8/13 aux tirs (61,5 %). Il a également ajouté 1 rebond et 2 passe décisive, pour 19 d'évaluation et un différentiel de +11.

Gauthier Denis décisif dès la première période

Son adresse extérieure a notamment permis à Zastal de prendre rapidement ses distances. Denis a inscrit plusieurs paniers primés durant les deux premiers quarts-temps, participant à l'avance des locaux, qui menaient déjà 31-19 après dix minutes, puis 63-37 à la pause.

Les Polonais ont ensuite porté leur avance jusqu'à 32 points au terme du troisième quart-temps (86-54), avant de voir le Legia réduire l'écart dans les dix dernières minutes.

Déjà neuf tirs primés en deux rencontres

Cette performance confirme les débuts prometteurs de Gauthier Denis dans son nouveau championnat. Le Français avait déjà inscrit 15 points lors de la première journée, malgré la défaite de Zastal Zielona Góra sur le parquet d'Astoria Bydgoszcz (105-95).

Avec 21 points face au Legia, il porte son total à 36 points en deux matchs, soit une moyenne de 18 points par rencontre. Son adresse extérieure constitue pour le moment l'un des faits marquants de son début de saison : 9 tirs à 3-points réussis sur 16 tentatives, soit 56,3 % de réussite.

Cette fois, sa contribution offensive s'est accompagnée d'un premier succès collectif en championnat. Zastal a également pu compter sur Trazarien White, meilleur marqueur de la rencontre avec 30 points.

Après deux journées, Gauthier Denis affiche donc une production offensive régulière et une efficacité notable à longue distance. Un début d'aventure encourageant pour l'ancien parisien, qui devra désormais chercher à prolonger cette réussite au fil de la saison.